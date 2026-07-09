Nach der ersten Hitzewelle sind die Sterbefallzahlen sprunghaft angestiegen, das RKI meldet mehr als 5.000 Hitzetote. Wer am stärksten betroffen ist - ein Überblick in Grafiken.

Nach RKI-Schätzungen hat die Hitzephase ab Mitte Juni zu etwa 5.100 Todesfällen geführt. In Teilen Deutschlands wurden über 41 Grad gemessen. 09.07.2026 | 2:10 min

5.120 Menschen sind in diesem Sommer bereits durch Hitze gestorben, berichtet das Robert-Koch-Institut (RKI). Allein in der Kalenderwoche 26 - also vom 22. bis zum 28. Juni - sind demnach 4.310 Menschen gestorben. Generell sterben in Deutschland im Winter mehr Menschen als im Sommer. Doch hohe Temperaturen, wie in den letzten beiden Juniwochen, führen zu mehr Sterbefällen.

Sterbefälle im Jahresverlauf ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

In den vergangenen zehn Jahren gab es vor allem 2018 viele Hitzetote. Damals gab es sieben heiße Wochen. Am wärmsten war es Anfang August mit einer bundesweiten Wochenmitteltemperatur von 25,1 Grad. In den letzten beiden Juni-Wochen 2026 lag die Wochenmitteltemperatur bei 21,1 und mehr als 26 Grad. Bisher gab es 2026 erst zwei heiße Wochen.

So viele Hitzetote gibt es pro Jahr ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Weil es sich bei der Berechnung der Hitzetoten um ein statistisches Modell handelt, ergibt sich ein Unsicherheitsbereich. Es kann also sein, dass in diesem Jahr weniger oder sogar mehr als 5.120 Personen tatsächlich in Folge der Hitze gestorben sind.

Die Hitzewelle Ende Juni brachte viele in Gefahr: Bei über 40 Grad und teils überlasteten Notaufnahmen gab es laut RKI in Deutschland über 4.000 mehr Tote als statistisch erwartet. 09.07.2026 | 1:34 min

Hitze bedroht vor allem ältere Menschen

Die Daten des RKI zeigen, dass vor allem über 85-Jährige von der Hitze bedroht sind. Die Hitzewelle Ende Juni hat allerdings in allen ausgewiesenen Altersgruppen zu mehr Toten geführt.

Hitzetote nach Alter ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

"Deutschland befindet sich gerade in einer Übergangsphase", erklärt Matthias an der Heiden, Statistiker des RKI. Dass Hitzewellen regelmäßig auftreten, sei neu. "Weder unsere Gebäude noch unsere Gewohnheiten sind darauf eingestellt. Die Effekte sehen wir in den Sterbefallzahlen."

Wie das RKI die Hitzetoten berechnet

Bei einem Hitzeschlag führt die Hitze allein zum Tod. Das tritt aber selten auf. Bei den meisten Hitzetoten führt die Kombination aus Vorerkrankungen und Hitzeexposition zum Tod. Hitze ist daher meist nicht als Ursache im Totenschein festgehalten. Um dennoch Hitzetote beziffern zu können, setzt das RKI auf ein statistisches Modell.

Hitze ist selten eine alleinige Todesursache. Doch wir beobachten an heißen Tagen deutlich höhere Sterbefallzahlen als üblich, vor allem unter älteren Menschen. „ Dr. Matthias an der Heiden, Robert-Koch-Institut

Effekt der Hitze auf die Todesfälle ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Auf Basis der Jahre 2016 bis 2025 hat das RKI für jede Woche berechnet, wie viele Menschen bei Wochenmitteltemperaturen unter 20 Grad normalerweise sterben. Liegt die Zahl der in heißen Wochen verstorbenen Personen über diesem Wert, zählen sie als Hitzetote. Eine Woche gilt als heiß, wenn die bundesweite Wochenmitteltemperatur über 20 Grad liegt.

Mehrere Wetterrekorde gebrochen: So extrem war die erste Hitzewelle des Jahres

Redaktion: Kevin Schubert

Gesundheitsrisiko Hitze : So sind Sie auf hohe Temperaturen vorbereitet In diesem Sommer werden in Deutschland überdurchschnittlich hohe Temperaturen erwartet. Was Hitze für die Gesundheit bedeutet und wie Sie gut durch die nächste Hitzewelle kommen. von Thomas Bleich mit Video 5:01

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