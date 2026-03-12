  3. Merkliste
Terrorverdacht: Festnahmen nach Explosion an US-Botschaft in Oslo

|

Die Polizei hat nach einer Explosion an der US-Botschaft in Oslo drei Tatverdächtige festgenommen. Sie stehen unter Verdacht, eine terroristische Straftat begangen zu haben.

Three brothers are arrested after explosion at the US embassy in Oslo

In der Nacht zum Sonntag hatte sich an einem der Eingänge zur US-Botschaft in Oslo eine Explosion ereignet.

Quelle: epa

Nach einer Explosion an der US-Botschaft in Norwegens Hauptstadt Oslo am Wochenende hat die norwegische Polizei drei Brüder wegen des Verdachts eines "terroristischen Bombenanschlags" festgenommen. Die Ermittler gingen davon aus, dass einer der Brüder einen Sprengsatz vor der Botschaft platziert habe und die anderen beiden an der Tat beteiligt gewesen seien, sagte der Staatsanwalt Christian Hatlo bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Polizisten und Techniker sind am Sonntagabend vor der amerikanischen Botschaft in Oslo im Einsatz, nachdem dort ein lauter Knall gemeldet worden war.

Nahe der US-Botschaft in Norwegens Hauptstadt Oslo ist es in der Nacht zu einer Explosion gekommen. Der Hintergrund der Explosion ist noch unbekannt - es gab keine Verletzten.

08.03.2026 | 0:14 min

Polizei untersucht Motiv

Bei den drei Verdächtigen handelt es sich um Brüder im Alter zwischen 20 und 29 Jahren, sagte Halto. Sie seien demnach norwegische Staatsbürger mit irakischem Migrationshintergrund und der Polizei zuvor nicht bekannt gewesen.

Die Polizei untersuche noch das Motiv der mutmaßlichen Täter. Eine der Hypothesen sei, dass die Männer im "Auftrag eines Staates" gehandelt hätten. "Das ist angesichts des Ziels - der US-Botschaft - und der heutigen weltweiten Sicherheitslage durchaus naheliegend", sagte Hatlo.

Der Anwalt eines der Verdächtigen, Oystein Storrvik, sagte dem norwegischen Sender TV2, sein Mandant habe seine Beteiligung an dem Fall zugegeben. "Er gesteht, dass er die Bombe dort platziert hat", sagte Storrvik.

Iran-Krieg - Straße von Hormus

Zerstörungen in Iran und Libanon. Nach UN-Angaben sind im Libanon fast 700.000 Menschen auf der Flucht. Derweil spitzt sich die Lage auch in der Straße von Hormus weiter zu.

12.03.2026 | 2:14 min

Norwegische Behörden: Möglicher Terroranschlag

In der Nacht zum Sonntag war die US-Botschaft in Oslo bei einer Explosion leicht beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Die norwegischen Behörden sprachen unmittelbar nach dem Vorfall von einem möglichen Terroranschlag vor dem Hintergrund des Iran-Krieges.

Nach den Angriffen Israels und der USA auf den Iran sind die US-Vertretungen in der Nahost-Region in Alarmbereitschaft. Mehrere Botschaften sind Ziel iranischer Gegenangriffe geworden. Der iranische Botschafter in Norwegen wies am Dienstag eine Beteiligung Teherans an dem Vorfall entschieden zurück.

Quelle: dpa, Reuters
Thema
Norwegen

