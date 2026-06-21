Hitzefrei an Schulen: Diese Regeln gelten in Ihrem Bundesland

Wann fällt der Unterricht aus?:Schule: Diese Hitzefrei-Regeln gelten in Ihrem Bundesland
Gibt es eine Chance auf Hitzefrei an der Schule? Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Hier bekommen Sie einen ersten Überblick.
Hohe Temperaturen am Wochenende heißen oft: Spielplatz, Freibad, See. Unter der Woche müssen die Kinder trotz der Hitze in die Schule. Aber was, wenn die Temperaturen dort nicht mehr auszuhalten sind? Viele Schüler dürfen dann durchaus auf Hitzefrei hoffen. Die Regeln dafür sind allerdings unterschiedlich.
Keine bundesweiten Regeln für Hitzefrei an Schulen
Wann es an Schulen in Deutschland Hitzefrei gibt, ist generell eine Entscheidung der Schulleitung. Es gibt keine bundesweiten Vorgaben, aber teils landesweite Regeln.
Meist sind es Richtwerte. Zudem müssen die Schulen, gerade an den Grundschulen, eine Betreuung der Schüler auch ohne Unterricht sicherstellen.
Hitzefrei-Regeln in den Bundesländern
Einen ersten Überblick über die Regeln finden Sie in folgender Tabelle. Mithilfe der Suchfunktion können Sie nach Ihrem eigenen Bundesland filtern:
ZDFheute Infografik
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