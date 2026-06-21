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Hitzefrei an Schulen: Diese Regeln gelten in Ihrem Bundesland

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Wann fällt der Unterricht aus?:Schule: Diese Hitzefrei-Regeln gelten in Ihrem Bundesland

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Gibt es eine Chance auf Hitzefrei an der Schule? Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Hier bekommen Sie einen ersten Überblick.

Ein Rettungsschwimmer geht auf dem Steg vom Strand zum Aussichtsturm im Strandbad Wannsee

Angesichts Temperaturen von teils deutlich über 30 Grad und viel Sonne warnt der Deutsche Wetterdienst für das Wochenende vor großer Hitze.

20.06.2026 | 1:22 min

Hohe Temperaturen am Wochenende heißen oft: Spielplatz, Freibad, See. Unter der Woche müssen die Kinder trotz der Hitze in die Schule. Aber was, wenn die Temperaturen dort nicht mehr auszuhalten sind? Viele Schüler dürfen dann durchaus auf Hitzefrei hoffen. Die Regeln dafür sind allerdings unterschiedlich.

Keine bundesweiten Regeln für Hitzefrei an Schulen

Wann es an Schulen in Deutschland Hitzefrei gibt, ist generell eine Entscheidung der Schulleitung. Es gibt keine bundesweiten Vorgaben, aber teils landesweite Regeln.

Zwei Personen sitzen am Fluss und blicken im Sonnenuntergang im Sommer auf die Stadt. Darüber eine angedeutete Balkengrafik.

In welchen Bundesländern gibt es in Deutschland die meisten heißen Tage? Vor allem im Osten und Süden steigt das Thermometer über 30 Grad.

20.06.2026 | 0:23 min

Meist sind es Richtwerte. Zudem müssen die Schulen, gerade an den Grundschulen, eine Betreuung der Schüler auch ohne Unterricht sicherstellen.

Hitzefrei-Regeln in den Bundesländern

Einen ersten Überblick über die Regeln finden Sie in folgender Tabelle. Mithilfe der Suchfunktion können Sie nach Ihrem eigenen Bundesland filtern:

Welche Hitzefrei-Regeln gibt es wo?

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Über die Hitze und deren Folgen berichtet das ZDF durchgehend, zuletzt in den heute Nachrichten am 20.06.2026 ab 19:00 Uhr.
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