Am Morgen des 3. April 2024 verließ Alexander Bohnert aus Lichtenau-Muckenschopf in Baden-Württemberg das Haus. Seitdem fehlt von dem Familienvater jede Spur.

Seit April 2024 fehlt von Alexander Bohnert jede Spur. Der 51-Jährige verließ sein Zuhause in Lichtenau-Muckenschopf in Wanderkleidung, seitdem ermittelt die Kriminalpolizei Rastatt. 08.07.2026 | 1:30 min

Am 3. April 2024 erledigte die Ehefrau von Alexander Bohnert morgens einige Besorgungen und kehrte gegen 10:30 Uhr nach Hause in Lichtenau-Muckenschopf in Baden-Württemberg zurück. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Ehemann bereits nicht mehr dort.

XY-Szenenfoto: Alexander Bohnert und seine Frau hatten Zukunftspläne, wollten mit dem neu gekauften Wohnmobil verreisen. Doch daraus wurde nichts. Quelle: ZDF

Nachdem Bohnert auch zu einem wichtigen Termin um 13 Uhr nicht erschien, wuchs die Sorge. Seine Frau verständigte Freunde und Familie und suchte die nähere Umgebung ab - ohne Erfolg. Gegen 20 Uhr meldete sie ihn bei der Polizei als vermisst.

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Videoaufnahmen zeigen Vermissten

Der Hof des Hauses besitzt eine Überwachungskamera. Die Aufzeichnungen belegen: Alexander Bohnert verließ an diesem Morgen gegen 8 Uhr das Haus und ging in nördliche Richtung davon.

Möglicherweise brach er zu einem Spaziergang auf - das lässt seine Kleidung vermuten. Sein Handy, die Geldbörse und Ausweise nahm er nicht mit. Längere Spaziergänge unternahm der Schichtarbeiter regelmäßig - insbesondere, wenn er nicht einschlafen konnte.

Im Alter von 39 Jahren wurde ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt. Hatte der inzwischen 51-Jährige möglicherweise einen medizinischen Notfall?

Alexander Bohnert wird seit dem 3.4.2024 vermisst. Er war damals 51 Jahre alt. Quelle: Privat

Aufgrund der gesundheitlichen Vorbelastung des Vermissten veranlasste die Polizei sofort eine große angelegte Suche. Hubschrauber mit Wärmebildkameras, Suchtrupps, Drohnen und Spürhunde durchkämmten das Gebiet zwischen Schwarzwald und Rhein in einem Radius von rund 30 Kilometern rund um das Wohnhaus. Ohne Erfolg. Auch über zwei Jahre nach dem Verschwinden fehlt von Alexander Bohnert jede Spur.

Personenbeschreibung

Zum Zeitpunkt des Verschwindens im April 2024 war Alexander Bohnert 51 Jahre alt, 1,80 Meter groß, stämmig, hatte blonde Haare und blaue Augen. Er trug eine schwarze Softshellhose, eine grau-schwarze Softshelljacke mit neongelbem Reißverschluss möglicherweise der Marke Engelbert Strauss und schwarze Wanderschuhe.

Familie Bohnert lebt am Rande von Lichtenau-Muckenschopf in Baden-Württemberg. Die Polizei suchte einen Radius von 30 Kilometern nach Alexander Bohnert ab. Quelle: OpenStreetMap / MapTiler / ZDF

Fragen nach Zeugen

Wer hat Alexander Bohnert am 3. April 2024 oder danach gesehen? Wer kann etwas über seinen aktuellen Aufenthaltsort sagen?

Hat sich Alexander Bohnert möglichweise jemandem anvertraut und Suizidgedanken geäußert?

Zuständig Kripo Rastatt

Telefon: 07222 / 761 515

Ab 9. Juli: 07222 / 761 0