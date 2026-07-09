Hitzewelle: EU-Klimawandeldienst misst heißesten Juni jemals

Der vergangene Monat war der heißeste je gemessene Juni in der Geschichte Westeuropas. Weltweit stiegen die Temperaturen auf den zweithöchsten jemals gemessenen Durchschnittswert.

Der vergangene Juni war in Westeuropa der heißeste seit Beginn er Wetteraufzeichnungen. Laut EU-Klimadienst Copernicus lag die Durchschnittstemperatur bei 20,74 Grad. 09.07.2026 | 0:18 min

Der vergangene Juni war in Westeuropa der heißeste jemals gemessene. Die Durchschnittstemperatur lag bei 20,74 Grad, mehr als drei Grad über dem Juni-Mittel der Jahre 1991 bis 2020, wie der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus in Bonn mitteilte.

Weltweit war es demnach der zweitwärmste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Durchschnittstemperatur betrug 16,54 Grad, was 0,56 Grad über dem Juni-Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 liegt.

Der Juni lag damit 1,39 Grad über dem geschätzten vorindustriellen Durchschnitt von 1850 bis 1900 für diesen Monat.

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Rekordwert auch im Meer

Die Hitzewelle in der zweiten Junihälfte, die nur wenige Wochen nach einer ersten Hitzeperiode im Mai gekommen war, habe in mehreren westeuropäischen Ländern Temperaturrekorde gebrochen, heißt es von Copernicus weiter. Diese schnell aufeinander folgenden extremen Wetterereignisse machten die künftigen Herausforderungen deutlich. In Südwesteuropa habe die damit einhergehende Trockenheit zu Waldbränden geführt.

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Die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur für Ozeane außerhalb der Polargebiete sei im Juni mit 20,86 Grad die höchste jemals registrierte Temperatur für diesen Monat gewesen. Samantha Burgess, strategische Leiterin für Klima bei Copernicus, sagte:

Der Juni 2026 hat deutlich gemacht, wie tiefgreifend sich das Klima verändert. „ Samantha Burgess, strategische Leiterin für Klima bei Copernicus

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"Zusammengenommen spiegeln diese Rekorde ein Klimasystem wider, in dem sich weiterhin Wärme ansammelt. Die Folge sind immer intensivere Hitzewellen, ein anhaltend warmer Ozean und wachsende Risiken für Menschen, Ökosysteme und Infrastruktur in ganz Europa und darüber hinaus", so Burgess weiter.

41,8 Grad in Sachsen-Anhalt ist deutscher Temperatur-Rekord

Der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus veröffentlicht regelmäßig Daten zur Temperatur an der Erdoberfläche, zur Meereisdecke und zu Niederschlägen. Die Erkenntnisse beruhen auf computergenerierten Analysen, in die Milliarden von Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen auf der ganzen Welt einfließen.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) verzeichnete für das letzte Juniwochenende mehrere neue deutsche Hitzerekorde. Demnach war es am 27. Juni an der Wetterstation Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt 41,8 Grad heiß.

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