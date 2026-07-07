Neue Hitzewelle lässt Südeuropa ächzen

Spanien und Frankreich leiden wieder unter extremer Hitze. Deutschland hingegen bleibt nach DWD-Angaben eine ausgeprägte Hitzewelle vorerst erspart. Trocken bleibt es dennoch.

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Spanien und auch Frankreich ächzen unter einer weiteren Hitzewelle. Der spanische Wetterdienst Aemet rief in drei östlichen Regionen des Landes wegen befürchteter Temperaturen von bis zu 42 Grad die höchste Hitze-Alarmstufe Rot aus.

Teile der Regionen Aragonien, Katalonien und Valencia mit bei Touristen beliebten Stränden und Städten wie Barcelona gehörten zu den am schwersten betroffenen Gebieten der erneuten Hitzewelle in Südeuropa, hieß es am Dienstag zur Begründung.

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Hohe Temperaturen und Waldbrände in Frankreich

Die Hitzewelle soll bis mindestens Donnerstag dauern. Die Hitze-Alarmstufe Rot bedeutet, dass die hohen Temperaturen potenziell "sehr ernste Auswirkungen" auf die Gesundheit und den Besitz der betroffenen Menschen haben können.

Auch Spaniens Nachbarland Frankreich leidet unter der aktuellen Hitzewelle. Für Dienstag rief der Wetterdienst Météo-France für 61 Départements die zweithöchste Alarmstufe Orange aus. Erwartet wurden demnach 35 bis 41 Grad, die höchsten Temperaturen davon im Südwesten.

In den Pyrenäen kämpft die französische Feuerwehr gegen einen Waldbrand, durch den nach Behördenangaben mindestens 16 Menschen verletzt wurden. Auch in Portugal wüten derzeit Waldbrände. Bereits vergangenen Monat waren weite Teile Europas von einer Hitzewelle erfasst worden.

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In Deutschland wird's heiß - aber keine Maximalwerte erwartet

Deutschland hingegen bleibt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine "ausgeprägte Hitzewelle erspart". Das liege daran, dass der Schwerpunkt des Hochs bei den Britischen Inseln liege, teilte DWD-Meteorologe Marco Manitta in Offenbach mit.

Am Mittwoch liegen die Temperaturen laut Wetterdienst im Südwesten zwischen 27 und 32 Grad, im Nordosten zwischen 19 und 25 Grad. Am Donnerstag werde es meist trocken bei Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad - nur im Südwesten werde die 30-Grad-Marke überschritten.

Heiß wird es dann vor allem Richtung Wochenende. "Von Freitag bis Sonntag zeigt sich das Wetter insgesamt sonniger und auch im Norden steigen die Temperaturen wieder an", schreibt der Meteorologe. Meist werden demnach 25 bis 30 Grad erreicht, im Westen und Südwesten können die Temperaturen aber auf 32 bis 36 Grad steigen.

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Die gute Nachricht:

Die Nächte bleiben allgemein angenehm kühl, sodass gut gelüftet werden kann. „ Marco Manitta, DWD-Meteorologe

"Auch die Wärmebelastung hält sich zunächst noch in Grenzen." Lediglich im Südwesten nehme die Belastung am Wochenende etwas zu, "wenn die Tiefstwerte stellenweise nahe der 20-Grad-Marke liegen".

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Es sei allerdings bis auf Weiteres kein Regen in Sicht.

Die Waldbrandgefahr bleibt daher erhöht und auch die Trockenheit setzt sich in Teilen des Landes fort. „ Marco Manitta, DWD-Meteorologe

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