Temperaturen um die 40 Grad haben in diesem Jahr bereits tausende Todesopfer gefordert. Die Uniklinik Freiburg hat zum ersten Mal eine Task Force Hitze eingerichtet.

Am Uniklinikum Freiburg bereitet man sich mit einem Hitzeschutzprojekt auf die kommende Hitzewellen vor. Denn hohe Temperaturen werden zunehmend zur Belastung, besonders für ältere und kranke Menschen. 09.07.2026 | 1:46 min

Zufrieden liegt der zwei Wochen alte Emilio im Arm seiner Mutter Irene Carreno. Die Klimaanlage surrt, die Raumtemperatur beträgt angenehme 23 Grad - und das in der Universitätsklinik Freiburg. "Ich war ganz glücklich, als ich gehört habe, ich bekomme ein Sommerkind", erzählt Irene Carreno. Aber mit den hohen Temperaturen um die 40 Grad hatte sie nicht gerechnet.

Als sie im Juni das erste Mal in der Uniklinik lag, gab es dort noch keine Klimaanlagen. "Das war wirklich heiß und unangenehm." Im Bereich der Uniklinik Freiburg wurden im Juni sogar 43,1 Grad gemessen. Klimaanlagen in Patientenzimmern: damals Fehlanzeige.

Mehrere Tage lang hatte eine Hitzewelle historischen Ausmaßes Deutschland fest im Griff. Viele litten unter den Rekordtemperaturen, die Rettungsdienste waren im Dauereinsatz. 29.06.2026 | 1:38 min

Taskforce Hitze definiert Kühlzonen und beschafft Klimaanlagen

Eine eilig eingerichtete Taskforce Hitze versucht seitdem, die heißesten Orte der Uniklinik herunterzukühlen. Leiter der Taskforce ist Thorsten Hammer. Der 53-Jährige wird auch der Troubleshooter der Uniklinik genannt:

Wir folieren jetzt die Notaufnahme und die entsprechenden Aufenthaltsbereiche. Wir haben Kühlzonen definiert für die Mitarbeitenden, aber auch für die Patientinnen und Patienten. „ Thorsten Hammer, Taskforce Hitze an der Uniklinik Freiburg

Klimaanlagen wurden aufgestellt - so viele, wie man eben auf die Schnelle auftreiben konnte. 50 mobile Klimageräte pusten jetzt kalte Luft in die Räume. Und es sollen noch mehr werden.

Laut einer Krankenkassenumfrage leidet fast jeder Dritte unter gesundheitlichen Folgen von Hitze, etwa durch Kreislaufprobleme oder Kopfschmerzen. Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer. 13.07.2026 | 1:44 min

Uniklinik Freiburg: OP, Schockraum, Intensivstation ständig klimatisiert

Schwierigkeiten mit der Hitze gibt es vor allem, wenn auch die Nächte warm bleiben "Das haben wir erlebt, an dem Wochenende 26. und 27. Juni, da hatten wir nachts 29 Grad" erzählt Thorsten Hammer. "Da tut man sich schwer, von einer Abkühlung zu sprechen." In solchen Zeiten hilft auch kein Durchlüften mehr.

Sterbefälle im Jahresverlauf ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Mit rund 2.200 Betten gehört die Uniklinik Freiburg zu den größten Universitätskliniken in Deutschland. Mehr als 15.000 Mitarbeiter kümmern sich hier um die Patienten. Ständig klimatisiert werden hier nur Operationssäle, der Schockraum und die Intensivstationen.

Hitze als Herausforderung für Klinikpersonal

An manchen Bereichen des Klinikgebäudes hängen weiße Kästen. So kennt man Klimaanlagen von Privathäusern aus Mittelmeerländern, aber nicht von deutschen Kliniken. Improvisation ist die Stärke der Taskforce Hitze: "Wir müssen neue Methoden und auch 'out of the box' denken und dementsprechend Alternativen finden", sagt Thorsten Hammer: "Es ist eine Herausforderung, aber nicht unmöglich." 150.000 Euro hat die Taskforce bereits investiert.

Man erhalte medizinische Versorgung "mit extrem hohem Einsatz" aufrecht, so Dr. Susanne Johna, Marburger Bund-Vorsitzende. Die enorme Hitze gefährde Patienten, da bei hohen Temperaturen "auch Wunden schlechter heilen". 26.06.2026 | 4:59 min

Selina Reichert ist Hebamme. Ihr Team sei sehr belastet gewesen durch die Hitze. "Wir brauchen immer einen kühlen Kopf, wir müssen konzentriert bleiben, bei der Sache bleiben", sagt sie. Seit der Gründung der Taskforce surren jetzt in der Frauenklinik die Klimaanlagen.

Westen mit Kühlflüssigkeit und UV-Schutzkleidung

Ein bisschen Linderung schaffen Schattenplätze unter den großen Bäumen im Klinikpark. Der sonst grüne Parkrasen der Uniklinik gleicht momentan einer braunen Wüste. Wie Oasen leuchten da die Blumenbeete. Zwischen den Pflanzen steht Uwe Schwecht.

Der Gärtner trägt eine Weste mit Kühlflüssigkeit, sie reguliert die Körpertemperatur. Besonders bei schwerer Arbeit käme man sonst schnell an seine Grenzen, meint Schwecht. Zusätzlich zu den Westen soll demnächst UV-Schutzkleidung dazukommen. Alles Maßnahmen der Taskforce Hitze.

Wenn der Körper überhitzt, gerät der Kreislauf schnell aus dem Gleichgewicht. Bestimmte Medikamente können zusätzlich stärker wirken. Welche Warnzeichen wichtig sind und was hilft. 11.06.2026 | 5:01 min

Krankenhausgesellschaft fordert Klimafonds von 31 Milliarden Euro

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sieht in deutschen Kliniken einen erheblichen Nachholbedarf und fordert umfangreiche Klimainvestitionen:

Angesichts zunehmender, längerer und heftigerer Hitzeperioden mit immer mehr Todesopfern kann die Politik die Kühlungsproblematik im Krankenhaus nicht weiter ignorieren. „ Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender Deutsche Krankenhausgesellschaft

Die DKG plädiert daher für einen Krankenhaus-Klimafonds von 31 Milliarden Euro. "Wer den Schuss jetzt noch nicht gehört hat, dem kann man nicht mehr helfen", sagt Thorsten Hammer.

Richtige Einnahme und Lagerung : Was bei Medikamenten und Hitze wichtig ist Werden Medikamente zu warm gelagert, kann das Einfluss auf deren Wirksamkeit haben. Auch der Körper kann bei Hitze anders auf manche Wirkstoffe reagieren. Was zu beachten ist. von Julia Tschakert mit Video 5:22

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