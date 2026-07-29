Hitze am Mittwoch erwartet: Bis zu 38 Grad im Südwesten

Hitze in Deutschland: Am Mittwoch werden vielerorts über 30 Grad erwartet, im Südwesten sind laut DWD sogar bis zu 38 Grad möglich.

Bis zu 38 Grad: Besonders im Südwesten wird es heiß

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 28.07.2026 | 1:15 min

Deutschland steht wieder ein sehr heißer Tag bevor: In fast allen Regionen wird es sonnig und vielerorts dürfte es über 30 Grad heiß werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden in weiten Teilen des Landes Höchstwerte von 31 bis 35 Grad erwartet.

Für den Westen und Südwesten prognostiziert der DWD teils sogar 34 bis 38 Grad. An den Küsten wird es bei auflandigem Wind nicht ganz so warm, im Nordosten liegen die Werte demnach bei 26 bis 31 Grad.

ZDFheute Wetter am Mittwoch, 29.07.2026 Quelle: ZDF

Gewitter an den Alpen möglich

Meist bleibt es überall sonnig, nur an den Alpen können sich mehr Quellwolken bilden; zum Abend hin sind einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen, wie der DWD mitteilte.

Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt es vielerorts warm: In den Ballungszentren im Westen und Südwesten sinken die Temperaturen laut DWD teils nur auf 24 bis 20 Grad. Sonst werden 20 bis 15 Grad erwartet.

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Quelle: dpa