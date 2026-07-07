Krankschreibung ab erstem Tag: Was Unternehmen dazu sagen

Verschärfte Regeln für Krankschreibungen:AU ab erstem Tag: Was Unternehmen dazu sagen
von Laura Ozdoba
Die Pläne für schärfere Krankschreibungsregeln werden nicht nur politisch diskutiert. Auch in der Wirtschaft stoßen sie auf gemischte Reaktionen. Stimmen aus Baden-Württemberg.
Die umstrittenen Pläne der schwarz-roten Koalition, die Regeln für Krankschreibungen zu verschärfen, stoßen auf gemischte Reaktionen in deutschen Unternehmen. Ein Stimmungsbild aus Baden-Württemberg - zwischen Zurückhaltung, Kritik und Zustimmung.
Ein Sprecher des Verbands "Unternehmer Baden-Württemberg" (UBW) etwa bezeichnet die Reformvorhaben als "wichtiges gesellschaftliches Signal". In allen Teilen der Bevölkerung brauche man wieder eine "positivere Einstellung zu Arbeit und Leistung".
Verband: Klares Signal an "schwarze Schafe"
Der Verband vertritt verschiedene Arbeitgeberverbände und Unternehmen in Baden-Württemberg. In der geplanten Pflicht, ab Tag eins einer Erkrankung eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) vorlegen zu müssen, sieht man dort ein "klares Signal" - an diejenigen wenigen "schwarzen Schafe", die das System ausnutzten - zulasten der Produktivität von Unternehmen sowie der Kolleginnen und Kollegen.
Auch die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung begrüße man. Die Regelung war in der Corona-Pandemie eingeführt worden, um eine Überlastung der Arztpraxen zu vermeiden. "Allerdings hat sie als Nebeneffekt den Zugang zu einer AU-Bescheinigung und damit einen möglichen Missbrauch erleichtert", so der UBW-Sprecher. Eine Analyse der Barmer-Krankenkasse zeigt jedoch, die Bedeutung der telefonischen Krankschreibung ist sehr niedrig: 2025 machten sie 0,8 bis 1,2 Prozent aller Krankschreibungen aus.
Mit Blick auf den hohen Krankenstand in den Unternehmen in Deutschland setzten die Vorhaben der Bundesregierung "an den richtigen Punkten an", so der UBW-Sprecher.
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Krankheit: Vertrauen und individuelle Lösungen in Mitarbeitende
Einen hohen Krankenstand nimmt auch das Industrie-Unternehmen ebm-papst wahr. Der Weltmarktführer für Ventilatorentechnik zieht jedoch gegenteilige Schlüsse - und betont gegenüber ZDFheute das Vertrauen in seine Mitarbeitenden und deren Eigenverantwortung.
"Daher befürworten wir, dass Unternehmen auch künftig selbst entscheiden können, welche Regelung für ihren Betrieb sinnvoll ist, und diese beispielsweise über Betriebsvereinbarungen festlegen können", so eine Sprecherin.
Ziehl-Abegg: Reguläre Krankschreibung dauert oft länger
Auch das Unternehmen Ziehl-Abegg, das im Bereich Luft-, Regel- und Antriebstechnik tätig ist, setzt auf individuelle Lösungen. "Wir haben schon bisher eine Krankmeldung ab dem ersten Tag in den Arbeitsverträgen", sagt ein Sprecher gegenüber ZDFheute.
Normalweise fordere man dies allerdings nicht ein. "Denn die Erfahrung zeigt: Hat ein Mitarbeitender wirklich an einem Montagmorgen schwere Kopfschmerzen und kann nicht arbeiten, dann ist er oder sie sehr oft am Dienstag wieder fit." Eine reguläre Krankschreibung sorge hingegen oft für einen Arbeitsausfall von drei Tagen.
Verschärfte Krankschreibungsregeln: Viele Firmen zurückhaltend
Längst nicht alle Unternehmen haben bereits eine klare Haltung zur Frage, wie sie die verschärften Krankschreibungsregeln bewerten, reagieren gegenüber ZDFheute stattdessen mit Zurückhaltung.
Man habe das Reformpaket der Bundesregierung "zur Kenntnis genommen", heißt es etwa vom Technologieunternehmen Zeiss. "Nach dieser kurzen Zeit ist eine abschließende Einordnung noch nicht möglich", ergänzt der Sprecher.
Das Familienunternehmen Stihl gibt an, es sei "entscheidend, wie die gesetzlichen Regelungen letztlich ausgestaltet werden". Und weiter: "Sobald diese konkret vorliegen, werden wir mögliche Auswirkungen prüfen."
Ähnlich sieht man es bei Bosch: Man verfolge die politische Debatte aufmerksam:
"Sollte es zu einer Gesetzesänderung kommen, werden wir diese und etwaige weitere darauf aufbauende Änderungen intern prüfen", gibt die Sprecherin an.
Reformvorhaben muss noch durch den Bundestag
Eine Gesetzesänderung könnte allerdings noch auf sich warten lassen. Zuvor muss das Reformvorhaben durch den Bundestag. Und ob es dort Erfolg haben wird, ist angesichts der Kritik - nicht nur aus der Opposition, sondern auch von den Regierungsparteien selbst - noch nicht besiegelt.
Laura Ozdoba ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg.
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