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Waldbrand-Gefahr: Diese Karte zeigt das aktuelle Risiko

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Deutschlandkarte:Wie groß die Gefahr für Waldbrände gerade ist

Robert Meyer

von Robert Meyer

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Wo in Deutschland ist die Gefahr für Waldbrände derzeit besonders hoch? Unsere täglich aktualisierte Karte zeigt das Risiko. Welche Regionen sind besonders gefährdet?

Das Bild zeigt eine Deutschlandkarte über einem Waldbrand.

Quelle: Getty Images/Sean Gallup

Drohen Waldbrände in Deutschland? In unserer Karte können Sie sehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) die aktuelle Lage einschätzt. Der Waldbrandgefahrenindex (WBI) zeigt das Risiko für Waldbrände, aber keine akuten Feuer.

Waldbrandrisiko in Deutschland

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Waldbrände: Was zeigt der Index des DWD?

Der WBI beruht auf den Wetterdaten des DWD an den jeweiligen Stationen. Eine wichtige Rolle für das Risiko eines Waldbrandes spielen dabei unter anderem die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind, Sonne oder Regen.

Der Index ist vor allem wichtig für die Vorsorge und soll den Behörden bei der Einschätzung der Lage helfen. Er zeigt die Waldbrandgefahr in fünf Stufen: 1 (sehr geringe Gefahr) bis 5 (sehr hohe Gefahr).

Themen
WaldbrändeKlimawandel

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