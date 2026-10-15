EZB gibt grünes Licht: Unicredit darf Commerzbank übernehmen

Die italienische Großbank Unicredit darf nach eigenen Angaben die Commerzbank übernehmen. Das habe die EZB genehmigt. Unicredit spricht von einem "Meilenstein".

Unicredit versucht schon länger, die Commerzbank zu übernehmen, doch die Genehmigung der EZB stand noch aus. Quelle: picture alliance / ROPI | Salmoirago/Fotogramma

Die Unicredit bekommt für die Übernahme von Commerzbank-Anteilen nach eigenen Angaben grünes Licht von der EZB-Bankenaufsicht. Damit kann die italienische Großbank die Commerzbank-Aktien, die sie sich im Sommer über ein Tauschangebot gesichert hatte, in eigene Anteile umwandeln.

Die Europäische Zentralbank (EZB) habe die Übernahme der Kontrolle über die Commerzbank genehmigt, teilte Unicredit mit. Man habe die Genehmigung erhalten, die Schwelle von 30 Prozent der Kapitalbeteiligung an der Commerzbank zu überschreiten und den Anteil ohne Obergrenze weiter zu erhöhen.

Finanzminister Klingbeil hat sich mit Unicredit-Vertretern getroffen, die die Commerzbank übernehmen wollen. Der Bund will jedoch Aktionär der Commerzbank bleiben. 14.09.2026 | 1:33 min

"Die Entscheidung stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Übernahme der Commerzbank durch Unicredit dar und unterstreicht die positive Bewertung der Transaktion durch die EZB sowie das Vertrauen in die soliden Fundamentaldaten und die starke Position von Unicredit innerhalb des europäischen Bankensektors", hieß es weiter.

Aktienanteil der Unicredit an Commerzbank steigt

Die verbleibenden aufsichtsrechtlichen Verfahren und Bedingungen für den Abschluss des Angebots für die Commerzbank werden demnach voraussichtlich gegen Jahresende abgeschlossen sein. Zu diesem Zeitpunkt werde Unicredit über rund 50 Prozent der Stimmrechte an der Commerzbank verfügen und die Kontrolle über die Bank übernehmen können, hieß es.

Die Großbank aus Mailand hatte im Mai ein Angebot für sämtliche Commerzbank-Aktien vorgelegt und sich so Zugriff auf knapp die Hälfte der Anteile an dem Dax-Konzern gesichert - teils auch indirekt über komplexe Finanzgeschäfte. Für einen Vollzug des Aktientauschs stand aber noch die EZB-Genehmigung aus, die als zentraler Schritt gilt. Nun steigt der Aktienanteil der Unicredit an der Commerzbank von knapp 30 auf fast 50 Prozent.

Im Ringen um die Commerzbank-Übernahme nähert sich die italienische Großbank Unicredit der Hälfte der Stimmrechte. Die Bundesregierung lehnt deren Vorgehen als „inakzeptabel“ ab. 08.07.2026 | 4:25 min

Bund will betriebsbedingte Kündigungen verhindern

Die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) überwacht die größten Geldhäuser im Euroraum. Ihre Erlaubnis kommt nicht überraschend: Sie hat immer wieder deutlich gemacht, dass sie grenzüberschreitende Bankenfusionen im Euroraum befürwortet, um den EU-Binnenmarkt zu stärken. Die Unicredit kann nun weitere Commerzbank-Aktien frei am Markt kaufen. Die Italiener könnten auch ein weiteres Angebot vorlegen, was aber wegen der üblichen Übernahmeprämie teuer wäre.

Die Unicredit müht sich seit rund zwei Jahren um die Commerzbank und hat ihren Anteil trotz des Widerstands aus Deutschland immer weiter ausgebaut. Die Mailänder Großbank, die in Deutschland bereits mit der Hypovereinsbank (HVB) vertreten ist, sieht Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus Tausender Stellen. Inzwischen führen Unicredit und Commerzbank Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss.

Der Bund, der mit seinem Commerzbank-Anteil von gut 13 Prozent ein Wort mitzureden hat, will betriebsbedingte Kündigungen bei dem Dax-Konzern mit seinen weltweit rund 40.000 Vollzeitkräften möglichst verhindern. Er will erreichen, dass die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleibt und ihr starkes Mittelstandsgeschäft fortsetzt.

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