Hitzeschutz: Hausärzteverband wirft Bundesregierung Versagen vor

Trotz angekündigter Maßnahmen:Hausärzte: Bundesregierung versagt beim Hitzeschutz
Der Hausärzteverband wirft dem Bund vor, beim Hitzeschutz jahrelang nur Ankündigungen gemacht zu haben. Besonders ältere Menschen seien durch die aktuelle Hitzewelle gefährdet.
Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband hat der Bundesregierung Versagen beim Hitzeschutz vorgeworfen.
"Den jahrelangen Ankündigungen, man werde das Thema Hitzeschutz endlich priorisieren, sind keine Taten gefolgt", sagte die Verbandsvorsitzende Nicola Buhlinger-Göpfarth den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Samstag.
Hitze: Nach dem Sommer gerät Schutz aus dem Blick
"Die Politik muss endlich ihrer Verantwortung gerecht werden und beim Hitzeschutz handeln, statt sich darauf zu beschränken, immer wenn es heiß wird, eine Absichtserklärung nach der anderen zu veröffentlichen", betonte Buhlinger-Göpfarth.
Sie erinnerte daran, dass die damalige Bundesregierung bereits vor drei Jahren ein umfassendes Maßnahmenpaket zum Hitzeschutz angekündigt habe. Dazu habe auch gehört, die medizinische Aufklärung während Hitzewellen in Hausarztpraxen zu vergüten.
Sobald der Sommer vorbei gewesen sei, sei das Thema wieder von der politischen Agenda verschwunden, kritisierte die Verbandsvorsitzende. Angesichts der aktuellen Hitzewelle sieht der Verband insbesondere ältere Menschen und chronisch Kranke in Gefahr.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Hitzeschutzberatung muss finanziert werden
Eine strukturierte Beratung in Hausarztpraxen und Pflegeheimen sei deshalb unverzichtbar. Dabei gehe es nicht nur um allgemeine Hinweise, ausreichend zu trinken oder die Mittagshitze zu meiden. Oft müssten Medikamente überprüft oder angepasst und Patientinnen und Patienten darüber informiert werden, wie hitzeempfindliche Arzneimittel wie Insulin richtig gelagert werden.
Viele Menschen seien dabei auf die Unterstützung ihrer Hausarztpraxis angewiesen. Die Bundesregierung müsse die aktuelle Hitzewelle nun endlich zum Anlass für konkrete Maßnahmen nehmen, forderte die Verbandsvorsitzende. "Eine vernünftig finanzierte Hitzeschutzberatung in den Praxen wäre das Minimum. Gleichzeitig müssen insbesondere auch die Pflegeheime in die Lage versetzt werden, ihre Bewohner vernünftig gegen Hitze zu schützen."
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Wochenende den Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle. Bereits am Freitag wurde mit 40,9 Grad in Saarbrücken ein neuer Juni-Rekord gemessen.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema Hitze
Gesundheit, Schlaf, Abkühlung:Was man bei Hitze beachten solltemit Video2:34
- Grafiken
Wann fällt der Unterricht aus?:Schule: Diese Hitzefrei-Regeln gelten in Ihrem Bundeslandmit Video2:51
Tipps gegen Hitze:Wie man den Körper kühlen kannmit Video6:56
- Grafiken
Temperaturen über 40 Grad:Hitzewelle geht weiter: Wo der Wetterdienst warntvon Robert Meyermit Video2:53