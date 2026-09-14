Unicredit-Übernahme: Bund will Anteile an Commerzbank halten

Nach der möglichen Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit will der Bund Aktionär bleiben. Bundesfinanzminister Klingbeil stellte allerdings Forderungen.

Im Ringen um die Übernahme der Commerzbank durch Unicredit stellt das Bundesfinanzministerium nun Bedingungen an die italienische Großbank und will damit unter anderem Arbeitsplätze sichern. 14.09.2026 | 0:21 min

Finanzminister Lars Klingbeil pocht im Ringen um eine mögliche Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit auf eine Reihe von Bedingungen.

Nach einem Gespräch mit Unicredit-Chef Andrea Orcel in Berlin erklärte der SPD-Chef und Vizekanzler:

Wir erwarten, dass die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleibt und ihr starkes Mittelstandsgeschäft fortsetzt - sowohl in Deutschland als auch international. „

Die Bank müsse ihre wichtige Rolle für die Finanzierung der deutschen Wirtschaft und des Mittelstands weiter erfüllen können. Außerdem, so betonte Klingbeil, stehe die Bundesregierung an der Seite der mehr als 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Commerzbank.

Im Ringen um die Commerzbank-Übernahme näherte sich die italienische Großbank Unicredit der Hälfte der Stimmrechte. Die Bundesregierung lehnte deren Vorgehen als "inakzeptabel" ab. 08.07.2026 | 4:25 min

Unicredit-Chef Orcel sprach von einem guten und konstruktiven ersten Gespräch, dem zeitnah weitere folgen sollten. "Nun liegt es an beiden Seiten, dieses erste Gespräch zu reflektieren, damit wir einen Weg finden können, der den Interessen aller Stakeholder und Anteilseigner bestmöglich gerecht wird", erklärte er.

Bund hält 12 Prozent an der Commerzbank

Die italienische Unicredit hatte sich in den vergangenen Monaten fast die Hälfte der Stimmrechte an der Commerzbank gesichert. Der Bund, der die Commerzbank in der Finanzkrise mit Steuermilliarden gerettet hat, hält noch gut 12 Prozent an der Commerzbank und ist damit zweitgrößter Aktionär. Bei einer möglichen Übernahme kommt der Bundesregierung daher eine wichtige Rolle zu.

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Orcel sieht bei einer Übernahme der Commerzbank Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus Tausender Stellen. Er will zudem das Auslandsnetz der Commerzbank beschneiden.

Bei der Commerzbank herrschen Sorgen vor einem Kahlschlag. Zudem gibt es in Frankfurt Befürchtungen, dass die Commerzbank perspektivisch mit der HVB verschmolzen werden könnte und dann auch München als Hauptsitz infrage käme.

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Quelle: AFP