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Unwetter über Deutschland: Hitze und schwere Gewitter

Unwetter über Deutschland:Höhepunkt der Hitze und schwere Gewitter

von Özden Terli

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Es trifft nicht ganz Deutschland und es wird auch nicht überall extrem - doch Gewitter haben am Donnerstag das Potenzial, Orkanböen und sehr viel Regen zu produzieren.

Aufziehendes Gewitter über den Alpen in der Nähe von Bergen, Oberbayern

Am Donnerstag werden Unwetter über Deutschland erwartet.

Quelle: Imago

Die Temperaturen in Deutschland reichen teils bis an die 40-Grad-Marke heran. Es ist nicht überraschend: Bei derart extremen Temperaturen steht dem Wetter sehr viel Energie zur Verfügung. Von Nordwesten nähert sich am Donnerstag Kaltluft, die auf die Hitze trifft.

Das wäre die Gemengelage, in der besondere Aufmerksamkeit aufs Wetter gelegt werden muss.

Özden Terli, ZDF-Wetterexperte

Hier warnt der DWD vor Hitze

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Man sollte also die Entwicklung des Wetters im Blick behalten - insbesondere, wenn man draußen arbeitet oder etwas vorhat. Allerdings sind Aktivitäten bei Temperaturen, die bei 35 bis 38, in der Spitze auch bis zu 40 Grad erreichen, sowieso relativ eingeschränkt. Die Hitze ist nicht zu unterschätzen: Neueste Zahlen des RKI zeigen, dass allein in diesem Jahr bisher 9.800 Hitzetote gezählt wurden. Diese Temperaturen sind alles andere als "nur" Sommerwetter oder harmlos.

Eine erneute Hitzewelle in Deutschland erhöht das Potenzial für Orkanböhen und starkem Regen.

Eine erneute Hitzewelle in Deutschland erhöht das Potenzial für Orkanböhen und starkem Regen.

Quelle: ZDFheute

Gewitter bringen im Laufe des Abends Starkregen

Die Gewitter verlagern sich im Laufe des Tages nordostwärts und erreichen am Abend die Ostsee.

Eine erneute Hitzewelle in Deutschland erhöht das Potenzial für Orkanböhen und starkem Regen.

Quelle: zdfHeute

Manche bringen Starkregen, aber die stärkste Wettererscheinung dürfte der Wind sein, der auch abseits der Gewitter mit Sturmböen daherkommt. Bei Gewittern sind Orkanböen zu erwarten, die Geschwindigkeiten von 120 Kilometer pro Stunde und auch mehr erreichen können.

Hier warnt der DWD vor Gewittern

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Hohe Temperaturen und stürmischen Wind gibt es in dieser Form nicht oft. Besonders groß ist bei solchen Wetterlagen vor allem die Gefahr durch umstürzende Bäume.

Normal ist das nicht und es gibt auch kein neues Normal, denn das würde ja bedeuten, es wäre so festgelegt. Vielmehr verändert sich das Wetter immer weiter mit immer neuen nicht gekannten Erscheinungen.

Özden Terli, ZDF-Wetterexperte

Dafür sorgt das Kohlendioxid in der Atmosphäre, was zu einer fortschreitenden globalen Erhitzung führt, die auch vor Deutschland keinen Halt macht. Die Einschätzung von ZDF-Experte Terli:

Das Wetter wird immer gefährlicher - hat seine vermeintliche Unschuld verloren.

Özden Terli, ZDF-Wetterexperte

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