Champions League: Worum es für die Bayern-Frauen bei PSG geht

Champions League live bei ZDFsportstudio:Warum das Spiel bei PSG für die Bayern-Frauen so wichtig ist
von Victoria Kunzmann
Die Fußballerinnen des FC Bayern gastieren in der Champions League in Paris. Nur mit einem Sieg wahren sie die Restchance auf den Sprung unter die besten vier.
Das Duell gegen Paris Saint-Germain könnten sich die Frauen des FC Bayern fast schon standardmäßig in den Kalender eintragen, so oft wie beide Teams gegeneinander spielen. Auch in dieser Saison treffen sie im Parc des Princes aufeinander.
Beide Mannschaften sind am Dienstag (21 Uhr live auf ZDFsportstudio) zum Siegen verdammt, sollten sie noch eine Restchance auf die Top Vier der Ligaphase in der Champions-League wahren wollen.
Bayern und PSG sind Tabellennachbarn
Die Französinnen gehen als Tabellen-Sechste in die Begegnung, Bayern lauert einen Platz dahinter, beide mit fünf Punkten, resultierend aus jeweils einem Sieg und zwei Unentschieden gegen Real Madrid und Manchester City. PSG und Bayern dürften sich geärgert haben, gegen die Teams nicht mehr herausgeholt zu haben.
Denn der Kampf um die besten vier Plätze spitzt sich zu. Der FC Barcelona führt die Tabelle mit neun Punkten an, dahinter folgen drei Teams mit sieben Punkten, dann kommt Juventus Turin mit sechs Zählern.
Um noch eine Chance auf die Top-Vier zu haben - und sich damit die beiden Playoff-Spiele im Februar zu sparen - wäre ein Sieg mehr als hilfreich. "Natürlich gehen wir in das Spiel, um es zu gewinnen", sagt Kapitänin Glódis Viggósdóttir.
PSG ohne Kapitänin Karchaoui
Naomi Feller, Romée Leuchter, Olga Carmona und nicht zuletzt Sakina Karchaoui: Paris Saint-Germain überzeugt vor allem durch die Qualität einzelner Spielerinnen. Beim 5:0-Sieg gegen Leuven steuert Feller zwei Tore und zwei Vorlagen bei.
Kapitänin Karchaoui sicherte ihrer Mannschaft mit einem verwandelten Elfmeter gegen Real Madrid das Unentschieden. Wegen einer Knöchelverletzung fällt sie in den kommenden Wochen allerdings aus - ein großer Verlust für die Pariserinnen.
Paris im Prinzenpark sehr heimstark
Die Mannschaft von Trainer Paulo César, die Bayern dank ihrer Physis, ihrer Zweikampfstärke und des aggressiven Gegenpressings im vergangenen Jahr forderte, profitiert zudem auch von der hitzigen Stimmung im Prinzenpark.
"Ich erinnere mich an letztes Jahr. Die Fans waren laut. Das setzt uns unter Druck, aber wir dürfen uns nicht beeinflussen lassen", sagte Verteidigerin Stine Ballisager vor dem Spiel.
Kett wieder mit besonderer Rolle in Paris?
Für Außenverteidigerin Franziska Kett ist das Spiel eine Rückkehr zu einer besonderen Wirkungsstätte. Beim 3:1-Sieg im November 2025 wurde sie zur Spielerin des Spiels gewählt. "Im Nachhinein war es ein sehr, sehr cooles Duell", wird die 22-Jährige auf der Homepage des FC Bayern zitiert.
Auch jetzt könnte Kett wieder eine wichtige Rolle zukommen, wenn ihre linke Flügelpartnerin Klara Bühl von den Französinnen in besonderem Maße gedeckt und aus dem Spiel genommen wird - wie zuletzt gegen Real Madrid.
Bayern immer wieder mit Comeback-Qualitäten
"Es ist schwer, dort zu gewinnen. Das wissen wir aus den vergangenen Jahren", sagte sie. Umso wichtiger ihr Zusammenspiel mit Bühl. Viel läuft in Bayerns Spielaufbau über die linke Seite, angetrieben von Ketts offensiver Spielweise.
Zuletzt machten die Münchnerinnen aus einem 0:2-Rückstand gegen Real Madrid noch ein 2:2. Auch gegen PSG in der vergangenen Saison lag die Elf von Trainer Barcala erst zurück - und gewann mit 3:1. Nicht auszuschließen, dass das auch jetzt wieder so passieren könnte.
ZDFsportstudio Update:Dein ZDFsportstudio NewsletterAlle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren