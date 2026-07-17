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Klimaanlage: Wohnungseigentümer dürfen Gerät auf Balkon einbauen

Bundesgerichtshof entscheidet:Wohnungseigentümer dürfen Klimaanlage auf Balkon einbauen

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Der Bundesgerichtshof stärkt Wohnungseigentümer, die eine Klimaanlage auf dem Balkon einbauen wollen. Andere dürften dadurch allerdings nicht zu stark beeinträchtigt werden.

Archiv: Klimaanlage auf Balkon

Klimaanlagen auf dem Balkon können wegen ihrer Geräusche für Unmut sorgen (Symbolbild).

Quelle: imago

Wohnungseigentümer dürfen grundsätzlich von der Eigentümergemeinschaft verlangen, dass ihnen der Einbau eines Klima-Splitgeräts mit Außengerät auf dem Balkon erlaubt wird. Voraussetzung dafür ist, dass die Rechte der anderen Eigentümer nicht übermäßig beeinträchtigt werden, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Freitag entschied. Die Vorsitzende Richterin Bettina Brückner sagte bei der Urteilsverkündung:

Der Betrieb einer Klimaanlage ist in gewissen Grenzen hinzunehmen.

Bettina Brückner, Vorsitzende Richterin

Sogenannte Splitgeräte bestehen aus zwei Teilen: In einer Inneneinheit wird die Raumluft abgekühlt, über eine Außeneinheit wird die Wärme abgegeben. Die Außeneinheit wird dabei in der Regel fest an der Außenwand des Gebäudes montiert - die Wand muss dafür durchbohrt werden.

Der Wohnungseigentümer schaltet die Klimaanlage ein, überprüft das Bedienelement und streckt die Hand in den Luftstrom.

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Grundsätzlich entscheidet die Eigentümergemeinschaft

Grundsätzlich müssen bauliche Veränderungen wie feste Splitklimaanlagen durch einen Beschluss der Eigentümergemeinschaft erlaubt werden. Stimmt eine Mehrheit dagegen, kann ein Gericht den Einbau dem BGH zufolge dennoch erlauben - wenn entweder alle Eigentümer, deren Rechte beeinträchtigt werden, einverstanden sind, oder es keine übermäßige Beeinträchtigung gibt.

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BGH: Lärmentstehung vom Nutzungsverhalten abhängig

Der BGH stellte außerdem klar, dass Betriebsgeräusche der Anlage den Anspruch auf Einbau erst einmal nicht verhindern. Ob Lärm entstehe, hänge vor allem vom Verhalten der Nutzer ab. Darum sollten tatsächliche Entwicklungen abgewartet werden. Gegen übermäßigen Lärm können andere Eigentümer später vorgehen, wie Brückner ausführte. Dann müsste der Eigentümer der Klimaanlage die Störung beheben.

In aller Regel könne aber nicht verlangt werden, dass die Anlage komplett wieder abgebaut wird. Stattdessen könnten beispielsweise Regelungen in der Hausordnung aufgestellt werden.

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Quelle: AFP
Über Klimaanlagen in Deutschland berichtete das heute journal am 16.07.2026 ab 21:55 Uhr. Über die BGH-Entscheidung berichtet heute Xpress in Kürze.
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Bundesgerichtshof

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