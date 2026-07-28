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Panorama

Bis zu 33 Grad am Dienstag: Hitzewelle beginnt heute am Oberrhein

Bis zu 33 Grad am Dienstag:Hitzewelle beginnt heute am Oberrhein

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In Teilen Deutschlands klettert das Thermometer heute über 30 Grad. Doch das ist erst der Anfang: Am Donnerstag werden örtlich Temperaturen bis zu 39 Grad erwartet.

Hitzewelle in Deutschland

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung

27.07.2026 | 1:14 min

Am Oberrhein beginnt heute die für die nächsten Tage angekündigte Hitzewelle in Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet dort bis zu 33 Grad bei viel Sonnenschein.

Im Großteil des Landes geht der DWD von Höchsttemperaturen zwischen 26 und 31 Grad bei wolkenlosem Himmel aus. Nur im Norden und Nordosten ist es mit Höchsttemperaturen zwischen 20 und 27 Grad deutlich weniger heiß. Örtlich kann es dort auch regnen.

Ein Schiff fährt am Rheinufer entlang. Aufgrund der Trockenheit führt der Rhein weniger Wasser.

Hitze und Trockenheit machen sich deutlich bemerkbar: Viele große Flüsse führen wenig Wasser, besonders Donau und Rhein. Am Pegel Kaub sank der Stand in elf Tagen von 125 auf 41 Zentimeter.

25.07.2026 | 1:34 min

Meteorologe empfiehlt: In der Nacht lüften

DWD-Meteorologe Markus Eifried rät dazu, in der kommenden Nacht die Fenster zu öffnen: "Die Nacht zum Mittwoch ist die letzte kühle Nacht zum Durchlüften" - mit Tiefstwerten zwischen 10 und 20 Grad.

Am Mittwoch kann es dann selbst an den Küsten bis zu 30 Grad warm werden. Am Rhein sind laut DWD bis zu 38 Grad möglich. Noch heißer wird es dann am Donnerstag mit Temperaturen von bis zu 39 Grad. Gleichzeitig drohen allerdings auch kräftige Schauer und Gewitter.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 27.07.2026 in den heute-Nachrichten ab 19:31 Uhr.
Thema
Hitze

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