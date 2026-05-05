Nach Rekordgewinn:Unicredit legt Übernahmeangebot für Commerzbank vor
Die italienische Großbank Unicredit bietet Aktionären der Commerzbank einen Tausch ihrer Anteile gegen eigene Aktien an. Die Commerzbank lehnt eine Übernahme bislang ab.
Unicredit hat am Dienstag ein offizielles Übernahmeangebot an die Commerzbank-Aktionäre vorgelegt. Zuvor hatte die italienische Großbank am Morgen für das erste Quartal des Jahres einen Rekordgewinn präsentiert und ihre Jahresziele nach oben geschraubt.
Angebot der Unicredit "nicht wirklich attraktiv"
Das bereits angekündigte Angebot der Unicredit ermöglicht Aktionären der Commerzbank, innerhalb von sechs Wochen ihre Aktien gegen je 0,485 Unicredit-Papiere einzutauschen. Das entspreche einem Preis von 30,80 Euro pro Commerzbank-Anteil, sagt ZDF-Wirtschaftsreporterin Stephanie Barrett. Aktuell sei die Aktie allerdings mehr wert, nämlich um die 35 Euro.
Das Angebot bleibe sechs Wochen gültig, "was danach bei der Commerzbank geschieht, liegt in der Hand der Aktionäre", sagte Unicredit-Chef Andrea Orcel der Nachrichtenagentur dpa. Darauf folgt eine zweiwöchige Nachfrist.
Unicredit setzt auf langfristige Strategie statt Kontrolle
Das Institut hält bislang 26,77 Prozent an der Commerzbank und hat Zugriff auf weitere 3,22 Prozent. Übersteigen die Italiener die Schwelle von 30 Prozent, haben sie freie Hand für weitere Aktienkäufe. Die Commerzbank erklärte, sie werde die Unterlagen sorgfältig prüfen und danach eine Empfehlung abgeben.
Mit dem Angebot erwarte die Unicredit gar nicht, die Kontrollmehrheit von über 50 Prozent bei der Commerzbank zu übernehmen, so Barrett: "Unicredit-Chef Andrea Orcel denkt langfristiger und will mit dem Vorstoß vor allem den Commerzbank-Vorstand an den Verhandlungstisch bringen."
Orcel selbst betonte: "Unser Interesse gilt vielmehr der Umsetzung unserer Agenda und der Sicherstellung, dass die Commerzbank ihr volles Potenzial ausschöpft und sich wandelt."
Commerzbank wehrt sich gegen Übernahme
Beim Commerzbank-Vorstand um Bettina Orlopp beißt Orcel bisher allerdings auf Granit. Die Commerzbank sehe im Vorgehen der Italiener ein feindliches Taktieren, erklärt Barrett.
Zudem könnten weitere Tausende Jobs bei den Tochtergesellschaften der Commerzbank AG betroffen sein, warnt Sascha Uebel, Betriebsratsvorsitzender der Commerzbank gegenüber dem ZDF.
Der deutsche Staat will seine restlichen gut zwölf Prozent der Commerzbank-Anteile nicht verkaufen und setzt sich für eine eigenständige Commerzbank ein. "Ich denke, Regierungen entwickeln ihre Ansichten ebenso wie Führungskräfte weiter", sagte Orcel dennoch. "Und wenn sie nicht verkaufen wollen, haben wir in Deutschland einen starken Partner, nämlich die Regierung. Und das ist großartig."
Unicredit sieht Milliardenpotenzial bei enger Zusammenarbeit
Orcel hatte bereits im April seine Ideen vorgestellt, wie die Commerzbank deutlich profitabler werden könnte. Bei einer Fusion - etwa mit der Münchner Unicredit-Tochter HypoVereinsbank (HVB) - wären bis 2030 sogar zwei Milliarden Euro mehr Gewinn für die Commerzbank drin, erklärte Unicredit.
Wenn Unicredit die Kontrolle erlange, die Commerzbank aber eigenständig bleibe, könnte diese durch eine engere Zusammenarbeit mit den Italienern rund 800 Millionen Euro Mehrwert vor Steuern schaffen. Die Bank solle sich auf Deutschland - vor allem auf den Mittelstand - und auf Polen konzentrieren und ihr internationales Netz ausdünnen, schlagen die Italiener vor.
Commerzbank-Chefin Orlopp verteidigt Geschäftsmodell
Das hat die Commerzbank aber vehement zurückgewiesen, gerade das sei ihre Stärke bei der Begleitung des Mittelstands, sagt die Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp:
Orlopp will am Freitag selbst Pläne vorstellen, wie sie die Bank bis 2030 noch stärker auf Profit trimmen will - weitere Stellenstreichungen inklusive. Die Commerzbank-Chefin weiß die Bundesregierung auf ihrer Seite.
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