Hitzeschäden bremsen Straßenbahnen aus - Leipziger packen an

Seit Tagen steht der Leipziger Straßenbahnverkehr nahezu still. Um das zu ändern, baten die Verkehrsbetriebe um Mithilfe - mit Erfolg.

In Leipzig sind die Menschen einem Aufruf der Verkehrsbetriebe gefolgt und haben geholfen, die Straßenbahngleise sauber zu kratzen. Durch die Hitze war Fugenmasse herausgequollen. 30.06.2026 | 0:27 min

Mit Spaten, Malerspachtel und Knieschonern: Mehrere Dutzend Leipziger haben dabei geholfen, die Hitzeschäden an den vielen Straßenbahnschienen in der Stadt zu beheben. Der Straßenbahnverkehr in der sächsischen Großstadt liegt seit Tagen nahezu lahm.

Die Verkehrsbetriebe (LVB) hatten die Bevölkerung um Hilfe gebeten. "Leipzig hält zusammen. Jetzt brauchen wir euch", hatte die LVB auf ihrer Facebook-Seite geschrieben. Es kamen weit über 50 Frauen und Männer, um die aus den Fugen gelaufene Masse von den Gleisen zu kratzen.

Ich habe kein Auto, bin auf den ÖPNV angewiesen und will, dass die Linie 15 schnell wieder fährt. „ Stefan aus Leipzig-Grünau

Er steht schon eine halbe Stunde vor dem vereinbarten Termin an den Gleisen und kratzt mit einem herkömmlichen Malerspachtel die Schienen frei. Schnell merkt er, dass es eine Sisyphusarbeit ist: Trotz großer Kraftanstrengung schiebt er die zähe, schwarze Masse eher schlecht als recht von den Schienen.

Die jüngste Hitzewelle hat gezeigt, wie schnell Deutschland an seine Grenzen stößt: auf Straßen und Schienen, in Innenstädten und Notaufnahmen. Was braucht es für mehr Hitzeschutz? 29.06.2026 | 1:31 min

Was war passiert?

Die extreme Hitze mit Temperaturen um 40 Grad hatten den Angaben der LVB zufolge an vielen Stellen im Straßenbahnnetz dafür gesorgt, dass Fugenmasse für Asphalt und Beton aufgeweicht wurde.

Die Straßenbahnen haben die Masse dann herausgedrückt und mit ihren Rädern auf die Schienen verteilt und in die Weichen gedrückt. „ Stefan Röll, LVB

Aus Sicherheitsgründen wurde der Straßenbahnbetrieb zunächst komplett eingestellt. Bis zu fünf Millimeter dick ist die Bitumenschicht auf den Gleisen. Röll schätzt, dass etwa zehn Prozent des gut 304 Kilometer langen Gleisnetzes betroffen sind. Zudem müssten rund 60 verklebte Triebwagen gereinigt werden.

Wie gehen die Verkehrsbetriebe nun vor?

Seit dem Wochenende arbeiten laut LVB rund 50 Mitarbeiter rund um die Uhr. Bei den körperlich sehr anstrengenden Arbeiten helfen auch Beschäftigte aus anderen Bereichen, etwa von Stadt- und Wasserwerken. Aber die Schäden sind immens und neu, sodass es noch keine sichere Technik gibt, mit der die Masse von den Schienen befreit werden kann.

Mehrere Tage lang hatte eine Hitzewelle historischen Ausmaßes Deutschland fest im Griff. Viele litten unter den Rekordtemperaturen, die Rettungsdienste waren im Dauereinsatz. 29.06.2026 | 1:38 min

Was machen die Helfer?

Die freiwilligen Helfer erhalten Spachtel, Warnwesten und Knieschoner von der LVB, schultern einen Spaten und gehen nach einer kurzen Einweisung zu einem bestimmten Straßenabschnitt. Die Polizei sperrt den Bereich ab. Mit Schweißbrennern werden die Kratzwerkzeuge angewärmt. Die Helfer schaben dann die Masse von den Schienen.

An besonders hartnäckigen Stellen gehen sie auf die Knie, kratzen den Bitumen aus den Ritzen und werfen ihn in Eimer. Das ist extrem harte und mühsame Arbeit - und nach einigen Minuten sind sie lediglich einige Zentimeter vorangekommen.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa