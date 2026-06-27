Waldbrand-Gefahr: Diese Karte zeigt das aktuelle Risiko

Deutschlandkarte:Wie groß die Gefahr für Waldbrände gerade ist
von Robert Meyer
Wo in Deutschland ist die Gefahr für Waldbrände derzeit besonders hoch? Unsere täglich aktualisierte Karte zeigt das Risiko. Welche Regionen sind besonders gefährdet?
Drohen Waldbrände in Deutschland? In unserer Karte können Sie sehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) die aktuelle Lage einschätzt. Der Waldbrandgefahrenindex (WBI) zeigt das Risiko für Waldbrände, aber keine akuten Feuer.
ZDFheute Infografik
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Waldbrände: Was zeigt der Index des DWD?
Der WBI beruht auf den Wetterdaten des DWD an den jeweiligen Stationen. Eine wichtige Rolle für das Risiko eines Waldbrandes spielen dabei unter anderem die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind, Sonne oder Regen.
Der Index ist vor allem wichtig für die Vorsorge und soll den Behörden bei der Einschätzung der Lage helfen. Er zeigt die Waldbrandgefahr in fünf Stufen: 1 (sehr geringe Gefahr) bis 5 (sehr hohe Gefahr).
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