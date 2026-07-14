Wirtschaftliche Folgen der Hitzewelle:Drei Gründe, warum mehr Hitzetage mehr Kosten verursachen
von Miriam Hantzsche
Der Juni 2026 brachte Deutschland eine außergewöhnliche Hitzewelle. Die Anzahl der Hitzetage pro Jahr steigt seit Jahren kontinuierlich - eine Herausforderung für die Wirtschaft.
Häufigere und längere Hitzeperioden durch den Klimawandel können für Unternehmen sehr teuer werden. Drei Felder sind dabei entscheidend.
1. Sinkende Produktivität bei Hitzewellen
Gerade auf Baustellen, in der Logistik oder in Produktionsbetrieben kann bei Hitze die Leistungsfähigkeit sinken, Arbeitsabläufe können sich verlangsamen.
Laut einer Analyse von Allianz Trade sinkt die durchschnittliche Arbeitsproduktivität der Gesamtwirtschaft bei Hitzewellen ab 30 Grad Celsius schätzungsweise mit jedem weiteren Grad um etwa drei Prozent. Dadurch könnte die deutsche Wirtschaft in den kommenden fünf Jahren insgesamt einen volkswirtschaftlichen Schaden von über 110 Milliarden Euro erleiden.
Laut einer Modellrechnung des Wirtschaftsforschungsunternehmens Prognos entfallen 97 Prozent der Kosten, die bei Unternehmen durch Hitzewellen entstehen, auf Produktivitätsverluste.
Die Studie schätzt zudem rund 76.500 zusätzliche Fehltage je Hitzetag durch hitzebedingte Erkrankungen und Arbeitsunfälle. Auch Unfall- und Krankenkassen berichten, dass an Hitzetagen sowohl die Zahl der Arbeitsunfälle als auch der hitzebedingten Krankmeldungen ansteigen.
Quelle: Prognos "Arbeitsschutz im Klimawandel", 2026
Der Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz bewertet die Modellrechnungen allerdings deutlich zurückhaltender. Die Summe der theoretischen Verluste höre sich auf den ersten Blick groß an, sei relativ zum Bruttoinlandsprodukt jedoch eher gering.
Außerdem seien die Verluste je nach Branche sehr unterschiedlich zu bewerten. Bei Tätigkeiten im Freien, zum Beispiel im Straßenbau, seien höhere Wertschöpfungsverluste zu erwarten als zum Beispiel bei Bürotätigkeiten, so Ragnitz.
2. Steigende Energiekosten durch Hitze
In Büros und anderen Arbeitsräumen, aber besonders in Bereichen mit hohen Anforderungen an Temperaturkontrolle, etwa der Lebensmittelproduktion, im Handel oder in Rechenzentren, könnten häufigere Hitzewellen den Bedarf an Kühlung erhöhen. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) nennt technische Maßnahmen wie Lüftung und gezielte Kühlung als mögliche Anpassungen, wenn hohe Temperaturen die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Beschäftigten beeinträchtigen.
Erhöht sich der Kühlbedarf in Unternehmen, hat das auch Auswirkungen auf die Energiekosten. Allianz Trade berechnet, dass diese pro zusätzlichem Grad über 30 Grad Celsius um etwa 1,2 Prozent steigen können.
Ein Problem sieht Krichene auch darin, dass die Energiekosten gerade dann steigen, wenn die Beschäftigten am wenigsten produktiv arbeiten können. Dies könne zu weniger Investitionen führen, weil Unternehmen gleichzeitig höhere Betriebskosten und geringere Produktivität tragen müssen.
3. Infrastruktur gerät unter Hitzedruck
Während der jüngsten Hitzewelle im Juni kam es deutschlandweit zu erheblichen Problemen im regionalen Bahnverkehr, nachdem hitzebedingte Schäden an technischen Komponenten auftraten. In den Städten Leipzig und Nürnberg beispielsweise musste der Straßenbahnverkehr zeitweise vollständig eingestellt werden, weil sich Fugenmaterial an den Gleisen verformte. Auch an Autobahnen gab es bundesweit Schäden durch aufgeplatzten Asphalt oder aufgewölbte Betonplatten.
Allein die Nürnberger Verkehrsbetriebe beziffern ihren Schaden im Moment auf einen hohen sechsstelligen Betrag. Demnach lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur erahnen, wie hoch der finanzielle Schaden bundesweit sein mag.
Das Umweltbundesamt (UBA) und der Deutsche Wetterdienst (DWD) weisen darauf hin, dass künftig bei vermehrten Hitzewellen häufiger Reparaturen notwendig werden und Verkehrswege zeitweise nur eingeschränkt genutzt werden können. Für Unternehmen kann das Lieferverzögerungen und zusätzliche Kosten verursachen.
Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Schienen oder Investitionen in hitzeresistentere Materialien könnten größere Schäden vermeiden, erklärt Klimaökonom Krichene.
Entscheidend sei, dass Unternehmen und öffentliche Hand frühzeitig investieren, so Krichene. Je später Infrastruktur und Gebäude an häufigere Hitze angepasst werden, desto höher dürften künftig die wirtschaftlichen Schäden ausfallen.
Miriam Hantzsche ist Redakteurin im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
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