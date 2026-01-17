Kanzler zur Arbeitsleistung der Deutschen:Merz kritisiert hohen Krankenstand und Telefonkrankschreibung
Bundeskanzler Friedrich Merz hält den Krankenstand in Deutschland für zu hoch und will Anreize schaffen, um das zu ändern. Zudem stellt er die Telefonkrankschreibung infrage.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den aus seiner Sicht zu hohen Krankenstand der Deutschen kritisiert. Im Schnitt kämen die Beschäftigten in Deutschland auf 14,5 Krankentage, sagte der CDU-Politiker bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bad Rappenau bei Heilbronn.
Merz kritisiert telefonische Krankschreibung
Man müsse sich darüber unterhalten, wie man Anreize schaffe, dass die Menschen ihrer Beschäftigung nachgingen, so Merz. Als Beispiel nannte er die Möglichkeit einer telefonischen Krankschreibung. Diese gilt seit 2021, die Union dringt auf eine Abschaffung.
"Während der Coronazeit begründet richtig, heute immer noch?", fragte der Kanzler. Darüber müsse man mit dem Koalitionspartner SPD sprechen.
Krankenkasse: Bessere Erfassung durch elektronische Krankmeldung
Die Krankenkasse AOK geht allerdings davon aus, dass die Möglichkeit einer telefonischen Krankschreibung nicht dazu führt, dass sich Menschen häufiger krankschreiben lassen. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte hätten diese nur in einem Bruchteil der Fälle abgerechnet.
Einen Einfluss auf die Zahlen kann der Kasse zufolge dagegen die Einführung der elektronischen Krankmeldung haben. Sie führe laut aktuellen Analysen zu einer vollständigeren Erfassung der Fehlzeiten.
Mehr zu den Themen
Seit 2014 mehr als verdoppelt:Krankheitstage wegen psychischer Erkrankungen steigenmit Video1:08
- Grafiken
Bericht der Krankenkassen:BKK-Report: Auch 2024 viele Krankentagevon Delia ThomasVideo1:08
Gestiegene Krankentage:Expertenrat für Teil-Krankschreibungen
DAK legt neue Zahlen vor:"Blaumachen" kein Grund für Rekordkrankenstand