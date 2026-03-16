Unicredit legt Übernahmeangebot für Commerzbank vor

Die italienische Großbank Unicredit will die Commerzbank kaufen. Sie legte den Aktionären der zweitgrößten deutschen Privatbank ein offizielles Übernahmeangebot zum Erwerb aller Aktien der Commerzbank vor, wie die Unicredit in Mailand mitteilte. Die Eigner des Frankfurter Geldhauses würden demnach 0,485 neue Unicredit-Papiere für jede Commerzbank-Aktie erhalten.

Über die hierfür notwendige Kapitalerhöhung solle bis zum 4. Mai 2026 in einer außerordentlichen Hauptversammlung entschieden werden. "Das Angebot zielt darauf ab, die im deutschen Übernahmerecht vorgesehene 30-Prozent-Hürde zu überwinden und in den kommenden Wochen einen konstruktiven Dialog mit der Commerzbank und ihren Stakeholdern zu fördern", teilte die UniCredit weiter mit. Sie kontrolliert nach eigenen Angaben direkt oder über Termingeschäfte bislang 29,9 Prozent der Commerzbank-Anteile. Das Management des deutschen Instituts sträubt sich gegen eine Übernahme. Bei der Bundesregierung, dem zweitgrößten Commerzbank-Aktionär, stößt das Vorhaben ebenfalls auf Ablehnung.