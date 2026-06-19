Ba-Wü: Babyleiche bei Suche nach vermisstem Kind entdeckt

Bei der Polizei-Suchaktion nach einem vermissten Säugling ist eine Baby-Leiche gefunden worden. Es könnte sich um das verschwundene Kleinkind handeln. Bestätigt ist das nicht.

Rettungskräfte haben in Baden-Württemberg nach einem drei Monate alten Jungen gesucht: In Renningen war das Kind aus einem Kinderwagen verschwunden. Jetzt wurde eine Leiche gefunden. 19.06.2026 | 1:14 min

Bei der Suche nach einem drei Monate alten vermissten Säugling im baden-württembergischen Renningen ist eine Babyleiche gefunden worden. Dabei könnte es sich um den in der Nacht zum Freitag aus einem Kinderwagen verschwundenen Jungen handeln, teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit.

Die Identifizierung dauerte demnach noch an.

Junge verschwand aus Kinderwagen

Dutzende Polizeibeamte sowie weitere Einsatzkräfte hatten am Freitag mit Unterstützung von Drohnen und speziellen Spürhunden nach dem Kind gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Der kleine Junge verschwand in der Nacht zum Freitag, etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht. Nach Polizeiangaben lag er zuletzt in einem Kinderwagen. Weitere Details zu den Umständen seines Verschwindens wurden zunächst nicht bekannt.

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Nach Angaben der Polizei war der Kinderwagen unbeaufsichtigt. Es wurde keine Angaben dazu gemacht, wo der Wagen gestanden haben soll. Der Kinderwagen sei aber noch da.

Große Suchaktion angelaufen

Bei der Suche nach dem Säugling hatte die Polizei neben 50 Beamten, 40 Suchhunden des Deutschen Roten Kreuzes, Hubschraubern und Drohnen mit Wärmebildkameras auch Leichenspürhunde eingesetzt.

Kräfte von Rettungsdiensten wie dem DRK versammelten sich am Morgen zudem auf einem Parkplatz bei einem Lebensmittelmarkt, um zu unterstützen. Auch die Bereitschaftspolizei unterstützte den Einsatz.

Stadt westlich von Stuttgart

Der Fall macht auch Renningens Bürgermeisterin Melanie Hettmer schwer zu schaffen. "Ich bin sprachlos und in großer Sorge. Ich hoffe, dass das Kind wohlbehalten gefunden wird", sagte sie. Die rund 18.000 Einwohner zählende Stadt sei mit der Polizei in engem Austausch.

Renningen liegt westlich von Stuttgart und ist rund 25 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt.

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