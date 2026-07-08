Aktenzeichen XY Vermisst vom 08.07.2026:Wo ist Alexander Bohnert?
Am Morgen des 3. April 2024 verließ Alexander Bohnert aus Lichtenau-Muckenschopf in Baden-Württemberg das Haus. Seitdem fehlt von dem Familienvater jede Spur.
Am 3. April 2024 erledigte die Ehefrau von Alexander Bohnert morgens einige Besorgungen und kehrte gegen 10:30 Uhr nach Hause in Lichtenau-Muckenschopf in Baden-Württemberg zurück. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Ehemann bereits nicht mehr dort.
Nachdem Bohnert auch zu einem wichtigen Termin um 13 Uhr nicht erschien, wuchs die Sorge. Seine Frau verständigte Freunde und Familie und suchte die nähere Umgebung ab - ohne Erfolg. Gegen 20 Uhr meldete sie ihn bei der Polizei als vermisst.
Videoaufnahmen zeigen Vermissten
Der Hof des Hauses besitzt eine Überwachungskamera. Die Aufzeichnungen belegen: Alexander Bohnert verließ an diesem Morgen gegen 8 Uhr das Haus und ging in nördliche Richtung davon.
Möglicherweise brach er zu einem Spaziergang auf - das lässt seine Kleidung vermuten. Sein Handy, die Geldbörse und Ausweise nahm er nicht mit. Längere Spaziergänge unternahm der Schichtarbeiter regelmäßig - insbesondere, wenn er nicht einschlafen konnte.
Im Alter von 39 Jahren wurde ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt. Hatte der inzwischen 51-Jährige möglicherweise einen medizinischen Notfall?
Aufgrund der gesundheitlichen Vorbelastung des Vermissten veranlasste die Polizei sofort eine große angelegte Suche. Hubschrauber mit Wärmebildkameras, Suchtrupps, Drohnen und Spürhunde durchkämmten das Gebiet zwischen Schwarzwald und Rhein in einem Radius von rund 30 Kilometern rund um das Wohnhaus. Ohne Erfolg. Auch über zwei Jahre nach dem Verschwinden fehlt von Alexander Bohnert jede Spur.
Personenbeschreibung
Zum Zeitpunkt des Verschwindens im April 2024 war Alexander Bohnert 51 Jahre alt, 1,80 Meter groß, stämmig, hatte blonde Haare und blaue Augen. Er trug eine schwarze Softshellhose, eine grau-schwarze Softshelljacke mit neongelbem Reißverschluss möglicherweise der Marke Engelbert Strauss und schwarze Wanderschuhe.
Fragen nach Zeugen
- Wer hat Alexander Bohnert am 3. April 2024 oder danach gesehen? Wer kann etwas über seinen aktuellen Aufenthaltsort sagen?
- Hat sich Alexander Bohnert möglichweise jemandem anvertraut und Suizidgedanken geäußert?
Kripo Rastatt
Telefon: 07222 / 761 515
Ab 9. Juli: 07222 / 761 0
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