Hitzeschutz: Hausärzteverband wirft Bundesregierung Versagen vor

Der Hausärzteverband wirft dem Bund vor, beim Hitzeschutz jahrelang nur Ankündigungen gemacht zu haben. Besonders ältere Menschen seien durch die aktuelle Hitzewelle gefährdet.

Wer an einem besonders heißen Arbeitsplatz tätig ist, Sport macht oder in einem Altenheim lebt, sollte ein paar Regeln und Tipps beherzigen. 26.06.2026 | 6:02 min

Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband hat der Bundesregierung Versagen beim Hitzeschutz vorgeworfen.

Die Bundesregierung lässt die Praxen beim Hitzeschutz im Stich. „ Nicola Buhlinger-Göpfarth, Hausärztinnen- und Hausärzteverband

"Den jahrelangen Ankündigungen, man werde das Thema Hitzeschutz endlich priorisieren, sind keine Taten gefolgt", sagte die Verbandsvorsitzende Nicola Buhlinger-Göpfarth den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Samstag.

In großer Hitze ist Vorsicht geboten, ob beim Baden im See, beim Public Viewing oder beim Waldspaziergang, wo die Brandgefahr hoch ist. 26.06.2026 | 7:32 min

Hitze: Nach dem Sommer gerät Schutz aus dem Blick

"Die Politik muss endlich ihrer Verantwortung gerecht werden und beim Hitzeschutz handeln, statt sich darauf zu beschränken, immer wenn es heiß wird, eine Absichtserklärung nach der anderen zu veröffentlichen", betonte Buhlinger-Göpfarth.

Sie erinnerte daran, dass die damalige Bundesregierung bereits vor drei Jahren ein umfassendes Maßnahmenpaket zum Hitzeschutz angekündigt habe. Dazu habe auch gehört, die medizinische Aufklärung während Hitzewellen in Hausarztpraxen zu vergüten.

Bis heute ist de facto nichts passiert. „ Nicola Buhlinger-Göpfarth, Hausärztinnen- und Hausärzteverband

Sobald der Sommer vorbei gewesen sei, sei das Thema wieder von der politischen Agenda verschwunden, kritisierte die Verbandsvorsitzende. Angesichts der aktuellen Hitzewelle sieht der Verband insbesondere ältere Menschen und chronisch Kranke in Gefahr.

Hier warnt der DWD vor Hitze ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Hitzeschutzberatung muss finanziert werden

Eine strukturierte Beratung in Hausarztpraxen und Pflegeheimen sei deshalb unverzichtbar. Dabei gehe es nicht nur um allgemeine Hinweise, ausreichend zu trinken oder die Mittagshitze zu meiden. Oft müssten Medikamente überprüft oder angepasst und Patientinnen und Patienten darüber informiert werden, wie hitzeempfindliche Arzneimittel wie Insulin richtig gelagert werden.

Das ist nicht trivial und kostet Zeit. „ Nicola Buhlinger-Göpfarth, Hausärztinnen- und Hausärzteverband

Viele Menschen seien dabei auf die Unterstützung ihrer Hausarztpraxis angewiesen. Die Bundesregierung müsse die aktuelle Hitzewelle nun endlich zum Anlass für konkrete Maßnahmen nehmen, forderte die Verbandsvorsitzende. "Eine vernünftig finanzierte Hitzeschutzberatung in den Praxen wäre das Minimum. Gleichzeitig müssen insbesondere auch die Pflegeheime in die Lage versetzt werden, ihre Bewohner vernünftig gegen Hitze zu schützen."

Seit Tagen hat eine Hitzewelle Deutschland fest im Griff. Die Tage kratzen an der 40-Grad-Celsius-Marke, die Nächte kühlen mancherorts nicht unter 25 Grad ab. 26.06.2026 | 43:05 min

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Wochenende den Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle. Bereits am Freitag wurde mit 40,9 Grad in Saarbrücken ein neuer Juni-Rekord gemessen.

Hitzewelle : 41,3 Grad: Vorläufiger Hitzerekord in Deutschland Die Hitzewelle hat Deutschland fest im Griff. In Saarbrücken wurden 41,3 Grad gemessen. Wird dies noch offiziell bestätigt, wäre dies ein neuer Hitzerekord. mit Video 1:18 Liveblog

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Quelle: AFP