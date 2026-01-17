  3. Merkliste
Merz kritisiert hohen Krankenstand und Telefonkrankschreibung

vor 19 Minuten
Früherer EZB-Chef Mario Draghi erhält den renommierten Karlspreis

Kanzler zur Arbeitsleistung der Deutschen:Merz kritisiert hohen Krankenstand und Telefonkrankschreibung

Bundeskanzler Friedrich Merz hält den Krankenstand in Deutschland für zu hoch und will Anreize schaffen, um das zu ändern. Zudem stellt er die Telefonkrankschreibung infrage.

CDU-Wahlkampf im Südwesten

Bundeskanzler Merz hält den Krankenstand in Deutschland für zu hoch und fordert die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung.

17.01.2026 | 0:18 min

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den aus seiner Sicht zu hohen Krankenstand der Deutschen kritisiert. Im Schnitt kämen die Beschäftigten in Deutschland auf 14,5 Krankentage, sagte der CDU-Politiker bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bad Rappenau bei Heilbronn.

Das sind fast drei Wochen, in denen die Menschen in Deutschland aus Krankheitsgründen nicht arbeiten. Ist das wirklich richtig? Ist das wirklich notwendig?

Friedrich Merz, Bundeskanzler

Leerer Schreibtisch in einem Großraumbüro

In den Niederlanden sind die Regeln anders: Die Firmen zahlen den Lohn im Krankheitsfall bis zu zwei Jahre weiter - nicht die Krankenkasse.

28.03.2025 | 2:01 min

Merz kritisiert telefonische Krankschreibung

Man müsse sich darüber unterhalten, wie man Anreize schaffe, dass die Menschen ihrer Beschäftigung nachgingen, so Merz. Als Beispiel nannte er die Möglichkeit einer telefonischen Krankschreibung. Diese gilt seit 2021, die Union dringt auf eine Abschaffung.

"Während der Coronazeit begründet richtig, heute immer noch?", fragte der Kanzler. Darüber müsse man mit dem Koalitionspartner SPD sprechen.

Am Ende des Tages muss stehen, dass wir alle zusammen in dieser Bundesrepublik Deutschland eine höhere volkswirtschaftliche Leistung gemeinsam erreichen, als wir sie gegenwärtig erreichen.

Friedrich Merz, Bundeskanzler

Krankenkasse: Bessere Erfassung durch elektronische Krankmeldung

Die Krankenkasse AOK geht allerdings davon aus, dass die Möglichkeit einer telefonischen Krankschreibung nicht dazu führt, dass sich Menschen häufiger krankschreiben lassen. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte hätten diese nur in einem Bruchteil der Fälle abgerechnet.

Einen Einfluss auf die Zahlen kann der Kasse zufolge dagegen die Einführung der elektronischen Krankmeldung haben. Sie führe laut aktuellen Analysen zu einer vollständigeren Erfassung der Fehlzeiten.

Ein kranker Mann sitzt auf einem Sofa, ist in eine Decke eingewickelt und hält sich den Kopf, als hätte er Kopfschmerzen. In seiner Hand hält er ein Taschentuch. Neben seinem Kopf ist eine Grafik abgebildet.

Husten, Schnupfen, Halsschmerzen - keine Diagnose wird in deutschen Praxen häufiger gestellt als Atemwegserkrankungen. Die meisten Fehltage entstehen aber durch andere Krankheiten.

02.12.2025 | 1:08 min
