Abkühlung für Haustiere im Sommer:Wie Sie Hund, Katze und Co. vor Hitze schützen
von Thilo Hopert
Hitze ist nicht nur für Menschen anstrengend, sondern auch für Hunde, Katzen und andere Kleintiere. Zwei Tierärzte erklären, was Sie im Sommer bei Haustieren beachten sollten.
Die Sonne scheint und die Temperaturen steigen - so fühlt sich Sommer an. Für Haustiere kann es allerdings schnell zu warm werden. Ein kühles Plätzchen hilft, um felligen Mitbewohnern wie Hund, Katze oder Kaninchen die Hitzetage zu erleichtern.
"Wenn man die Möglichkeit hat, ist es sinnvoll, die Tiere da unterzubringen, wo es kühl ist beziehungsweise Tieren den Zugang zu kühlen Räumen zu ermöglichen", sagt Maren Püschel, Fachärztin für Kleintiere. Das kann zum Beispiel das geflieste Badezimmer sein. Auch Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster und Co. sowie Vögel sollten einen kühlen und schattigen Platz bekommen und nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
Wer für Kaninchen oder Meerschweinchen ein Außengehege hat, sollte dafür einen schattigen Platz auswählen. "Kaninchen etwa leben im Sommer eigentlich im Bau. Wenn sie ohne Schatten im Garten gehalten werden, können sie schnell überhitzen", sagt Thomas Steidl, Fachtierarzt für Klein- und Heimtiere. Bei Überhitzung fangen auch Kleintiere an zu hecheln. "Dann ist es aber meistens schon zu spät“, so Steidl. Jetzt sollte man schnell handeln: "Feuchte Umschläge und rein in den Schatten", rät der Tierarzt.
Hitze bedeutet Stress für Hunde
Gerade Hunde haben bei Hitze Probleme. "Sie brauchen zunächst ein paar Tage, bis sie sich akklimatisieren. Das geht nicht so schnell wie bei uns Menschen", sagt Maren Püschel. "Hunde sind darauf angewiesen, durch das Hecheln Wärme abzugeben", erklärt Thomas Steidl, Fachtierarzt für Klein- und Heimtiere.
Besonders große Probleme bei Hitze haben kurznasige Hunderassen wie etwa Möpse oder französische Bulldoggen. Diese Hunde sollten an heißen Tagen tagsüber im Haus bleiben. Tierärztin Püschel rät: "Menschen, die solche Hunde haben, müssen noch mehr auf den Hitzeschutz achten." Dies gelte nicht erst bei 30 Grad, sondern schon bei 20 Grad.
Katzen vor Hitze schützen
Katzen hätten im Gegensatz zu Hunden weniger Probleme mit Hitze, erklärt Thomas Steidl. "Katzen verhalten sich dann schon optimal, legen sich ins Kühle, trinken mehr Wasser", so der Tierarzt. Sollte es der Katze doch zu warm werden, seien die Symptome ähnlich zu denen der Hunde, sagt Maren Püschel. "Das kommt aber relativ selten vor."
Haben Katzen die Möglichkeit auf den Balkon oder in ein Außengehe zu gehen, rät Püschel den Haltern hier die Temperatur zu überprüfen und kühle Orte zum Rückzug anzubieten. Falls eine Hitzewarnung besteht, bleiben die Tiere besser in der Wohnung und Türen und Fenster geschlossen. An heißen Tagen sollte man besonders ein Auge auf die Tiere haben.
Fünf Tipps zur Abkühlung für den Hund
Tagesablauf mit dem Hund anpassen
Bei Hitze sollte der Tagesablauf mit dem Hund angepasst werden. "Größere Spaziergänge sollte man auf morgens und abends legen. Den Mittagsspaziergang sollte man kurz halten", so Thomas Steidl. Und auch Frauchen und Herrchen sind gut beraten, für ihr eigenes Verhalten bei Hitze "auf ihren Hund zu hören".
Sportliche Aktivitäten sind an heißen Tagen auch für Tiere nicht zu empfehlen. Muskuläre Bewegung produziere Wärme, erklärt Maren Püschel und macht deutlich: Alles, was dazu führe, dass zusätzliche Wärme generiert werde, solle man bei Hitze lassen.
Wer seinen Hund dennoch beschäftigen oder auslasten möchte, sollte umdenken. "Statt körperlichem Sport sollte der Hund dann geistige Beschäftigung haben", so Püschel. "Das macht auch müde."
Überhitzung beim Hund: Symptome
- massives Hecheln oder Schnorcheln
- Speichelfluss
- neurologische Veränderungen wie Orientierungslosigkeit und Teilnahmslosigkeit
- blauverfärbte Schleimhäute
- Durchfall, Erbrechen
Treten bereits Durchfall oder Erbrechen auf, sei es laut Maren Püschel höchste Zeit, das Tier zum Tierarzt zu bringen. "Das Schockorgan des Hundes ist der Darm, deshalb kriegen sie schnell blutigen Durchfall", so die Tierärztin.
Hunde sollten an heißen Tagen niemals im Auto gelassen werden. "Es reicht schon, wenn 20 Grad und Sonnenschein sind", sagt Tierärztin Püschel. "Viele Menschen unterschätzen die Temperaturen im Auto." Überhaupt sollte man es vermeiden, Hunde im Sommer im Auto mitzunehmen. Wenn es nicht vermeidbar ist, etwa auf der Fahrt in den Urlaub, gilt: Das Auto kühl halten, im Schatten parken, viele Pausen einlegen und bedenken, dass die kühle Luft der Klimaanlage etwas braucht, um auch den hinteren Bereich des Autos zu erreichen.
Dieser Beitrag wurde erstmals am 16. Juli 2024 veröffentlicht und am 15. Juli 2026 aktualisiert.
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