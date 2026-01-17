Die Kassenärztliche Bundesvereinigung gibt Kanzler Merz Rückendeckung bei der Kritik an vielen Krankmeldungen. Besonders die telefonische Krankschreibung kritisieren sie.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat Kanzler Friedrich Merz nach dessen Aussagen zum Krankenstand in Deutschland den Rücken gestärkt. Der Vorsitzende Andreas Gassen sagte dem "Tagesspiegel":

Merz hat völlig recht: Deutschland hat im internationalen Vergleich einen sehr hohen Krankenstand. „ Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

Die telefonische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung lade "natürlich" zum Missbrauch ein. "Am Telefon kann doch niemand zuverlässig beurteilen, ob jemand wirklich arbeitsunfähig ist oder nicht", sagte Gassen.

Merz gegen telefonische Krankschreibung

CDU-Chef Merz hatte am Freitag gesagt, die Beschäftigten in Deutschland kämen im Schnitt auf 14,5 Krankentage.

Das sind fast drei Wochen, in denen die Menschen in Deutschland aus Krankheitsgründen nicht arbeiten. Ist das wirklich richtig? Ist das wirklich notwendig? „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Man müsse sich darüber unterhalten, wie man Anreize schaffe, dass die Menschen ihrer Beschäftigung nachgingen, sagte der CDU-Chef. Die telefonische Krankschreibung nannte er als Beispiel. Diese gilt seit 2021, die Union dringt auf eine Abschaffung.

Quelle: ZDF

KBV kritisiert "Bagatell"-Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen

Auch Gassen sagte zum Thema Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU, auch: Krankschreibung) weiter: "Die Telefon-AU gehört abgeschafft, und die Pflicht zur AU in den ersten drei Tagen gleich mit."

Gassen sprach von "Bagatell-AUs", die jährlich rund 27 Millionen Arzt-Patienten-Kontakte verursachten, "die medizinisch unnötig sind und dann wegfielen".

Quelle: dpa