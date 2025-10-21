Dietzenbach: Lehrer soll KI-Sexbild von Schülerin erstellt haben

Mittels KI soll ein Lehrer aus dem hessischen Dietzenbach das Gesicht einer minderjährigen Schülerin in ein pornografisches Bild montiert haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Kinderpornografie beschäftigt viele Ermittler in Deutschland. Der jetzt in Hessen beschuldigte Lehrer soll für die Tat eine KI-Anwendung genutzt haben. Quelle: dpa

Die Staatsanwaltschaft Gießen ermittelt gegen einen Lehrer aus Hessen, der mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) ein Bild erstellt haben soll, das ihn selbst und eine Schülerin bei sexuellen Handlungen zeigt.

Dem nicht vorbestraften Lehrer wird demnach vorgeworfen, das Gesicht der 17-jährigen Schülerin einer Gesamtschule aus Dietzenbach von einem Foto mittels KI in eine pornografische Bilddarstellung integriert zu haben. Zuerst berichtete die "Offenbach-Post" über den Vorfall.

Datenträger werden ausgewertet

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts des Herstellens jugendpornografischer Inhalte laufe seit Ende Juli dieses Jahres, bestätigte die Staatsanwaltschaft. Bei einer Wohnungsdurchsuchung hätten Beamte verschiedene Datenträger wie etwa Computer beschlagnahmt. Die Auswertung dauere noch an.

Das nehme "regelmäßig einige Monate in Anspruch", sagte Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger. "Die Ermittlungen, die sich nur gegen den beschuldigten Lehrer richten, dauern an." Weitere Auskünfte könnten derzeit aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht gemacht werden.

Lehrer wurde laut Medienberichten versetzt

Das zuständige Staatliche Schulamt für den Landkreis Offenbach äußerte sich nicht auf Nachfragen zur derzeitigen beruflichen Situation des Lehrers oder dazu, wie der Fall bekannt wurde. Es könne aber "grundsätzlich versichern, dass in Fällen, in denen dienst- und/oder strafrechtlich relevantes Verhalten bekannt wird, Schulleitung und Staatliches Schulamt umgehend die erforderlichen Schritte ergreifen".

Medienberichten zufolge wurde der Lehrer versetzt und arbeitet nicht mehr mit Kindern und Jugendlichen. Laut der "Offenbach-Post" flog der Lehrer auf, weil er das KI-Bild einem Kollegen zeigte, der ihn meldete.