Update am Morgen: Iran, der Spritpreis und ein Drama-Verbot

Guten Morgen,

Nachtsitzung, Drama, endlose Versuche der Konfliktlösung. Dafür steht der Koalitionsausschuss, die informelle Runde aus Regierungs-Spitzenpolitikern, fast immer.

Diesmal nicht. Gestern Abend verlief das Treffen von CDU-Bundeskanzler Merz mit den Chefs von SPD (Klingbeil und Bas) und CSU (Söder) zumindest nach außen geräuschlos und fast unbemerkt.

Das hat zwei Gründe. Der erste ist, dass das Hauptthema, die "generellen Auswirkungen des Iran-Kriegs" schon vorher weitgehend abgeräumt war. Am Mittag hatte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche bereits den Kampf gegen steigende Spritpreise angekündigt. Dafür wolle man in die Preispolitik der Tankstellen eingreifen und einen Teil der nationalen Ölreserven freigeben.

Ein ungewöhnlicher Schritt für eine CDU-geführte Regierung, die die strategische Reserve bislang nicht antasten wollte. Nun aber sind sich Schwarz und Rot offenbar einig darin, den Tankstellen nur eine Preiserhöhung pro Tag zu erlauben. Ob’s hilft, die Preise in Schach zu halten? Unklar. Im Ausschuss wurde am Abend schon besprochen, wie man dafür das Kartellrecht ändern könne.

Und das bringt uns zu Grund Nummer zwei für das scheinbar konfliktfreie Treffen: die kommende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Zwar wollten die Parteispitzen auch über den Stand (oder den Stau?) der Reformvorhaben ihrer Regierung diskutieren. Aber bitte ohne Entscheidungen. Zehn Tage vor der nächsten Wahl sollen die Bürger nicht mit vermutlich teuren Reformvorhaben belästigt werden, da sind sich die Koalitionspartner einig.

Der Kanzler kümmert sich heute übrigens weiter um die Folgen des Iran-Kriegs und die Energieversorgung. Passend zur Krise reist Friedrich Merz am Nachmittag nach Norwegen. In das Land, das Deutschlands wichtigster Rohöl-Lieferant ist.

Ich wünsche Ihnen einen Tag möglichst ohne Tankstopp.

Anne Gellinek, stellvertretende ZDF-Chefredakteurin

Ausführlich informiert

Gegen die hohen Spritpreise plant die Regierung neue Maßnahmen. Sie will nur noch eine Preiserhöhung pro Tag erlauben und teilweise Ölreserven freigeben. ZDFheute live analysiert die Pläne.

ZDFheute live am 11.03.2026 um 19:30 Uhr. 11.03.2026 | 21:37 min

Was im Iran-Krieg passiert ist

Griffen die USA eine Schule in Iran auf Basis veralteter Geheimdienst-Daten an? Das berichten nun mehrere US-Medien, darunter die "New York Times" und CNN. Bei dem Raketenangriff am ersten Tag des Iran-Kriegs starben nach iranischen Angaben fast 170 Menschen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Was heute noch wichtig ist

Streik bei der Lufthansa: Die Piloten der Lufthansa treten in einen zweitägigen Streik, der den Flugbetrieb heute und morgen deutlich beeinträchtigen dürfte. Hintergrund sind festgefahrene Tarifverhandlungen über Vergütung und Altersversorgung. Das Unternehmen hat aber zugesichert, dass an beiden Streiktagen mindestens die Hälfte der geplanten Flüge stattfindet. Auf der Langstrecke könnten sogar 60 Prozent der Flüge starten.

ZDFheute Xpress berichtete am 10.03.2026 um 22:04 Uhr. 10.03.2026 | 0:33 min



BKA wird 75 Jahre alt: Das Bundeskriminalamt feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Zu einem Festakt im Kurhaus in Wiesbaden haben sich unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) angekündigt. An der Feier nehmen Gäste aus Politik, Sicherheitsbehörden und Gesellschaft teil. Als Zentralstelle der deutschen Polizei unterstützt das BKA unter anderem die Polizeibehörden der Länder.

Ende des chinesischen Volkskongresses: Chinas Nationaler Volkskongress beendet heute seine jährliche Tagung. Das nicht frei gewählte Parlament unter der allein regierenden Kommunistischen Partei dürfte am letzten Sitzungstag wie üblich über Gesetze und Vorhaben abstimmen. Eine nahezu vollständige Zustimmung mit kaum Enthaltungen oder Gegenstimmen gilt als ausgemacht.

heute Xpress berichtete am 05.03.2026 um 09:26 Uhr. 05.03.2026 | 1:31 min

Deutsche Forschungsinstitute legen Frühjahrsprognosen vor: Das Ifo-Institut, das Kieler IfW und auch das Essener RWI präsentieren ihre Sicht auf die Konjunktur. Der Nahostkrieg dürfte nach Ansicht vieler Experten die Wirtschaft bremsen und die Inflation erhöhen. Die konjunkturelle Erholung wird laut dem Berliner DIW, das seine Prognose bereits vorgelegt hat, jedoch nicht gestoppt.

Was am Donnerstag wichtig wird - der Ausblick im heute journal update. 12.03.2026 | 0:49 min

Paralympics

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster startet im paralympischen Riesenslalom in Cortina d'Ampezzo (ab 9.00 Uhr) und hofft auf ihre nächste Medaille. Die Abfahrts-Siegerin, die zudem bereits Silber in der Super-Kombination gewann, zählt auch in dieser Disziplin zum Favoritenkreis. Schon bei den Paralympischen Winterspielen 2014 in Sotschi hatte Forster im Riesenslalom Bronze geholt.

Beitrag zum Thema Monoski vom 10.03.2026 um 23:29 Uhr. 10.03.2026 | 1:14 min

Champions League

Den Coup nur knapp verpasst: Bis zur 89. Minute durfte Bayer Leverkusen auf einen Sieg gegen Englands Tabellenführer FC Arsenal hoffen. Doch ausgerechnet Kai Havertz - einst Leverkusens Rekord-Abgang - beschert den Nord-Londonern per Elfmeter kurz vor Abpfiff noch den Ausgleich:

Die Höhepunkte des Spiels in der Zusammenfassung. 11.03.2026 | 2:57 min

Unter dem Link finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Zahl des Tages

Quelle: dpa

Vier Eier mehr pro Bundesbürger - so taxiert die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung vor Ostern den steigenden Bedarf an Hühnereiern in Deutschland. Doch wo im Vorjahr noch Sorge vor Eierknappheit umging, gab es Entwarnung: Im Durchschnitt legte jedes Huhn im Land 299 Eier - und damit 4 Eier mehr als 2024, so die vorläufigen Angaben des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft. Ostern ist also gesichert.

Ein Lichtblick

Mehr als 30 Jahre lang prägte die gelb-blaue MetroCard den Alltag in New York. Jetzt wird das ikonische U-Bahn-Ticket abgeschafft - doch ganz verschwindet es nicht. Künstler verwandeln die alten Karten in kleine Kunstwerke.

Mittagsmagazin, 11.03.2026 um 14:23 Uhr. 11.03.2026 | 2:00 min

Gesagt

Quelle: ZDF/Max Kohr

Kurzhaarschnitt, ausdrucksstarke Augen und kraftvolle Stimme: Mit ihrem Auftritt in der Musicalverfilmung "Cabaret" wurde Liza Minelli ein Weltstar. Heute wird die Schauspielerin und Sängerin 80 Jahre alt. Wenn sie hinfalle, stehe sie sofort wieder auf, schreibt Minelli in ihren Memoiren über ihr wechselhaftes Leben. Ihr Motto sei:

Gib nicht auf. Es macht Spaß. Es gibt Gutes da draußen. „ Liza Minelli

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 11.03.2026 | 1:55 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Heute kann es anfangs im Südosten noch regnen, bis zum Nachmittag klingt der Regen aber mehr und mehr ab. Sonst ist es trocken mit sonnigen Abschnitten. An der Nordsee weht ein starker Südwestwind mit Sturmböen. Die Temperaturen erreichen 10 bis 16 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld