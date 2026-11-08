Suche nach Schülerin: Leiche gefunden - Verdächtiger in Klinik

Bei der Suche nach einer vermissten 13-Jährigen aus Berlin-Marzahn ist eine Leiche gefunden worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich um das gesuchte Mädchen.

Im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf wird die 13-jährige Schülerin Lisa T. gesucht. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich nicht freiwillig aus ihrem Umfeld entfernt hat. 07.11.2026 | 0:23 min

Bei der Suche nach der seit Dienstag vermissten Schülerin aus Berlin-Marzahn ist eine Leiche gefunden worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich um das gesuchte Mädchen. Lisa T. wurde seit Dienstag vermisst.

Die Ermittler gehen von einem Kapitalverbrechen aus. Als Kapitalverbrechen werden besonders schwere Verbrechen wie Mord, Totschlag, Vergewaltigung oder schwere Sexualdelikte bezeichnet.

Verdächtiger verletzte sich selbst schwer

Im Zusammenhang mit dem Tod der 13-Jährigen wurde laut Staatsanwaltschaft auch ein Verdächtiger gefasst. Der Mann habe sich selbst schwer verletzt und befinde sich in einem kritischen Zustand, teilte Behördensprecher Michael Petzold mit.

Lisa hatte ihr Wohnhaus am Dienstag gegen 7:20 Uhr verlassen, um gegen 7:30 Uhr vom Barnimplatz zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße zu fahren. Dort kam sie jedoch nicht an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Behörden davon aus, dass Lisa nicht freiwillig ihr familiäres Umfeld verließ.

Suche im Umfeld von Marzahn

Die Polizei hatte am Freitag eine großangelegte Suche mit Hunderten Beamten gestartet. Die Ermittler gingen von Tür zu Tür, sprachen mit Anwohnern, verteilen Zeugenaufrufe und suchten die Umgebung ab. Auch Spürhunde, ein Hubschrauber und eine Unterwasserdrohne kamen zum Einsatz. Ein Hinweistelefon wurde eingerichtet.

Auch mit Flugblättern suchte die Polizei nach dem vermissten Mädchen. Quelle: Fabian Sommer / dpa

Der Schwerpunkt der Ermittlungen lag laut Staatsanwaltschaft auf dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf im Nordosten Berlins, wo das Mädchen wohnte. Abgesucht wurden auch umliegende Grünanlagen und die Umgebung eines großen Einkaufszentrums. Die Ermittler waren laut Polizei im direkten Wohnumfeld unterwegs und auf Wegen und Strecken, die die Schülerin in ihrer Freizeit und im Schulalltag nutzte.