Champions League: Worum es für die Bayern-Frauen bei PSG geht

Die Fußballerinnen des FC Bayern gastieren in der Champions League in Paris. Nur mit einem Sieg wahren sie die Restchance auf den Sprung unter die besten vier.

Warum das Spiel bei PSG für die Bayern-Frauen so wichtig ist

Auf die Münchnerin Franziska Kett könnte im Duell mit PSG eine Schlüsselrolle zukommen. Quelle: imago

Das Duell gegen Paris Saint-Germain könnten sich die Frauen des FC Bayern fast schon standardmäßig in den Kalender eintragen, so oft wie beide Teams gegeneinander spielen. Auch in dieser Saison treffen sie im Parc des Princes aufeinander.

Beide Mannschaften sind am Dienstag (21 Uhr live auf ZDFsportstudio) zum Siegen verdammt, sollten sie noch eine Restchance auf die Top Vier der Ligaphase in der Champions-League wahren wollen.

In der Champions League der Frauen tritt der FC Bayern bei Paris Saint-Germain an. Verfolgen Sie das Spiel hier live im Stream. Anstoß: 21 Uhr. 10.11.2026

Bayern und PSG sind Tabellennachbarn

Die Französinnen gehen als Tabellen-Sechste in die Begegnung, Bayern lauert einen Platz dahinter, beide mit fünf Punkten, resultierend aus jeweils einem Sieg und zwei Unentschieden gegen Real Madrid und Manchester City. PSG und Bayern dürften sich geärgert haben, gegen die Teams nicht mehr herausgeholt zu haben.

Denn der Kampf um die besten vier Plätze spitzt sich zu. Der FC Barcelona führt die Tabelle mit neun Punkten an, dahinter folgen drei Teams mit sieben Punkten, dann kommt Juventus Turin mit sechs Zählern.

Allen ist bewusst, wie wichtig diese Herausforderung ist. „ José Barcala, Trainer FC Bayern

Um noch eine Chance auf die Top-Vier zu haben - und sich damit die beiden Playoff-Spiele im Februar zu sparen - wäre ein Sieg mehr als hilfreich. "Natürlich gehen wir in das Spiel, um es zu gewinnen", sagt Kapitänin Glódis Viggósdóttir.

Die Highlights der Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid mit Originalkommentar von Claudia Neumann. 28.10.2026 | 9:57 min

PSG ohne Kapitänin Karchaoui

Naomi Feller, Romée Leuchter, Olga Carmona und nicht zuletzt Sakina Karchaoui: Paris Saint-Germain überzeugt vor allem durch die Qualität einzelner Spielerinnen. Beim 5:0-Sieg gegen Leuven steuert Feller zwei Tore und zwei Vorlagen bei.

Kapitänin Karchaoui sicherte ihrer Mannschaft mit einem verwandelten Elfmeter gegen Real Madrid das Unentschieden. Wegen einer Knöchelverletzung fällt sie in den kommenden Wochen allerdings aus - ein großer Verlust für die Pariserinnen.

Lyons Fußball-Frauen haben Inter Mailand in der Champions League eine Lehrstunde erteilt. Die Französinnen drehten vor allem nach der Pause auf. 28.10.2026 | 2:53 min

Paris im Prinzenpark sehr heimstark

Die Mannschaft von Trainer Paulo César, die Bayern dank ihrer Physis, ihrer Zweikampfstärke und des aggressiven Gegenpressings im vergangenen Jahr forderte, profitiert zudem auch von der hitzigen Stimmung im Prinzenpark.

"Ich erinnere mich an letztes Jahr. Die Fans waren laut. Das setzt uns unter Druck, aber wir dürfen uns nicht beeinflussen lassen", sagte Verteidigerin Stine Ballisager vor dem Spiel.

Torhüterin Merle Frohms und Mittelfeldspielerin Elisa Senß haben zum Champions-League-Auftakt mit Real Madrid den Sieg verpasst. Paris St.-Germain kam eine Viertelstunde vor Schluss zum 1:1-Endstand. 22.09.2026 | 2:58 min

Kett wieder mit besonderer Rolle in Paris?

Für Außenverteidigerin Franziska Kett ist das Spiel eine Rückkehr zu einer besonderen Wirkungsstätte. Beim 3:1-Sieg im November 2025 wurde sie zur Spielerin des Spiels gewählt. "Im Nachhinein war es ein sehr, sehr cooles Duell", wird die 22-Jährige auf der Homepage des FC Bayern zitiert.

Auch jetzt könnte Kett wieder eine wichtige Rolle zukommen, wenn ihre linke Flügelpartnerin Klara Bühl von den Französinnen in besonderem Maße gedeckt und aus dem Spiel genommen wird - wie zuletzt gegen Real Madrid.

Zahlreiche Fußballerinnen fallen derzeit mit einem Kreuzbandriss aus - darunter Stars wie Lena Oberdorf. Was steckt dahinter und was kann der Frauenfußball für eine bessere Prävention tun? 27.11.2025 | 16:03 min

Bayern immer wieder mit Comeback-Qualitäten

"Es ist schwer, dort zu gewinnen. Das wissen wir aus den vergangenen Jahren", sagte sie. Umso wichtiger ihr Zusammenspiel mit Bühl. Viel läuft in Bayerns Spielaufbau über die linke Seite, angetrieben von Ketts offensiver Spielweise.

Zuletzt machten die Münchnerinnen aus einem 0:2-Rückstand gegen Real Madrid noch ein 2:2. Auch gegen PSG in der vergangenen Saison lag die Elf von Trainer Barcala erst zurück - und gewann mit 3:1. Nicht auszuschließen, dass das auch jetzt wieder so passieren könnte.

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