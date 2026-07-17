Hitzewelle: Deutschland ändert seine Einstellung zur Klimaanlage

Schutz bei Hitzewellen:Vom Tabu zur Lösung? Deutschland und die Klimaanlage
von Thadeus Parade
In Südeuropa, Asien und den USA gehört die Klimaanlage längst zum Alltag. In Deutschland haftet ihr ein negatives Image an. Doch die Klimaanlage gewinnt immer mehr an Akzeptanz.
Die Kabel an der Außenwand werden durch ein kleines Loch in das Gebäudeinnere geführt, an der Außenwand ist bereits der rechteckige, vergitterte Metallkasten mit Propeller zu sehen: der Stereotyp der sogenannten Split-Klimaanlage. Es ist eine schweißtreibende Arbeit, die die Monteure hier in Bielefeld auf der Hinterseite eines Bürogebäudes in der Mittagshitze verrichten.
Arbeiten ohne Kühlung bei Hitzewelle kaum möglich
Die Aufgabe ist knifflig, denn das Kühlsystem muss nachträglich in den Zwischenräumen der Zimmerdecken eines Steuerbüros eingebaut werden. Drinnen können sie die Aussicht auf Kühlung kaum erwarten - denn ein normaler Arbeitsalltag sei bei der aktuellen Hitze nicht mehr möglich, sagt der Chef des Steuerbüros Ralf Sommer: "Also wirkliche Alternativen gibt es nicht. Alles andere haben wir vorher schon mal ausgelotet", erklärt er.
Das Beispiel in Bielefeld ist kein Einzelfall. Denn mit intensiveren Hitzewellen wird der Ruf nach Klimaanlagen in Deutschland immer immer lauter. An Orten wie Schulen, Pflegeheimen oder Kliniken sind Klimaanlagen bislang kaum verbaut - doch wird Arbeiten bei Rekordhitzen in diesen ungekühlten Räumen langfristig überhaupt noch möglich sein?
Empfehlung: Klima-Splitgeräte für Bestandsgebäude
Vielfach wird es ohne künstlich erzeugte Kühlung nicht gehen, sagt Dirk Müller. Er forscht an der RWTH Aachen zu Themen wie Gebäudekühlung und Raumklima. "Die meisten dieser Gebäude stammen aus einer Zeit, als Kühlung mit dem Öffnen der Fenster gleichgesetzt wurde", sagt er.
Doch wie könnte die Lösung für Bauten aussehen, die in den vergangenen Jahrzehnten gebaut wurden?
Klima-Splitgeräte seien in diesem Kontext die schnellste und auch die kostengünstigste Lösung, die Raumtemperaturen abzusenken und auch die Raumluft zu entfeuchten, erklärt Müller.
Historisch bedingte Hürden für Klimaanlageneinbau
Obwohl Klimaanlagen zu den wirksamen Maßnahmen zum Schutz vor extremer Hitze zählen, werden sie in den Hitzeschutzkonzepten von Bund, Land und Kommunen bislang nicht priorisiert. Dort stehen vor allem organisatorische und passive bauliche Maßnahmen im Vordergrund.
Es gibt baurechtliche und finanzielle Hürden, die mit der Installation von Klimaanlagen einhergehen - doch in Deutschland gibt es auch eine historisch gewachsene Skepsis gegenüber technischer Kühlung. Denn spätestens mit Beginn der Ökobewegung in den späten 70er-Jahren bekam die Klimaanlage in Deutschland ein Negativ-Image: Sie galt als das Symbol für Energieverschwendung und Klimasünde.
Eine Haltung, die sich auch in der Architektur widerspiegele, sagt der Bauhistoriker Wolfgang Sonne: "In den 60er-Jahren herrschte noch eine Technikgläubigkeit, wo man mit hohem Energieüberschuss Gebäude konzipiert hat."
Kimafreundliche Kühlmittel und höhere Effizienz
Doch vor dem Hintergrund der extremen Hitzewellen beginnen die Fronten zu bröckeln, auch bei einstigen Kritikern: Moderne Klimaanlage gelten als effizient, arbeiten mit klimafreundlicheren Kühlmitteln als früher und können mit "grünem" Solarstrom betrieben werden.
Maßnahmen wie Verschattung, Entsiegelung und Begrünung wird die Klimaanlage nicht ersetzen - doch aus dem einstigen Symbol des Energiefressers könnte ein wichtiger Baustein werden für zeitgemäßen Hitzeschutz in Deutschlands Städten.
Thadeus Parade ist Reporter im ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen.
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