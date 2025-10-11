Im hessischen Gießen läuft ein Polizeieinsatz, nachdem ein Unbekannter auf dem Marktplatz geschossen hat. Mehrere Personen wurden offenbar verletzt.

Schüsse auf Marktplatz in Gießen - mehrere Verletzte

Die Polizei ermittelt nach Schüssen in Gießen, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden. Quelle: dpa

Ein Unbekannter hat im Zentrum von Gießen in Hessen mehrere Schüsse abgegeben. Drei Personen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Schüsse seien um kurz nach 15 Uhr gefallen, sagte der Polizeisprecher. Derzeit werde nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung bestehe.

Täter auf der Flucht

Der Täter sei flüchtig, wie die Polizei gegenüber dem ZDF sagte. Die Fahndung laufe, am Tatort würden die Spuren gesichert.

Zur Schwere der Verletzungen der Opfer konnte die Polizei noch nichts sagen. Auch weitere Details oder Hintergründe waren zunächst noch nicht bekannt.