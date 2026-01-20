Telefonische Krankschreibung vor dem Aus?

Telefonische Krankmeldung vor dem Aus:Ist der Krankenstand in Deutschland wirklich so hoch?
von Dorthe Ferber und Dominik Rzepka
Nach Kritik von Kanzler Merz am hohen Krankenstand in Deutschland prüft Ministerin Warken, die telefonische Krankmeldung abzuschaffen. Die DGB-Chefin nennt die Idee "Unsinn".
Worum geht es?
Um die Möglichkeit, sich telefonisch krankschreiben zu lassen. Eingeführt wurde sie 2021 während der Corona-Pandemie. Der damalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die telefonische Krankschreibung dauerhaft etabliert - ab Dezember 2023.
Was könnte sich ändern?
Die telefonische Krankschreibung könnte wieder abgeschafft werden. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) kündigt an, die Regelung zu überprüfen. Die "niedrigschwellige Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung" könne "missbräuchlich ausgenutzt werden", sagt Warken dem Tagesspiegel.
Es brauche nun "praktikable Lösungen", so Warken.
Was hat Kanzler Merz mit der Debatte zu tun?
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Debatte am Wochenende gestartet. Die Deutschen seien im Schnitt 14,5 Tage im Jahr krank, kritisierte er. Eine Ursache dafür sei "sicherlich auch die leichte Krankschreibung durch telefonische Krankschreibungen".
Inzwischen hat Merz nachgelegt. Bei den 14,5 Tagen seien die kurzfristigen Krankmeldungen von ein oder zwei Tagen noch gar nicht dabei. Wenn die einbezogen würden, dann läge die Zahl noch deutlich höher.
Warum sind die Krankheitstage in Deutschland höher als in anderen Ländern?
Im Schnitt waren Beschäftigte 19,5 Kalendertage krankgeschrieben, im Jahr 2024 lag die Zahl bei 19,7 Fehltagen. Im internationalen Vergleich erfasst Deutschland Krankentage besonders vollständig. Ein Grund ist die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, nach deren Einführung 2022 der Krankenstand um fünf Prozent gestiegen ist.
Auch verlangen viele Unternehmen ein ärztliches Attest ab dem ersten Arbeitstag.
Zudem erleichtern 100 Prozent Lohnfortzahlung in den ersten sechs Wochen und Krankengeld bis zu 72 Wochen die Krankmeldung. Ländern mit weniger Lohnfortzahlung und Karenztagen, also Krankheitstagen, an denen zunächst kein Geld gezahlt wird, haben auch weniger Krankmeldungen. Auch die Demografie spielt eine Rolle: Belegschaften in Deutschland sind älter als im OECD-Schnitt und ältere Beschäftigte haben höhere Ausfalltage.
Welche Kritik gibt es an Merz?
In den sozialen Medien gibt es seit dem Wochenende scharfe, zum Teil sarkastische Kritik an Merz, der unter anderem als herzloser Besserverdiener dargestellt wird.
Kritik an Merz' Vorstoß kommt auch von der Chefin des Deutschen Gewerkschaftbundes. Yasmin Fahimi sagt ZDFheute:
Auch Fahimi verweist auf die elektronische Arbeitsunfähigkeitserklärung. Sie erfasse jeden einzelnen Krankheitstag - anders als in vergangenen Jahren. "Das ist aber ein rein statistisches Phänomen und nicht wirklich ein gesellschaftspolitisches Problem", sagt Fahimi.
Wie argumentieren die Befürworter?
Unterstützung bekommt Merz hingegen von der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände. Deren Chef, Steffen Kampeter, sagt ZDFheute, der Krankenstand in Deutschland sei sehr, sehr hoch.
Außerdem spricht sich Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger dafür aus, die telefonische Krankschreibung wieder abzuschaffen und die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall neu zu regeln.
Könnte die telefonische Krankschreibung einfach wieder abgeschafft werden?
Merz kann die telefonische Krankschreibung kritisieren, aber nicht einfach abschaffen. Die telefonische Krankschreibung wurde unter Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dauerhaft im Sozialgesetzbuch (SGB 5) verankert, es müsste durch eine Verordnung oder ein Gesetz geändert werden.
Im schwarz-roten Koalitionsvertrag wurde vereinbart, Missbrauch durch die niedrigschwellige Möglichkeit auszuschließen. Das will Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) nun prüfen.
Sollte sie am Ende eine Abschaffung der telefonischen Krankschreibung befürworten, wird sie auch den Koalitionspartner SPD davon überzeugen müssen. Die SPD aber ist dagegen und sieht in der telefonischen Krankschreibung auch ein Mittel, Arztpraxen zu entlasten.
Zahl der Krankheitstage in Deutschland:Kassenärzte unterstützen Merz bei Kritik am Krankenstandmit Video0:23
Debatte um Krankenstand :KBV-Chef unterstützt Merz-AussageVideo0:23
Kanzler zur Arbeitsleistung der Deutschen:Merz kritisiert hohen Krankenstand und Telefonkrankschreibungmit Video0:56
Krankenstand in Deutschland:14,5 Krankentage: "Wirklich notwendig?"Video0:56