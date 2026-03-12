Chrupalla bei "Lanz": AfD-Chef "maßlos enttäuscht" von Trump

Tino Chrupalla verteidigt bei "Markus Lanz" seine Linie zum Iran-Krieg, distanziert sich von Trump - und verteidigt zugleich die umstrittenen Verwandtenjobs innerhalb der AfD.

Kurz nach den Angriffen der USA und Israels auf Iran kritisierten Alice Weidel und Tino Chrupalla das Vorgehen und warnten vor einer weiteren Destabilisierung der Region. Diese Stellungnahme der beiden Parteivorsitzenden löste innerhalb der AfD jedoch teilweise heftigen Widerspruch aus.

So äußerte sich beispielsweise der bayerische AfD-Bundestagsabgeordnete Rainer Kraft zur Erklärung der beiden Parteivorsitzenden: "Wenn rechte Patrioten sich so anhören wie Annalena Baerbock, dann ist die Chance groß, dass es sich gar nicht um rechte Patrioten handelt."

Tino Chrupalla: "Wir sind eine pluralistische Partei"

Bei "Markus Lanz" tat Tino Chrupalla diese Aussage seines Parteikollegen als "Einzelmeinung, die es in jeder anderen Partei auch gibt" ab. "So was ist seine persönliche Meinung. Wir sind eine pluralistische Partei. (…) Das halten wir doch aus."

Daraufhin konfrontierte Markus Lanz den AfD-Parteivorsitzenden mit der Aussage eines anderen prominenten AfD-Politikers, nämlich Markus Frohnmaier, der Anfang März in einem Interview sagte, "die Trump-Administration hat mit chirurgischer Präzision und klarer Zielorientierung gehandelt."

Dem widersprach Chrupalla bei "Lanz" und stellte die "chirurgische Präzision" unter anderem mit Verweis auf den Angriff auf eine Mädchenschule im Süden des Iran in Frage.

Wenn man die Bilder sieht, kann man nicht von chirurgischer Genauigkeit sprechen. (…) Wenn man eine Mädchenschule trifft, ist es ein Kriegsverbrechen. (…) Wenn man zivile Infrastruktur trifft auch. „ Tino Chrupalla, AfD-Parteivorsitzender

Chrupalla sieht "überhaupt keine Strategie" bei USA und Trump

Auch die Tötung des iranischen Staatsoberhaupts Ali Chamenei hält Chrupalla für fragwürdig - unabhängig davon, ob man ihn positiv oder negativ beurteilt. Zwar sei Chamenei gewiss kein Staatsoberhaupt gewesen, das seinem Volk viel Gutes getan habe. Dennoch stelle sich die Frage, ob es legitim sei, ein Staatsoberhaupt auf diese Weise auszuschalten.

Chrupalla: "Die Frage ist, was bezweckt man damit und was erreicht man damit? Und ich sehe bei diesem ganzen völkerrechtswidrigen Krieg keine Exit-Strategie, überhaupt keine Strategie, was man eigentlich bezwecken will."

Ich bin maßlos enttäuscht von Donald Trump. (…) Er hat im Wahlkampf Kamala Harris vorgeworfen, sie würde den Dritten Weltkrieg beginnen und jetzt stehen wir an der Schwelle, dass wir wahrscheinlich mit Donald Trump den Dritten Weltkrieg begonnen haben. „ Tino Chrupalla, AfD-Parteivorsitzender

AfD in der Krise?

Während die AfD außenpolitisch um eine einheitliche Position ringt, sorgt innenpolitisch ein Skandal um Vetternwirtschaft und eine mögliche Verwandtenaffäre derzeit für Diskussionen. Manche sprechen von der größten Krise in der Geschichte der AfD. Der Vorwurf: AfD-Abgeordnete sollen in großem Stil Familienangehörige und Partner gegenseitig in ihren Büros angestellt haben, teils über sogenannte Überkreuzanstellungen.

Tino Chrupalla verwies darauf, dass alle beanstandeten Anstellungen legal seien. "Das sind alles Arbeitsverträge und Verhältnisse, die rechtens sind. Kein einziges ist illegal. Bislang ist mir kein einziger Fall bekannt, der illegal ist."

Chrupalla habe betont, eine solche Beschäftigung sei erstens zulässig, und für ihn zähle im Verhältnis zu seinen Mitarbeitern in erster Linie deren Qualifikation: "Ich habe überhaupt kein Problem damit, noch dazu, wenn es erlaubt ist, wenn ich von einem Abgeordneten die Ehefrau einstelle und die ist qualifiziert für diesen Job. Warum soll ich die nicht einstellen?"