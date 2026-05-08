Unicredits Anti-Commerzbank-Werbung "ein Unding" - Chefin im ZDF

Die Unicredit erhöht im Ringen um eine Übernahme den Druck auf die Commerzbank. Vorstandschefin Bettina Orlopp kritisiert im ZDF die jüngste Kampagne der Italiener als "Unding".

"Wir können das beeinflussen, was in unserer Macht steht und das ist eben unsere Strategie und die bringen wir sehr erfolgreich nach vorne", so Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. 08.05.2026 | 6:40 min

Die Commerzbank wehrt sich weiterhin gegen eine feindliche Übernahme durch die italienische Unicredit und setzt sich ehrgeizige Ziele: Mit einem weiteren Stellenabbau und steigenden Gewinnen will der Dax-Konzern Investoren von seiner eigenständigen Zukunft überzeugen.

Kann dieses Kalkül aufgehen? Im ZDF heute journal sagt Vorstandschefin Bettina Orlopp, es gehe darum, "eine wirklich attraktive Alternative für unsere Aktionäre" bereitzustellen. Deren Wahl sei es, sich zu entscheiden, welches Angebot für sie richtig sei.

Das offizielle Angebot der UniCredit liegt den Commerzbank‑Aktionären vor. Wirtschaft und Politik diskutieren, was eine Übernahme durch die Italiener bedeuten würde. 05.05.2026 | 2:36 min

Commerzbank wehrt sich gegen kritische Werbung der Unicredit

Die jüngsten Werbeanzeigen der Unicredit mit Negativbotschaften über die deutsche Bank nennt die Konzernchefin "ein Unding".

Am Ende ist es einfach der Versuch, unsere Bewertung runterzureden. „ Bettina Orlopp, Vorstandschefin Commerzbank

Viele der Statements seien falsch gewesen. "Da agieren wir dann doch auch mal vielleicht ein bisschen weniger gelassen, als wir das normalerweise tun", betont die Commerzbank-Chefin.

Die italienische Großbank Unicredit hat ein offizielles Kaufangebot für die Commerzbank vorgelegt. ZDF-Börsenexpertin Stephanie Barrett berichtet. 05.05.2026 | 1:16 min

Der Konzern und auch die Finanzaufsicht Bafin hätten aber schnell reagiert, so Orlopp. Die Bafin hatte der italienischen Großbank Werbeanzeigen zulasten der Commerzbank, die sie in sozialen Medien veröffentlicht hatte, untersagt. Die Werbung wurde als unzulässig eingestuft. Die Behörde rügte die "reißerische und unsachliche Aufmachung" der Anzeigen.

Übernahmekampf: Unicredit "wechselt immer so ein bisschen das Narrativ"

Wie es im Übernahmekampf nun weitergeht, bleibt derweil offen. Die nächsten Schritte hängen - laut Orlopp - "jetzt erstmal von der Unicredit selbst ab". Diese wechsle "immer so ein bisschen das Narrativ", was sie eigentlich genau wolle.

Mal wollen sie einfach nur Aktionär bleiben und keine Kontrolle ausüben. Dann machen sie auf einmal ein Übernahmeangebot. „ Bettina Orlopp, Vorstandschefin Commerzbank

Die italienische Großbank Unicredit erhöht im Übernahmekampf um die Commerzbank den Druck und spricht dem Frankfurter Institut in seiner jetzigen Form die Zukunftsfähigkeit ab. 20.04.2026 | 0:56 min

Ganz wird die Commerzbank die Italiener wohl aber nicht loswerden. Die Bank aus Mailand hatte ihre Anteile seit 2024 immer weiter erhöht und hält inzwischen knapp 30 Prozent der Anteile. Auch wenn die Unicredit "immer noch ein Wettbewerber" sei, so Orlopp, gelte daher, was für alle größeren Investoren gelte. Quartalsweise würden Meetings abgehalten, in denen die Strategie der Bank erklärt werde.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: Mit Material von dpa