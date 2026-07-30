Wetter: Wieder 40 Grad geknackt - nun kommen Gewitter

Rekordhitze und Trockenheit prägten den Juli. Für die kommenden Tage prognostiziert der Deutsche Wetterdienst bei weiter hohen Temperaturen zunehmend Gewitter und Stürme.

Wieder 40 Grad geknackt - nun sind Gewitter im Anmarsch

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 30.07.2026 | 1:17 min

Nach besonders sonnigen Wochen ziehen zum Ende des Monats in Deutschland vermehrt Schauer und Gewitter auf. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag erklärte, fiel der Juli vorläufigen Messergebnissen zufolge ungewöhnlich warm und trocken aus.

Am Donnerstag wurde die 40-Grad-Marke an mehreren Orten überschritten. Den höchsten vorläufigen Wert meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit 40,5 Grad in Bernburg an der Saale (Sachsen-Anhalt). Weitere Spitzenwerte gab es in Kitzingen (Bayern) mit 40,4 Grad, Ohlsbach (Baden-Württemberg) mit 40,2 Grad sowie Frankfurt am Main und Bad Nauheim mit jeweils 40,1 Grad.

Damit wurden in Sachsen-Anhalt, Bayern und Baden-Württemberg neue Juli-Rekorde aufgestellt. Der bundesweite Hitzerekord von 41,8 Grad, gemessen Ende Juni in Möckern-Drewitz, bleibt damit jedoch bestehen.

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Juli außergewöhnlich warm und trocken

Nach Angaben des DWD war der Juli bislang rund 2,8 Grad wärmer als im Vergleichszeitraum 1961 bis 1990. Gleichzeitig fiel deutlich zu wenig Regen: Mit etwa 40 Litern pro Quadratmeter kam nur etwas mehr als die Hälfte der üblichen Niederschlagsmenge zusammen.

Die Folgen sind spürbar: Landwirtschaftliche Erträge leiden, die Waldbrandgefahr steigt und niedrige Wasserstände beeinträchtigen teilweise die Schifffahrt.

Unwetter mit Sturmböen: Bäume kippen um, Konzert abgesagt

Zum Monatsende sorgen Gewitter für eine Wetterumstellung. Der DWD erwartet weiterhin hohe Temperaturen, zugleich aber zunehmend Schauer, Gewitter und stürmische Böen.

In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen kam es bereits zu Unwettern mit umgestürzten Bäumen und beschädigten Fahrzeugen. Am Möhnesee im Sauerland wurden zwei junge Männer durch einen herabfallenden Ast verletzt. Beide kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

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Auch Veranstaltungen waren betroffen: In Hannover wurde ein Konzert des Popsängers Alvaro Soler auf der Gilde Parkbühne wegen der Wetterlage ersatzlos abgesagt, wie Hannover Concerts mitteilte. Das Maschseefest sollte wegen des erwarteten Unwetters später öffnen.

Zuerst war ein Start gegen 20:00 Uhr angepeilt worden. Da sich die Wetterlage aber schneller als erwartet entspannte, wurde der Start vorgezogen. Das Fest sollte gegen 18:30 Uhr beginnen, hieß es von den Veranstaltern.

Weitere Gewitter möglich

Die Unwettergefahr ist noch nicht vollständig vorbei. Am Freitag soll es erneut Schauer und Gewitter geben, die sich von Südwesten bis in den Osten ausbreiten. Höchsttemperaturen werden im Südosten des Landes bei etwa 35 Grad erwartet.

Hier warnt der DWD vor Gewittern ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Am Samstag soll der Tag heiter bis wolkig beginnen. Im Osten wird zunächst noch schauerartiger Regen erwartet. Im weiteren Tagesverlauf sollen von der westlichen Mitte Deutschlands kräftige Schauer und Gewitter in Richtung Alpen ziehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 Grad im Norden und bis zu 32 Grad im übrigen Bundesgebiet.

Auch am Sonntag werden vor allem südlich der Donau sowie am Alpenrand Quellwolken und teils kräftige Gewitter erwartet. Die Höchsttemperaturen sollen auf bis zu 34 Grad im Süden und rund 31 Grad im Norden steigen.

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Quelle: dpa, AFP