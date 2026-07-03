Commerzbank: Das Aktien-Tauschangebot der Unicredit endet

In der Nacht endet die Frist für Aktionäre, die ihre Commerzbank-Aktien gegen Unicredit-Anteile eintauschen wollen. Begleitet wird die Übernahmestrategie von einer PR-Schlacht.

Aus Sorge um den deutschen Mittelstand wehrt sich die Commerzbank gegen die Übernahme der Großbank Unicredit. Vielleicht ist jedoch eher der Commerzbank-Vorstand selbst gefährdet. 01.07.2026 | 2:43 min

Schon wurde die Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp im "Handelsblatt" wegen ihres mutigen Abwehrkampfes gegen die italienische Großbank als "Jeanne d'Arc der Commerzbank" bezeichnet. Sie hat sich mit der Frist vor Augen in einem offenen Brief noch einmal eindringlich an die Aktionäre gewandt: "Nehmen Sie das Angebot der UniCredit nicht an", warnt sie.

Die italienische Großbank Unicredit hat Anfang Mai ein Angebot für sämtliche Anteile der Commerzbank vorgelegt. ZDF-Börsenexpertin Valerie Haller erläutert die Hintergründe. 20.05.2026 | 0:57 min

Commerzbank-Aktie gegen Unicredit-Aktie

Die Unicredit bietet noch bis Mitternacht für jede Commerzbank-Aktie 0,48 Aktien der Unicredit-Group zum Tausch an. Das offizielle Ergebnis dieses Angebots wird am 8. Juli bekanntgegeben. Für Anlegerschützer Klaus Nieding (DSW) allerdings ist jetzt schon "der Drops gelutscht"- die Türen zur Übernahme stünden für die Italiener bereits weit offen: 42,5 Prozent der Aktien - inklusive Optionen - hätten sich die Mailänder bereits sichern können. Das käme einer Stimmenmehrheit auf der nächsten Hauptversammlung gleich.

Die Unicredit könnte dann über die Neubesetzung von Posten im Aufsichtsrat bestimmen und hätte faktisch die Kontrolle über den Vorstand erreicht. Für tiefgreifende Strukturmaßnahmen und eine Integration der Commerzbank in den Unicredit-Konzern braucht es aber mehr. Mehr Stimmen und am besten das 12-Prozent-Aktienpaket, das die Bundesregierung an der Bank aus Zeiten der Finanzkrise hält. Doch aus Regierungskreisen hieß es kürzlich erneut, der Bund werde seine Anteile nicht verkaufen.

In Wiesbaden trifft sich die Commerzbank zur Hauptversammlung – eigentlich Routine. Doch ein feindliches Übernahmeangebot der italienischen Unicredit sorgt für Spannung. 20.05.2026 | 2:07 min

Öffentliche Schlammschlacht zwischen den Banken

Die Begleitmusik zum Übernahmekampf ist laut und tönt aus vielen Richtungen: Weil die Unicredit den Zustand des Frankfurter Instituts öffentlich herabsetzte, musste die Finanzaufsicht Bafin einschreiten. Die Commerzbank wiederum warnt auf ihrer Website vor einer Übernahme, weil sie das Geschäft des deutschen Mittelstands gefährde: "Systemrelevante Banken für den deutschen Mittelstand sind keine Versuchskaninchen", heißt es da.

Der Konzernbetriebsrat reichte sogar Strafanzeige gegen die Unicredit ein, wegen möglicher "Marktmanipulation". Andrea Orcel, der Chef der Unicredit-Group, drohte öffentlich mit einem Austausch der Führungsriege der Commerzbank. EZB-Notenbanker haben laut "Handelsblatt" erneut ihr Unverständnis über die Haltung der Bundesregierung geäußert. Soweit die Begleitmusik.

"Wir können das beeinflussen, was in unserer Macht steht und das ist eben unsere Strategie und die bringen wir sehr erfolgreich nach vorne", so Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. 08.05.2026 | 6:40 min

Was wird die Bundesregierung machen?

Fakt ist: Bettina Orlopp ist es gelungen, durch ein ehrgeiziges Programm den Output und Aktienkurs der Commerzbank zu steigern. Das Angebot der Unicredit für den Aktientausch spiegelt dies nicht. Sollte den Aktionären aber nach der nun endenden ersten Offerte ein neues, verbessertes Angebot vorgelegt werden, so käme auch die Bundesregierung innenpolitisch unter Druck. In Zeiten klammer Kassen die Beteiligung an der Commerzbank zu halten, um die Übernahme durch ein anderes, europäisches Institut abzuwehren, würde dann zunehmend schwierig.

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