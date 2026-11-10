  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft
Unternehmen

Nvidia: FBI-Ermittlung und Aktionärsklage wegen Huangs Affäre

Spionageaffäre um Huang:Nvidia hat nun das FBI und eine Sammelklage am Hals

|

Wegen der Affäre des Nvidia-Chefs ermittelt auch das FBI. Zusätzlichen Druck bekommt der Chiphersteller durch eine Sammelklage von Aktionären.

Jensen Huang

Wegen der Affäre des Nvidia-Chefs Jensen Huang ermittelt jetzt auch das FBI.

Quelle: epa | HANNIBAL HANSCHKE

Die Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang beschäftigt nun auch das FBI. Die Behörde ermittelt laut US-Präsident Donald Trump wegen Huangs Beziehung zu einer möglichen chinesischen Spionin. Die US-Bundespolizei prüfe den Fall, sagte Trump. Welche Rolle genau das FBI dabei spielt, ließ er aber offen.

Trump steht weiter hinter Nvidia-Chef

Huang selbst beteure, keine Ahnung gehabt zu haben, dass die Frau eine Spionin sein könnte, sagte Trump. Er habe den Nvidia-Chef in einem Gespräch am Montag danach gefragt. Trump über Huang:

Er sagte, dass er keine Ahnung gehabt habe, dass sie eine Spionin war, und ich glaube ihm das wirklich.

Donald Trump, US-Präsident

Elmar Theveßen | ZDF-Korrespondent in Washington

Gegen den KI-Konzern Nvidia haben "wütende Aktionäre eine Sammelklage eingereicht", berichtet ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Auch das FBI hat nun Ermittlungen gestartet.

10.11.2026 | 5:24 min

Tech-Milliardär Elon Musk stimmte auf seiner Online-Plattform X zu, dass der Nvidia-Chef für das Unternehmen unersetzlich sei. Musk ist mit dem KI-Bereich seiner Weltraumfirma SpaceX ein großer Nvidia-Kunde.

Sammelklage von Aktionären

Neben den FBI-Ermittlungen sehen sich Nvidia und Huang mit einer Sammelklage konfrontiert. In der am Montag bei einem Bundesgericht in San Jose, Kalifornien, eingereichten Klageschrift heißt es, die Beklagten hätten die Anleger über die angebliche Affäre Huangs mit Alice Huang, einer ehemaligen Managerin des in Singapur ansässigen Unternehmens Megaspeed, in die Irre geführt.

Bei einer Sitzung des US-Geheimdienstausschusses forderten außerdem demokratische Abgeordnete Aufklärung von der US-Regierung. Nach ZDF-Informationen hinterfragten sie Verkäufe von Nvidia-Chips an mutmaßliche Tarnfirmen für den chinesischen Geheimdienst. Sie werfen dem US-Handelsministerium demnach vor, diesen Verkauf nicht ausreichend geprüft zu haben.

Luca Manns

Nvidia sei ein extrem prominentes Ziel, sagt Geheimdienstexperte Luca Manns. Normalerweise erlebe man ein "leises Vorgehen" und einen vorsichtigeren Kurs, was chinesische Spionage angehe.

09.11.2026 | 16:36 min

CEO Huang zu mächtig bei Nvidia?

Für ein Unternehmen dieser Größe hat Nvidia eine außerordentlich stark auf den Chef zugeschnittene Struktur. Jede wichtige Entscheidung läuft über den 63-jährigen CEO. Rund 60 Nvidia-Manager berichteten direkt an ihn, schrieb der Finanzdienst Bloomberg. Huang beantworte ihre kurzen E-Mails mit "fünf zentralen Punkten" zu allen möglichen Zeiten.

Die bisherige Geschichte und der jüngste Aufstieg von Nvidia sind untrennbar mit Huang verbunden. Er war nicht nur ein Mitgründer, sondern auch gleich der erste Chef der Chipfirma. In den vergangenen 33 Jahren wuchs Nvidia mit ihm an der Spitze - und um ihn herum. Nvidia-Chips wurden zu einer unverzichtbaren Technik für die Entwicklung von KI.

KI als Geschäftsmodell

Das Wachstum ist stark: Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Umsatz als Folge des KI-Booms die Marke von 400 Milliarden Dollar knacken. Vor vier Jahren waren es noch 27 Milliarden Dollar.

Die Management-Struktur ist dafür relativ schlank. Es gibt zwar Top-Manager, die einzelne Bereiche verantworten. Aber sie sind eng auf ihre Themen spezialisiert, während nur Huang das große Ganze überblickt. Zu einer Nachfolgeregelung ist nichts bekannt.

Invest in Germany Summit

Eine Affäre des Nvidia-Chefs Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin erschüttert den Chiphersteller. Über die wirtschaftlichen Folgen berichtet Valerie Haller an der Börse.

09.11.2026 | 1:39 min

Dass Huang eine derart zentrale Rolle spielt, dürfte auch das eher vorsichtige Vorgehen des Nvidia-Verwaltungsrates erklären. Zunächst sprach die Firma von gewöhnlichen Kundenkontakten zwischen Huang und der Frau. Für viele Chefs wäre hier Endstation.

Das Nvidia-Aufsichtsgremium ordnete zwar nun eine interne Untersuchung an, sagte aber auch, man habe weiterhin Vertrauen zu Huang und dessen Führungsteam.

Quelle: dpa, ZDF, Reuters
Über das Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ZDF und ARD am 10.11.2026 ab 05:30 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Themen
NvidiaDonald Trump

Mehr aktuelle News

  1. Archiv: Ukrainischer Präsident Selenskyj
    Liveblog

    Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

  2. Sportgruppe der Sport- und Spielgemeinschaft Bensheim

    Erneuter Rekord:Deutsche Sportvereine haben so viele Mitglieder wie nie

    mit Video1:39
  3. Andrea Nahles (Archivfoto)

    Chefin der Bundesagentur für Arbeit:Nahles: 800.000 Jobs fallen KI zum Opfer

    mit Video5:56
  4. Eine Frau läuft an Männern im Anzug vorbei (Symbolfoto)

    Nach Spionage-Verdacht bei Nvidia:Verfassungsschutz warnt Manager vor "Honigfallen"

    mit Video30:30
  5. putin, wladimir - im eishockey-outfit 2019

    Heim-Turnier 2027 droht das Aus:Russland soll wieder mitspielen: Eishockey-WM auf der Kippe

    von Johannes Lieber
    mit Video2:56
  6. Marisa Burger (früher Rosenheim-Cops)
    Interview

    Letzte Folge mit Frau Stockl:Rosenheim-Cops: Marisa Burger erlebt bewegenden Abschied

    mit Video2:55
  7. Technische Anlagen zur Ein- und Ausspeicherung von Erdgas (Archivfoto)

    Niedrige Füllstände:Gasspeicher-Betreiber warnen vor Engpass bei extremer Kälte

    mit Video1:24
  8. Jensen Huang

    Spionageaffäre um Huang:Nvidia hat nun das FBI und eine Sammelklage am Hals

    mit Video5:24
  9. Angeklagte Gina H. im Gerichtssaal

    Urteil im Mordfall Fabian erwartet:Gina H. streitet Tat ab, Indizien sprechen gegen sie

    von Anja Kapinos und Susanne Seidl
    mit Video2:03
  10. Fußball-WM der Beinamputierten

    Weltmeisterschaft der Beinamputierten:Wie die deutschen Amputierten-Fußballer auf die WM hinfiebern

    von Pablo Silalahi
    mit Video1:38
  11. US President Donald J. Trump sign an executive order in the Oval Office

    Konflikt im Nahen Osten:Trump: Krieg gegen Iran militärisch praktisch beendet

    mit Video2:24
  12. Franziska Kett

    Champions League live bei ZDFsportstudio:Warum das Spiel bei PSG für die Bayern-Frauen so wichtig ist

    von Victoria Kunzmann
    mit Video1:19
  13. Daniel Pontzen
    Newsletter

    Update am Morgen:Ceuta: Migration als politische Waffe?

    von Daniel Pontzen