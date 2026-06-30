Waldbrände: Zahl nimmt 2025 wieder deutlich zu

2025 hat sich die Zahl der Waldbrände in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. 26,3 Quadratkilometer Waldfläche verbrannten. Die direkten Ursachen sind oft unklar.

2025 brannten in Deutschland 2.626 Hektar Wald, das sind etwa 3.676 Fußballfelder. Die Zahl der Waldbrände stieg auf 1.175 und hat sich gegenüber dem regenreichen Vorjahr mehr als verdoppelt. 30.06.2026 | 0:27 min

Bei Waldbränden ist 2025 in Deutschland eine Fläche von umgerechnet 3.676 Fußballfeldern verbrannt. Die betroffene Fläche belief sich auf 2.626 Hektar oder rund 26,3 Quadratkilometer, wie die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) in Bonn mitteilte. Insgesamt erfasste die Behörde 1.175 Waldbrände. Damit habe sich die Zahl nach einem regenreichen Vorjahr mehr als verdoppelt und liege wieder im Bereich des langjährigen Durchschnitts, hieß es.

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Das Jahr 2025 gehört nach der BLE-Statistik zu einem der Jahre mit der höchsten betroffenen Waldfläche seit 1991. Grund war vor allem ein Großbrand in der sächsischen Gohrischheide im Juli 2025. Allein dort brannten rund 1.867 Hektar. Nur in den Jahren 1992, 2019 und 2022 war noch mehr Wald betroffen als im vergangenen Jahr.

Ursache für viele Waldbrände unklar

Dabei blieb die Brandursache in vielen Fällen ungeklärt. Rund 46 Prozent der Waldbrände entstanden aus unbekannten Ursachen. Etwa 27 Prozent gingen auf Fahrlässigkeit zurück - vorwiegend durch Camper, Waldbesucher oder Kinder. Rund 19 Prozent der Waldbrände seien mutmaßlich durch Brandstiftung gelegt worden, hieß es weiter.

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Im Ländervergleich liegt Sachsen bei der verbrannten Fläche mit 1.894 Hektar Wald vorn - vor allem aufgrund des Großbrands in der Gohrischheide. Dahinter folgen Brandenburg mit 252 Hektar und Bayern mit 224 Hektar Waldverlust.

Bei der Zahl der Brände war Brandenburg am stärksten betroffen. Dort wurden 317 Waldbrände erfasst. Danach folgten Nordrhein-Westfalen mit 135 Bränden und Niedersachsen mit 128 Bränden.