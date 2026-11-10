Wegen der Affäre des Nvidia-Chefs ermittelt auch das FBI. Zusätzlichen Druck bekommt der Chiphersteller durch eine Sammelklage von Aktionären.

Nvidia hat nun das FBI und eine Sammelklage am Hals

Wegen der Affäre des Nvidia-Chefs Jensen Huang ermittelt jetzt auch das FBI. Quelle: epa | HANNIBAL HANSCHKE

Die Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang beschäftigt nun auch das FBI. Die Behörde ermittelt laut US-Präsident Donald Trump wegen Huangs Beziehung zu einer möglichen chinesischen Spionin. Die US-Bundespolizei prüfe den Fall, sagte Trump. Welche Rolle genau das FBI dabei spielt, ließ er aber offen.

Trump steht weiter hinter Nvidia-Chef

Huang selbst beteure, keine Ahnung gehabt zu haben, dass die Frau eine Spionin sein könnte, sagte Trump. Er habe den Nvidia-Chef in einem Gespräch am Montag danach gefragt. Trump über Huang:

Er sagte, dass er keine Ahnung gehabt habe, dass sie eine Spionin war, und ich glaube ihm das wirklich. „ Donald Trump, US-Präsident

Gegen den KI-Konzern Nvidia haben "wütende Aktionäre eine Sammelklage eingereicht", berichtet ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Auch das FBI hat nun Ermittlungen gestartet. 10.11.2026 | 5:24 min

Tech-Milliardär Elon Musk stimmte auf seiner Online-Plattform X zu, dass der Nvidia-Chef für das Unternehmen unersetzlich sei. Musk ist mit dem KI-Bereich seiner Weltraumfirma SpaceX ein großer Nvidia-Kunde.

Sammelklage von Aktionären

Neben den FBI-Ermittlungen sehen sich Nvidia und Huang mit einer Sammelklage konfrontiert. In der am Montag bei einem Bundesgericht in San Jose, Kalifornien, eingereichten Klageschrift heißt es, die Beklagten hätten die Anleger über die angebliche Affäre Huangs mit Alice Huang, einer ehemaligen Managerin des in Singapur ansässigen Unternehmens Megaspeed, in die Irre geführt.

Bei einer Sitzung des US-Geheimdienstausschusses forderten außerdem demokratische Abgeordnete Aufklärung von der US-Regierung. Nach ZDF-Informationen hinterfragten sie Verkäufe von Nvidia-Chips an mutmaßliche Tarnfirmen für den chinesischen Geheimdienst. Sie werfen dem US-Handelsministerium demnach vor, diesen Verkauf nicht ausreichend geprüft zu haben.

Nvidia sei ein extrem prominentes Ziel, sagt Geheimdienstexperte Luca Manns. Normalerweise erlebe man ein "leises Vorgehen" und einen vorsichtigeren Kurs, was chinesische Spionage angehe. 09.11.2026 | 16:36 min

CEO Huang zu mächtig bei Nvidia?

Für ein Unternehmen dieser Größe hat Nvidia eine außerordentlich stark auf den Chef zugeschnittene Struktur. Jede wichtige Entscheidung läuft über den 63-jährigen CEO. Rund 60 Nvidia-Manager berichteten direkt an ihn, schrieb der Finanzdienst Bloomberg. Huang beantworte ihre kurzen E-Mails mit "fünf zentralen Punkten" zu allen möglichen Zeiten.

Die bisherige Geschichte und der jüngste Aufstieg von Nvidia sind untrennbar mit Huang verbunden. Er war nicht nur ein Mitgründer, sondern auch gleich der erste Chef der Chipfirma. In den vergangenen 33 Jahren wuchs Nvidia mit ihm an der Spitze - und um ihn herum. Nvidia-Chips wurden zu einer unverzichtbaren Technik für die Entwicklung von KI.

KI als Geschäftsmodell

Das Wachstum ist stark: Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Umsatz als Folge des KI-Booms die Marke von 400 Milliarden Dollar knacken. Vor vier Jahren waren es noch 27 Milliarden Dollar.

Die Management-Struktur ist dafür relativ schlank. Es gibt zwar Top-Manager, die einzelne Bereiche verantworten. Aber sie sind eng auf ihre Themen spezialisiert, während nur Huang das große Ganze überblickt. Zu einer Nachfolgeregelung ist nichts bekannt.

Eine Affäre des Nvidia-Chefs Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin erschüttert den Chiphersteller. Über die wirtschaftlichen Folgen berichtet Valerie Haller an der Börse. 09.11.2026 | 1:39 min

Dass Huang eine derart zentrale Rolle spielt, dürfte auch das eher vorsichtige Vorgehen des Nvidia-Verwaltungsrates erklären. Zunächst sprach die Firma von gewöhnlichen Kundenkontakten zwischen Huang und der Frau. Für viele Chefs wäre hier Endstation.

Das Nvidia-Aufsichtsgremium ordnete zwar nun eine interne Untersuchung an, sagte aber auch, man habe weiterhin Vertrauen zu Huang und dessen Führungsteam.

Quelle: dpa, ZDF, Reuters