Telefonische Krankschreibung: Warum sie doch bleiben könnte

Nach Kritik an Koalitions-Beschluss:Warum die telefonische Krankschreibung doch bleiben könnte
von Britta Spiekermann
Die Beschlüsse der Koalition haben für viel Kritik gesorgt - besonders das Ende der telefonischen Krankschreibung. Doch von diesem Punkt rückt die Koalition schon wieder ab.
"Bettkanten-Entscheidungen." Davon spricht Jens Spahn (CDU) und meint damit die Entscheidung, morgens zur Arbeit zu gehen oder doch krank zu Hause zu bleiben - vor allem an Montagen oder Freitagen.
Es stelle sich schon die Frage, so der Unionsfraktionschef und frühere Bundesgesundheitsminister, ob die Deutschen so viel kränker seien als die anderen in Europa.
Die Koalition will an die "Bettkanten-Entscheidungen" ran und die telefonische Krankschreibung abschaffen. Für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dürfte das eine Herzensangelegenheit sein.
208.000 zusätzliche Arbeitstage für Arztpraxen?
Der Sturm der Entrüstung ist groß: "Katastrophal", "Bürokratiemonster", "Generalverdacht". Ärztevertreter haben prompt eine Rechnung parat. Eine Neuregelung ab dem ersten Tag könnte zu 30 Millionen zusätzlichen Praxisbesuchen führen. Das zeigten konservative Schätzungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV).
208.000 komplette Arbeitstage müssten dafür aufgewendet werden. KBV-Chef Andreas Gassen sagt:
Kassenärzte widersprechen Merz bei der telefonischen Krankschreibung schon lange. Nach ihren Zahlen entfallen nur 0,9 Prozent aller Krankschreibungen auf Telefonate.
Ist das Symbolpolitik?
Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, kommt zu dem Schluss: "Für den Missbrauch der telefonischen Krankschreibung sehen wir keine Evidenz. Daher ist ihre Abschaffung aus unserer Sicht keine Maßnahme, die den Krankenstand senken wird, sondern reine Symbolpolitik."
Symbolpolitik? Der Aufruhr erinnert an die Kritik an der Arbeitgeber- oder auch Entlastungsprämie, die eilig beim Spitzentreffen in der Villa Borsig im April beschlossen wurde. Die Arbeitgeber standen Kopf, verwiesen auf die ohnehin schwierige Wirtschaftslage.
Und die Länder beklagten hohe mögliche Steuerausfälle, während sich der Bund einen schlanken Fuß mache.
Abrücken von der beschlossenen Maßnahme
Am Ende fegten die Bundesländer im Bundesrat die Angelegenheit vom Tisch. Ohne Wiedervorlage. Auch bei der telefonischen Krankschreibung schwindet der Rückhalt.
Das Prinzip, "gebe ich dir, gibst du mir" zeigt seine Tücke. Die Union wollte das Aus für die telefonische Krankschreibung, will es schon lange. Die SPD hatte sich am Ende bereit erklärt, den Beschluss mitzutragen.
Schließlich habe man die Einführung von Karenztagen ohne Lohnfortzahlung verhindert, so SPD-Chef Lars Klingbeil, der im ZDF heute journal betonte, es handele sich bisher um eine "Grundsatzeinigung im Koalitionsausschuss". Nun gehe es darum, "gute pragmatische Lösungen" zu finden.
Auch Merz relativiert
Das sind sogenannte Absetzbewegungen. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas kündigt eine "genaue Prüfung" an, ob das "überhaupt eine Wirkung erzeugt" oder doch "eher zu Schwierigkeiten führt". Und betont: "Das war jetzt nicht mein Vorschlag."
Die Kassenärzte sprechen von einer Phantom-Debatte, während Kanzler Merz gerade in der telefonischen Krankschreibung eine Ursache für den hohen Krankenstand sieht. Doch auch er relativiert. In der ZDF-Sendung "maybrit illner" erklärt er:
Wie das alles geregelt werden soll? Ins Detail geht Merz nicht. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) warnt davor, dass künftig Praxen wegen jeder Erkältung ab Tag eins überrannt werden. Er verstehe die Kritik und meldet Klärungsbedarf an. Auch das eine weitere Absetzbewegung.
Britta Spiekermann ist Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio.
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