Spionage: Verfassungsschutz warnt Manager vor "Honigfallen"

Nach dem möglichen Spionagefall bei Nvidia warnt der Verfassungsschutz: Auch in Deutschland könnten Manager von ausländischen Geheimdiensten geködert werden.

Nvidia ermittelt gegen den eigenen Chef Jensen Huang. Hintergrund ist eine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin, von der offenbar auch Trump wusste. ZDFheute live ordnet ein. 09.11.2026 | 30:30 min

Der Verfassungsschutz warnt vor sogenannten Honigfallen, mit denen ausländische Geheimdienste gezielt Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft ausspionieren könnten. Dabei gehe es darum, "über zwischenmenschliche Beziehungen für die Zielperson gegebenenfalls kompromittierende Situationen zu schaffen", erklärte das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) am Montag auf Anfrage des "Handelsblatts".

Hintergrund sind US-Medienberichte über eine außereheliche Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit einer Unternehmerin, die möglicherweise Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst unterhält. Huang hat die Affäre bestätigt. Ob es sich um einen Spionagefall handelt, ist bislang ungeklärt.

Laut Verfassungsschutz werden für solche Einsätze "relevante Zielpersonen systematisch ausgewählt und ausgeforscht, um dann entweder unter Druck gesetzt oder dauerhaft zu einer bewussten oder unbewussten Zusammenarbeit veranlasst bzw. gebunden zu werden".

Gegen den KI-Konzern Nvidia haben "wütende Aktionäre eine Sammelklage eingereicht", berichtet ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Auch das FBI hat nun Ermittlungen gestartet. 10.11.2026 | 5:24 min

Henrichmann: Chinesische Spionage längst real

Der Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums des Bundestags, Marc Henrichmann (CDU), hält entsprechende Spionageversuche auch in deutschen Unternehmen für möglich. Es sei "nicht auszuschließen, dass chinesische Nachrichtendienste gezielt versuchen, Kontakte bis in die Führungsebenen deutscher Unternehmen aufzubauen", sagte Henrichmann dem "Handelsblatt".

Chinesische Spionage sei "längst keine abstrakte Bedrohung mehr, sondern auch in Deutschland eine reale, alltägliche Herausforderung", warnte der Sicherheitspolitiker. Deutsche Unternehmen und Forschungseinrichtungen gehörten in vielen Schlüsseltechnologien zur Weltspitze und seien deshalb "für fremde Nachrichtendienste ein attraktives Ziel".

Die Regierung initiiert eine Reform deutscher Geheimdienste. Befürworter finden, es brauche mehr Werkzeuge gegen Terror und Spionage. Kritiker argumentieren mit mangelndem Schutz der Privatsphäre. 12.08.2026 | 1:48 min

Verfassungsschutz: Gefahr auch für Mittelstand

Der Thüringer Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer sagte, die Gefahr beschränke sich keineswegs auf Dax-Konzerne. "Gerade innovative mittelständische Unternehmen, häufig Weltmarktführer in technologischen Nischen, sind besonders attraktive Ziele", sagte Kramer. Ihr spezialisiertes Know-how sei teilweise "von erheblichem strategischem Wert".

Kramer warnte vor gezielten Kontaktanbahnungen über berufliche Netzwerke, exklusive Einladungen und persönliche Beziehungen. Misstrauisch sollten Manager werden, "wenn neue Kontakte ungewöhnlich schnell Vertraulichkeit herstellen, auffällig großes persönliches Interesse zeigen, außergewöhnliche geschäftliche Vorteile versprechen oder wiederholt Informationen erfragen, die über den eigentlichen Geschäftszweck hinausgehen", sagte Kramer.

Quelle: AFP