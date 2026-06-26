Totes Baby in Renningen: Mutter festgenommen

Im baden-württembergischen Renningen ist bei einer großen Suche vergangene Woche ein toter Säugling gefunden worden. Jetzt wird die Mutter verdächtigt, ihr Baby getötet zu haben.

Rettungskräfte haben in Baden-Württemberg nach einem drei Monate alten Jungen gesucht: In Renningen war das Kind aus einem Kinderwagen verschwunden. Jetzt wurde eine Leiche gefunden. 19.06.2026 | 1:14 min

Nach dem Fund einer Babyleiche in Renningen bei Stuttgart ist die Mutter des Kindes verhaftet worden. Die 32-Jährige wird verdächtigt, ihren drei Monate alten Jungen getötet zu haben, wie die Polizei mitteilte. Neue Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung hätten diesen Verdacht bekräftigt.

Gegen die Frau sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Der Deutschen wird außerdem vorgeworfen, den Leichnam ihres Kindes selbst abgelegt und dann eine Entführung vorgetäuscht zu haben. Unklar ist, ob sich die Frau zu den Vorwürfen äußern wird.

Polizei: Kein Hinweis auf Entführung des Babys

Das tote Kind war am vergangenen Freitag nach einer stundenlangen Suchaktion mehrere hundert Meter vom Wohnhaus der Mutter entfernt entdeckt worden. Die Mutter hatte ausgesagt, ihr Baby sei am späten Abend in einem unbeaufsichtigten Moment aus seinem Kinderwagen verschwunden. Die Polizei teilte jedoch schon am Mittwoch mit:

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnten keinerlei Hinweise auf eine Entführung des Säuglings erlangt werden. „ Mitteilung der Polizei

Auch während der Suche und nach dem Fund hatte sich die Polizei stets gegen den Begriff gewehrt.

Baby durch DNA-Abgleich identifiziert

Tagelang war zudem unklar, ob es sich bei dem gefundenen toten Säugling um den vermissten drei Monate alten Jungen handelt. Dies sei jetzt aber zweifelsfrei geklärt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Das Baby sei durch einen DNA-Abgleich identifiziert worden.

Zumindest offiziell unklar bleibt allerdings trotz der Obduktion, wie der Junge starb. "Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an", teilten die Ermittler zu dieser Frage mit.

Polizei und Staatsanwaltschaft machen bislang auch keine Angaben zur Rolle des Vaters. Die Vermisstenanzeige hatten die Eltern am Donnerstag vergangener Woche kurz vor Mitternacht gestellt.

Große Suche nach dem Säugling

Bei der Suche nach dem Säugling setzte die Polizei neben 50 Beamten, 40 Suchhunden des Deutschen Roten Kreuzes, Hubschraubern und Drohnen mit Wärmebildkameras auch Leichenspürhunde ein. Kräfte von Rettungsdiensten wie dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) versammelten sich am Freitagmorgen zudem auf einem Parkplatz bei einem Lebensmittelmarkt, um zu unterstützen. Auch die Bereitschaftspolizei war mit im Einsatz.

Die rund 18.000 Einwohner zählende Stadt Renningen liegt westlich von Stuttgart und ist rund 25 Kilometer von Baden-Württembergs Landeshauptstadt entfernt.

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Quelle: dpa