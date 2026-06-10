Extremhitze: Deutschlands Infrastruktur zu wenig vorbereitet

Deutschland erlebt zunehmend Hitzeperioden. Mehr als 150 Organisationen warnen deshalb: Deutschland ist auf Extremhitze als Krisenlage bislang nicht ausreichend vorbereitet.

Mehr als 150 Institutionen fordern, Hitzeschutz in die Krisenvorsorge aufzunehmen. Experten warnen: Bei einem extremen Hitzeszenario seien Zehntausende Todesfälle in wenigen Tagen möglich. 10.06.2026 | 0:28 min

Anlässlich des Hitzeaktionstags am 11. Juni warnen mehr als 150 Organisationen vor den Auswirkungen von immer mehr Tagen mit Extremhitze in Deutschland. Darauf sei Deutschlands Infrastruktur bislang nicht ausreichend vorbereitet. Sie forderten daher, Hitzeschutz verbindlich als Bestandteil des Katastrophenschutzes zu verankern.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sagte am Mittwoch in Berlin, zunehmende Hitzesommer würden kritische Infrastruktur hoch belasten.

Extreme Hitze gehört zu den größten klimabedingten Gesundheitsrisiken. „ Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer

Gesundheits-, Pflege- und Sozialeinrichtungen müssten Reinhardt zufolge bei der Entwicklung und Umsetzung der Hitzeschutzstrategien eingebunden werden. Diese Institutionen müssten nachhaltig gestärkt und deren Stabilität garantiert werden, damit sie auch unter Extrembedingungen funktionieren können.

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Welche Hitze ist besonders gefährlich?

Nicht jeder Tag mit hohen Temperaturen ist gleich Extremhitze. Von einer Hitzewelle spricht der Deutsche Wetterdienst (DWD), sobald die Temperatur an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen über 28 Grad Celsius liegt. Besonders gefährlich sind Phänomene wie der sogenannte Hitzedom. Dabei bildet eine besonders stark ausgeprägte Hochdruckzone in der Atmosphäre eine Kuppel, die die Hitze über einem bestimmten Gebiet einschließt und heiße Luft gefangen hält.

Hitzetage in Deutschland nehmen zu ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Schon länger kritisieren Experten, dass extreme Hitzeereignisse in Deutschland in der Risiko- und Katastrophenplanung hierzulande bisher kaum berücksichtigt seien. Das Aktionsbündnis, an dem neben der Bundesärztekammer auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Deutsche Pflegerat, der GKV-Spitzenverband und andere Organisationen beteiligt sind, warnt vor Zehntausenden Todesfällen in einem extremen Hitzedom-Szenario.

Wer Deutschland krisenresilient machen will, muss Hitze und andere Extremwetterlagen systematisch mitdenken. „ Pressemitteilung des Aktionsbündnisses

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So stark nehmen die Temperaturen zu

Der Meteorologe Karsten Schwanke wies auf das schnelle Ansteigen der weltweiten Temperaturen hin. Im Jahr 2024 lag die globale Durchschnittstemperatur erstmals 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau, 2031 könnte laut Schwanke die 2-Grad-Marke erstmals gerissen werden.

Zudem seien deutschlandweit die Hitzewellen deutlich wärmer als noch in den 1960er Jahren: In Berlin seien diese um etwa vier Grad Celsius heißer geworden, in Frankfurt am Main um fünf Grad Celsius, in Münster gar um 6,5 Grad Celsius. In Zukunft erwarteten die Menschen mehr Hitzetage mit mehr als 30 Grad Celsius und mehr Tropennächte mit Temperaturen nicht unter 20 Grad Celsius, sagte Schwanke. Höchsttemperaturen von 45 Grad Celsius könnten in den kommenden Jahren möglich werden, warnte er.

War der vergangene Monat kälter oder wärmer als früher? ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Ältere, kranke und pflegebedürftige Menschen besonders betroffen

Ärztekammer-Präsident Reinhardt sagte, "längere und intensivere Hitzeperioden belasten insbesondere ältere, kranke und pflegebedürftige Menschen". Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen müssten auch unter Extrembedingungen leistungsfähig bleiben.

Auch Kleinkinder und Säuglinge gelten als Risikogruppe sowie Obdachlose und Menschen, die aktiv im Freien arbeiten. Gefährlich können auch Tropennächte sein, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt und der Körper sich dadurch weniger gut erholen kann. Für den Sommer 2023 hat das Robert Koch-Institut rund 3.200 hitzebedingte Sterbefälle in Deutschland geschätzt, für den Sommer 2024 rund 3.000.

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Welche Gegenmaßnahmen ergreifen Städte?

Die Temperatur von Luft und Boden in der Stadt ist meist deutlich wärmer als im Umland. Mit Beton und Asphalt versiegelte Böden absorbieren Sonneneinstrahlung. Außerdem verdunstet durch die geringere Vegetation weniger Wasser; der dadurch bedingte Kühleffekt ist geringer.

Manche Kommunen und Bundesländer haben bereits einen Hitzeaktionsplan entwickelt und sind dabei, ihn umzusetzen. Einen nationalen Plan gibt es nicht, weil die Bundesregierung nicht zuständig ist. Allerdings haben das Bundesumweltministerium und das Bundesgesundheitsministerium Musterpläne und Empfehlungen entwickelt, die Ländern und Kommunen, Pflegeeinrichtungen oder Apotheken dabei helfen sollen, Hitzeaktionspläne zu erstellen.

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Quelle: KNA, epd, dpa