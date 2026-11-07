Dutzende Polizisten suchen mit Spürhunden nach der vermissten Schülerin aus Berlin-Marzahn, es gebe Anhaltspunkte für ein Verbrechen. Seit Dienstag ist die 13-Jährige verschwunden.

Im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf wird die 13-jährige Schülerin Lisa T. gesucht. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich nicht freiwillig aus ihrem Umfeld entfernt hat. 07.11.2026 | 0:23 min

Mit zahlreichen Polizisten wird seit dem Morgen weiter nach einer 13-jährigen vermissten Schülerin aus Berlin-Marzahn gesucht. Die Polizei ermittelt inzwischen wegen des Verdachts eines Kapitalverbrechens. Der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft Michael Petzold sagte der Deutschen Presse-Agentur:

Es bestehen weiterhin Anhaltspunkte für ein Verbrechen. „ Michael Petzold, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft

Die Mordkommissionen des Landeskriminalamts gehen laut Staatsanwaltschaft davon aus, dass sich das Mädchen nicht freiwillig aus seinem häuslichen Umfeld entfernt hat. Hinweise darauf, dass sie sich ihrem sozialen und familiären Umfeld entziehen wolle, gebe es nicht.

Ein Kapitalverbrechen ... ... ist kein eigener Straftatbestand, sondern eine Sammelbezeichnung. Der Begriff wird umgangssprachlich im Zusammenhang mit schwersten Straftaten verwendet, allen voran bei Tötungsdelikten wie Mord und Totschlag.

Mehr als 140 Einsatzkräfte der Einsatzhundertschaft und der Mordkommission seien im Bereich Marzahn-Hellersdorf unterwegs, sagte Polizeisprecher Florian Nath in einem Video auf der Plattform X. "Wir werden heute auch noch einmal mehrere Anwohnerinnen und Anwohner befragen, wir hängen Plakate aus. Und wenn Sie etwas gesehen oder gehört haben, melden Sie sich bitte bei unserem Hinweistelefon oder bei der Hinweis-Mailadresse des Landeskriminalamts Berlin."

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Schülerin seit Dienstag vermisst: Hubschrauber und Spürhunde im Einsatz

Die Berliner Polizei hatte am Freitag eine aufwendige Suche nach der 13-Jährigen gestartet. Laut Polizei verließ Lisa T. ihr Wohnhaus am Dienstag gegen 7:15 Uhr, um gegen 7:30 Uhr vom Barnimplatz zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße zu fahren. Doch dort kam sie nie an.

Bei der Suche am Freitag überflog ein Hubschrauber das Wohngebiet mit zahlreichen Plattenbauten und Grünflächen dazwischen. Auch Spürhunde wurden für die Suche eingesetzt. Die Mordkommission der Berliner Polizei bittet um Mithilfe. "Wer kann Angaben machen, wo sich Lisa aktuell befindet, oder wer hat sie an diesem Tag auf dem Weg zur Schule gesehen?"

Mehrere Polizisten versammelten sich am Morgen in der Umgebung des Wohnhauses des Mädchens und begannen mit dem Verteilen des Zeugenaufrufs. Quelle: dpa / Fabian Sommer

Die Polizei hatte am Dienstag eine Mitteilung mit einem Foto zu dem Verschwinden mit dem Aufruf für Hinweise aus der Bevölkerung veröffentlicht.

Lisa T. wird beschrieben als:

1,60 bis 1,65 Meter groß und schlank

asiatischstämmig, lange dunkle Haare

Bekleidet war sie zuletzt mit einer schwarzen Winterjacke, einem grauen Oberteil, einer blauen Jeans, weißen Sneakern, und sie trug einen schwarzen Rucksack.

Erinnerung an Verschwinden der 15-jährigen Rebecca

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Die Polizei verdächtigt den Mann von Rebeccas Schwester, sie getötet zu haben. Der Mann bestreitet das. Seine Verteidigung äußerte sich mehrfach auf Anfragen nicht.

Quelle: dpa