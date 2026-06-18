Hitze in Deutschland: Wo der Wetterdienst gerade warnt

Die zweite Hitzewelle des Jahres kommt nach Deutschland. Die hohen Temperaturen bergen auch Gefahren. Unsere Karte zeigt, wo vor der Hitze gewarnt wird.

Wo genau vor Hitze gewarnt wird - und wie lange

Ob Heat Dome, Hitzekuppel oder Hitzeglocke: ein Wetterextrem, das Europa ins Schwitzen bringt. ZDF-Meteorologin Katja Horneffer erklärt, wie es entsteht. 15.06.2026 | 0:36 min

Die Hitze ist wieder in Deutschland angekommen. In vielen Regionen erwartet der Deutsche Wetterdienst dieser Tage mehr als 30 Grad und schwülheißes Wetter. Der Grund: das Hochdruckgebiet "Gorgias".

Neben der sommerlichen Stimmung birgt die Hitze allerdings auch Gefahren. Sie belastet die Gesundheit, vor allem älterer oder vorerkrankter Menschen. "Insgesamt gehört Hitze heute neben den Luftschadstoffen bereits zu den wichtigsten umweltbedingten Gesundheitsrisiken in Deutschland und weltweit", sagt Alexandra Schneider, Leiterin der Forschungsgruppe Umweltrisiken am Helmholtz-Zentrum München.

Nachrichten | Panorama : Sommerhitze: Ab wann es gefährlich wird Vor allem älteren Menschen und Kindern machen die hohen Temperaturen zu schaffen. Unsere interaktive Story erklärt, wie man sich schützen kann.

Karte: Wo der DWD vor Hitze warnt

Deshalb warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor der Belastung durch Hitze. In welchen Regionen es aktuell Warnungen gibt, können Sie in unserer Karte sehen:

Die Karte zeigt aber nur die gerade geltenden Warnungen. Der DWD veröffentlicht aber auch Prognosen für die kommenden Tage. Die Warnungen für morgen sehen Sie in der Karte unten. Mithilfe der Buttons können Sie sich aber auch die Lage an den Tagen danach anschauen.

Was tun gegen die Hitze?



Starke Wärmebelastung (helles Lila, Stufe 1): Wegen der hohen Temperaturen am Tag und wenig Abkühlung in der Nacht sollte man unter anderem die Hitze vermeiden, genug trinken und sowohl den eigenen Körper als auch die Wohnung kühlen und kühl halten.

Extreme Wärmebelastung (dunkles Lila, Stufe 2): Die Hitze kann extrem werden. Es gelten dieselben Empfehlungen wie bei Stufe 1. Zudem sollte man besonders auf Risikogruppen wie ältere Menschen und Vorerkrankte achten. Bei Hitze gibt es zwei Warnstufen:

Zahl der Hitzetage steigt

Überall in Deutschland steigt die Zahl der Hitzetage. Das sind Tage, an denen die Temperatur auf mindestens 30 Grad steigt. Bis 1990 waren im Schnitt vier bis fünf Hitzetage pro Jahr normal in Deutschland. Seit 2010 sind es aufgrund des Klimawandels schon durchschnittlich elf Tage - also mehr als doppelt so viele, wie in der Trendlinie zu sehen ist. 2018 ist mit über 20 Tagen der Rekordhalter.

Vor allem der Süden und der Osten des Landes sind betroffen, mit Brandenburg und Berlin als Spitzenreiter, auch wenn es entlang des Rheins besonders viele Hitzetage gibt.

Redaktion: Kathrin Wolff

Wo wird es besonders heiß? Die Wettervorhersage. 16.06.2026 | 1:19 min