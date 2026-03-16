Die italienische Großbank UniCredit will Ernst machen mit der Übernahme der Commerzbank. Die wehrt sich weiterhin. Was würde ein solcher Zusammenschluss bedeuten?

Zukunft der Commerzbank: Was eine Übernahme bedeuten würde

Die italienische Großbank Unicredit hat ein Übernahmeangebot für die Commerzbank vorgelegt. Das Management der Commerzbank und auch die Bundesregierung haben sich gegen die Pläne ausgesprochen. 16.03.2026 | 0:23 min

Die italienische Großbank UniCredit hat ein neues Übernahmeangebot für die Commerzbank abgegeben. Damit geht der Machtkampf um die zweitgrößte börsennotierte deutsche Bank in die nächste Runde. Antworten zu wichtigen Fragen rund um das neue Angebot aus Italien.

Warum kommt trotz guter Commerzbank-Zahlen jetzt ein neues Angebot?

UniCredit hatte bereits Übernahmeangebote vorgelegt. Die Commerzbank versuchte alles, um sich zu wehren - sie fuhr Rekordergebnisse ein, schraubte Renditeziele nach oben und baute Stellen ab. Die Italiener blieben aber immer gelassen und betonten bei jeder Gelegenheit die großen Synergien beider Banken.

Auch Martin Lück, Kapitalmarktstratege von Franklin Templeton, sagt:

Die Absichten sind völlig eindeutig gewesen. „ Martin Lück, Kapitalmarktstratege von Franklin Templeton

Eventuell habe man jetzt den allgemeinen Rückgang der Aktienkurse durch den Krieg am Golf genutzt, denn das Angebot von UniCredit sei eher ein "Schnäppchenpreis".

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Was würde eine Übernahme für die Zukunft der Commerzbank bedeuten?

Große Synergien heißt leider auch immer, dass es Doppelstrukturen gibt. Filialschließungen und Stellenabbau sind somit erwartbar. Viele Kunden werden erst mal abwarten, ob sie den gleichen Service bekommen. Für Mittelständler, die im Ausland tätig sind oder dorthin expandieren wollen, könnte eine paneuropäische Großbank Vorteile bringen.

Grundsätzlich gilt: Das Geld der Kunden wäre weiterhin sicher. In der EU gilt eine gesetzliche Einlagensicherung von 100.000 Euro pro Kunde. Daran ändert auch eine Übernahme durch UniCredit nichts.

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Was weiß man aus der Vergangenheit über solche Übernahmen?

Häufig gehen solche Übernahmen mit einem massiven Stellenabbau einher und brauchen viel Zeit bis zur vollen Integration. Bei manchen Unternehmen klappt es nie. Die Italiener haben allerdings Erfahrung auf dem deutschen Markt. 2005 übernahm man die HypoVereinsbank (HVB). 2025 erzielte die Bank das stärkste Ergebnis ihrer Geschichte. Allerdings unterzog man die HVB auch einem radikalen Schrumpfkurs.

Wäre die Commerzbank nach der Übernahme ein Global Player?

"Zunächst einmal hätte die Übernahme Vorteile für den Standort Europa", glaubt der Chef des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Achim Wambach. "Sie ist ein wichtiger Schritt hin zu einer Spar- und Investitionsunion, die nicht an nationalen Grenzen halt macht."

Addiert man allerdings die Bilanzsumme der beiden Banken, kommt noch nicht wirklich ein "Global Player" zustande. Wenn schon, dann eher eine europäische Großbank. Weltweit gesehen käme man vielleicht unter die ersten 20. Wirtschaftsexperte Hans-Peter Burghof von der Uni Hohenheim sagt:

In den internationalen Geschäftsfeldern, über die die US-Banken das internationale Bankgeschäft dominieren, spielen weder die UniCredit noch die Commerzbank eine bedeutende Rolle. „ Prof. Hans-Peter Burghof von der Uni Hohenheim

"Daran würde sich nach einer Fusion nichts ändern, dafür bräuchte es ganz andere Konzepte und echte Innovationen", zeigt sich Burghof überzeugt.

Warum regt sich gegenüber der Idee einer starken EU-Bank so viel Widerstand?

Zunächst einmal ist da die Sorge um Arbeitsplätze. Die Gewerkschaft Verdi schlägt bereits Alarm und befürchtet einen Kahlschlag. Betriebsratschef Sascha Uebel nannte das Vorgehen der Italiener "die nächste Stufe der Unverschämtheit" und kündigte den Widerstand der Belegschaft an. Das kann die deutsche Politik nicht ignorieren und sprach sich deshalb erneut für die Eigenständigkeit der Commerzbank aus. Zudem fürchtet die deutsche Seite eine Schwächung des gesamten Finanzplatzes Frankfurt.

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Kann man die Übernahme überhaupt noch stoppen?

Kaum jemand kann sich vorstellen, dass jetzt noch eine andere Bank dazwischen grätscht und die Commerzbank UniCredit sozusagen vor der Nase wegschnappt. Es wurde ja auch von politischer Seite immer wieder versucht, Deutsche Bank und Commerzbank zu einer deutschen "Superbank" zusammenzuführen. Doch das stieß auf wenig Gegenliebe bei den Beteiligten.

Auch der politische Widerstand wird demnächst eher nachlassen, meint Martin Lück:

Man will es sich mit den Italienern nicht verderben. Gerade in der jetzigen geopolitischen Situation. Da käme ganz schnell eine antideutsche Haltung auf. „ Martin Lück, Kapitalmarktstratege von Franklin Templeton

Klaus Weber ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.