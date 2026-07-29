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Panorama

Hitze am Mittwoch erwartet: Bis zu 38 Grad im Südwesten

Wetter am Mittwoch:Bis zu 38 Grad: Besonders im Südwesten wird es heiß

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Hitze in Deutschland: Am Mittwoch werden vielerorts über 30 Grad erwartet, im Südwesten sind laut DWD sogar bis zu 38 Grad möglich.

Sonne scheint durch Baumkronen

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung

28.07.2026 | 1:15 min

Deutschland steht wieder ein sehr heißer Tag bevor: In fast allen Regionen wird es sonnig und vielerorts dürfte es über 30 Grad heiß werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden in weiten Teilen des Landes Höchstwerte von 31 bis 35 Grad erwartet.

Für den Westen und Südwesten prognostiziert der DWD teils sogar 34 bis 38 Grad. An den Küsten wird es bei auflandigem Wind nicht ganz so warm, im Nordosten liegen die Werte demnach bei 26 bis 31 Grad.

ZDFheute Wetter am Mittwoch, 29.07.2026

ZDFheute Wetter am Mittwoch, 29.07.2026

Quelle: ZDF

Gewitter an den Alpen möglich

Meist bleibt es überall sonnig, nur an den Alpen können sich mehr Quellwolken bilden; zum Abend hin sind einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen, wie der DWD mitteilte.

Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt es vielerorts warm: In den Ballungszentren im Westen und Südwesten sinken die Temperaturen laut DWD teils nur auf 24 bis 20 Grad. Sonst werden 20 bis 15 Grad erwartet.

Mirko Drotschmann erklärt das derzeitige Extremwetter.

Das Wetter in diesem Sommer ist extrem - über 5.000 Menschen sind wegen der Hitze laut RKI schon gestorben. Woran das liegt und was die Bundesregierung dagegen tun könnte.

23.07.2026 | 14:49 min
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF in den heute-Nachrichten am 28.07.2026 ab 19 Uhr.
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Deutschland

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