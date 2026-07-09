  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Hitzewelle: EU-Klimawandeldienst misst heißesten Juni jemals

EU-Klimawandeldienst Copernicus:Hitzewelle beschert Westeuropa heißesten Juni seit Messung

|

Der vergangene Monat war der heißeste je gemessene Juni in der Geschichte Westeuropas. Weltweit stiegen die Temperaturen auf den zweithöchsten jemals gemessenen Durchschnittswert.

22.06.2026, Spanien, Palma: Eine Frau kühlt sich mit einem Fächer ab.

Der vergangene Juni war in Westeuropa der heißeste seit Beginn er Wetteraufzeichnungen. Laut EU-Klimadienst Copernicus lag die Durchschnittstemperatur bei 20,74 Grad.

09.07.2026 | 0:18 min

Der vergangene Juni war in Westeuropa der heißeste jemals gemessene. Die Durchschnittstemperatur lag bei 20,74 Grad, mehr als drei Grad über dem Juni-Mittel der Jahre 1991 bis 2020, wie der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus in Bonn mitteilte.

Weltweit war es demnach der zweitwärmste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Durchschnittstemperatur betrug 16,54 Grad, was 0,56 Grad über dem Juni-Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 liegt.

Der Juni lag damit 1,39 Grad über dem geschätzten vorindustriellen Durchschnitt von 1850 bis 1900 für diesen Monat.

Unwetter in Berlin

Drei Tage in Folge neue Hitzerekorde in Deutschland – das bringt große Herausforderungen für Mensch, Tier, Natur und Infrastruktur.

29.06.2026 | 2:19 min

Rekordwert auch im Meer

Die Hitzewelle in der zweiten Junihälfte, die nur wenige Wochen nach einer ersten Hitzeperiode im Mai gekommen war, habe in mehreren westeuropäischen Ländern Temperaturrekorde gebrochen, heißt es von Copernicus weiter. Diese schnell aufeinander folgenden extremen Wetterereignisse machten die künftigen Herausforderungen deutlich. In Südwesteuropa habe die damit einhergehende Trockenheit zu Waldbränden geführt.

Die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur für Ozeane außerhalb der Polargebiete sei im Juni mit 20,86 Grad die höchste jemals registrierte Temperatur für diesen Monat gewesen. Samantha Burgess, strategische Leiterin für Klima bei Copernicus, sagte:

Der Juni 2026 hat deutlich gemacht, wie tiefgreifend sich das Klima verändert.

Samantha Burgess, strategische Leiterin für Klima bei Copernicus

Hitze in Deutschland - Extremtemperaturen erwartet

Endu Juni wurde in Deutschland ein neuer Temperaturhöchstwert nach dem anderen gemessen. Vielerorts wurde die 40-Grad-Marke geknackt.

27.06.2026 | 2:38 min

"Zusammengenommen spiegeln diese Rekorde ein Klimasystem wider, in dem sich weiterhin Wärme ansammelt. Die Folge sind immer intensivere Hitzewellen, ein anhaltend warmer Ozean und wachsende Risiken für Menschen, Ökosysteme und Infrastruktur in ganz Europa und darüber hinaus", so Burgess weiter.

41,8 Grad in Sachsen-Anhalt ist deutscher Temperatur-Rekord

Der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus veröffentlicht regelmäßig Daten zur Temperatur an der Erdoberfläche, zur Meereisdecke und zu Niederschlägen. Die Erkenntnisse beruhen auf computergenerierten Analysen, in die Milliarden von Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen auf der ganzen Welt einfließen.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) verzeichnete für das letzte Juniwochenende mehrere neue deutsche Hitzerekorde. Demnach war es am 27. Juni an der Wetterstation Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt 41,8 Grad heiß.

Höchste Tagestemperaturen in Deutschland

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Mehrere Wetterrekorde gebrochen
:So extrem war die erste Hitzewelle des Jahres

Der heißeste Tag, die heißeste Nacht: Die nun bestätigten Daten des Deutschen Wetterdienstes zeigen, wie historisch die Hitzewelle Ende Juni gewesen ist. Ein Überblick.
von Kevin Schubert und Moritz Zajonz
mit Video2:38
Auf ein Foto von Sonnenschirmen ist eine Deutschlandkarte projiziert. Dort sind drei Orte mit den höchsten jemals gemessenen Temperaturen verortet: Möckern-Drewitz, Neißemünde-Coschen und Bad Muskau.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Über das Wetter und das Klima berichtet das ZDF wiederholt in seinen täglichen Nachrichtensendungen. Die Hitzerekorde waren unter anderem Thema am 09.07.2026 bei heute Xpress ab 09:00 Uhr.
Themen
WetterHItzeKlimawandel

Mehr zum Klimawandel

  1. Archiv: Passanten erfrischen sich an Wasserfontaenen, die von der Stadt Koeln im Rahmen der Hitzeaktion Cooling Cologne auf dem Rudolfplatz ausgelegt wurden.

    EU-Klimawandeldienst Copernicus:Hitzewelle beschert Westeuropa heißesten Juni seit Messung

    mit Video0:18
  2. Frankreich, Paris: Touristen erfrischen sich an einem öffentlichen Trinkbrunnen in Paris

    Deutschland kommt wohl glimpflich davon:Neue Hitzewelle lässt Südeuropa ächzen

    mit Video1:58
  3. Mehrere Mücken sind auf dem Arm einer Frau zu sehen.
    FAQ

    Krankheiten zwischen Tier und Mensch:Was sind Zoonosen und warum steigt das Risiko für sie?

    von Lena Steinsträter
    mit Video6:06
  4. Waldbrand: Harz, Schierke, Sachsen-Anhalt
    Grafiken

    Deutschland-Karte:So hoch ist die Waldbrandgefahr aktuell

    von Christine Elsner und Birgit Hermes
    mit Video0:27

Mehr zum Thema

  1. Eine Frau mit Fächer lehnt an einer Hauswand in Rom, auf einer einer Apotheken-Anzeige steht 42 Grad.

    Weltgesundheitsorganisation:WHO: Hitzewelle ist "Generalprobe" für künftige Sommer

    mit Video1:38
  2. Die Polizei sprüht Wasser zur Abkühlung für die Menschen am Potsdamer Platz.

    Hitzestress in Deutschland:Eiswürfel-Boom, frühere Müllabfuhr und neue Schutzideen

    von Sophie-Luise Reinke
    mit Video6:33
  3. Das Wort "Hitzefrei" steht auf einer Tafel in einem leeren Klassenzimmer einer Grundschule.
    FAQ

    Arbeitsplatz, Schule und Wohnung:Hitzewelle: Das sind Ihre Rechte

    von Jan Henrich
    mit Video2:51
  4. Eine Frau schützt sich mit einer erhobenen Hand vor der Sonne.
    Interview

    Wegen Klimawandel und El Niño:"2026 wird zu den wärmsten Jahren überhaupt zählen"

    mit Video1:16