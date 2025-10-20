Vermisste Rebecca: Polizei prüft neue Hinweise zum Schwager

Neue Spur im Fall Rebecca: Ermittler prüfen, ob ihr Schwager die damals 15-Jährige 2019 getötet und ihre Leiche auf das Grundstück seiner Großeltern in Tauche gebracht hat.

Polizeiabsperrung vor dem Haus in Tauche, wo die Berliner Polizei im Einsatz ist. Quelle: dpa

Sechseinhalb Jahre nach dem Verschwinden der Jugendlichen Rebecca aus Berlin hat die Polizei ein Grundstück in Brandenburg durchsucht. Es lägen Anhaltspunkte vor, dass der mittlerweile 33-jährige Schwager von Rebecca die damals 15-Jährige getötet und ihre Leiche samt ihr gehörender Gegenstände zumindest vorübergehend auf das Grundstück seiner Großeltern gebracht habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Berlin mit.

Die Maßnahmen auf dem Grundstück in der Gemeinde Tauche im Osten Brandenburgs und in der Umgebung dienten dem Auffinden von Gegenständen, von Tatspuren und von anderen Beweismitteln, hieß es von den Ermittlern. 115 Polizeikräfte waren demnach im Einsatz, unterstützt von Mitarbeitern des Bundeskriminalamts, die unter anderem einen sogenannten Bodenradar zum Einsatz bringen sollten.

Seit 2019 wird Rebecca vermisst

Die 15-jährige Rebecca war im Februar 2019 verschwunden. Sie hatte bei ihrer Schwester und ihrem Schwager im Berliner Stadtteil Britz übernachtet und kam nicht zur Schule. Bereits kurz nach der Tat geriet der Schwager ins Visier der Ermittler, der auch kurzzeitig in Untersuchungshaft saß. Mangels Beweisen befindet er sich auf freiem Fuß.