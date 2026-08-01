Tödliche Unwetter in Deutschland:

Ein Todesopfer und drei Schwerverletzte ist die traurige Bilanz nach heftigen Unwettern über Teilen Deutschlands. Betroffen waren Sachsen, aber auch Süddeutschland und Hamburg.

Auf die hohen Temperaturen folgen Regen, Sturm und Orkane. Durch umgefallene Bäume kam es zu gefährlichen Situationen – eine davon wurde sogar live mitgefilmt. 31.07.2026 | 2:30 min

Schwere Unwetter sind in der Nacht über Deutschland gezogen und haben in der Sächsischen Schweiz ein Menschenleben gefordert. In Rathen wurde ein Mann laut Polizei von einem Baum erschlagen. Drei Menschen seien schwer verletzt worden. Zehn weitere Menschen wurden nach Angaben der zuständigen Rettungsleitstelle verletzt, 40 Menschen in Sicherheit gebracht.

"Es ist vor Ort sehr unübersichtlich", sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur am späten Freitagabend. Die Dunkelheit erschwert die Arbeit der Einsatzkräfte. Es werde vermutlich erst ein klares Lagebild geben, wenn es wieder hell sei, sagte der Polizeisprecher. Nach Angaben der Rettungsleitstelle soll der Einsatz am Morgen weitergehen.

Auch die Bergwacht war im Einsatz und suchte mit der Unterstützung von Drohnen nach Menschen. Ein Sprecher der Bergwacht sagte, er habe den Eindruck, als seien ein Teil des Hanges abgestürzt und mehrere Bäume ins Tal gestürzt.

Es scheint eine sehr lokal begrenzte und sehr starke Unwetterzelle gewesen zu sein. „ Sprecher der Bergwacht

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 31.07.2026 | 1:16 min

Unwetter auch im Süden

Auch im Süden Deutschlands krachte es: Ein schweres Gewitter mit Sturm brachte in Stuttgart eine Reihe von Bäumen zu Sturz. "Bäume fielen auf Pkw, auf Stromleitungen oder auf Straßen", sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagabend. Zudem seien Unterführungen überflutet worden. Es gebe etwa 50 Einsätze. Unter anderem sorgte ein umgestürzter Baum für Unterbrechungen bei der Stadtbahn, ein anderer riss eine Stromleitung ab, wie die Feuerwehr in ihrer Bilanz gegen Mitternacht mitteilte. Mehrere umgestürzte Bäume blockierten zudem vorübergehend den Weg zu einem Klinikgelände.

Blitze sind bei einem Unwetter über der baden-württembergischen Landeshauptstadt zu sehen. Quelle: dpa

Zuvor hatte die Hamburger Feuerwehr mitgeteilt, dass es wegen eines Unwetters derzeit viele Einsätze gebe. Ein Mitarbeiter des Feuerwehr-Lagezentrums zählte 85 Einsätze zwischen 18:30 und 21:00 Uhr, die mit Wasser zu tun hatten. Zwölf weitere fasste er unter dem Stichwort "droht zu fallen" zusammen, damit gemeint waren etwa Zäune oder Dachziegel. Verletzte habe es nicht gegeben. Die vielen Einsätze seien gut zu bewältigen gewesen.

In Deutschland wird laut ZDF-Politbarometer nicht genug für den Hitzeschutz getan. 83 Prozent der Befragten halten bestehende Maßnahmen für nicht ausreichend. 31.07.2026 | 0:25 min

Auftritt in Freilichttheater Sachsen abgesagt

Zurück nach Sachsen: Ein Sprecher der Rettungsleitstelle Dresden sagte, das Unglück habe sich in einem Zugangsweg zur Felsenbühne in Rathen ereignet. Die Einsatzkräfte vermuteten, dass mehrere Menschen von Bäumen eingeschlossen waren. Das Gelände dort ist felsig. Weitere Details waren zunächst unklar. Die Vorstellung "Der kleine Horrorladen", die für Freitagabend dort geplant war, wurde abgesagt. Die Felsenbühne hat Platz für rund 2.000 Zuschauer. Sie zählt zu den größten Freilichttheatern Sachsens.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für weite Teile Sachsens vor starken Gewittern gewarnt. Dabei könne es unter anderem zu Blitzschlag kommen, es könnten Bäume umstürzen und Gegenstände herabfallen. Auch für andere Bundesländer gab es Warnungen.

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Quelle: dpa