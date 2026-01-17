Zahl der Krankheitstage in Deutschland:Kassenärzte unterstützen Merz bei Kritik am Krankenstand
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung gibt Kanzler Merz Rückendeckung bei der Kritik an vielen Krankmeldungen. Besonders die telefonische Krankschreibung kritisieren sie.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat Kanzler Friedrich Merz nach dessen Aussagen zum Krankenstand in Deutschland den Rücken gestärkt. Der Vorsitzende Andreas Gassen sagte dem "Tagesspiegel":
Die telefonische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung lade "natürlich" zum Missbrauch ein. "Am Telefon kann doch niemand zuverlässig beurteilen, ob jemand wirklich arbeitsunfähig ist oder nicht", sagte Gassen.
Merz gegen telefonische Krankschreibung
CDU-Chef Merz hatte am Freitag gesagt, die Beschäftigten in Deutschland kämen im Schnitt auf 14,5 Krankentage.
Man müsse sich darüber unterhalten, wie man Anreize schaffe, dass die Menschen ihrer Beschäftigung nachgingen, sagte der CDU-Chef. Die telefonische Krankschreibung nannte er als Beispiel. Diese gilt seit 2021, die Union dringt auf eine Abschaffung.
KBV kritisiert "Bagatell"-Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen
Auch Gassen sagte zum Thema Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU, auch: Krankschreibung) weiter: "Die Telefon-AU gehört abgeschafft, und die Pflicht zur AU in den ersten drei Tagen gleich mit."
Gassen sprach von "Bagatell-AUs", die jährlich rund 27 Millionen Arzt-Patienten-Kontakte verursachten, "die medizinisch unnötig sind und dann wegfielen".
Mehr zu den Themen
Seit 2014 mehr als verdoppelt:Krankheitstage wegen psychischer Erkrankungen steigenmit Video1:08
- Grafiken
Bericht der Krankenkassen:BKK-Report: Auch 2024 viele Krankentagevon Delia ThomasVideo1:08
Gestiegene Krankentage:Expertenrat für Teil-Krankschreibungen
DAK legt neue Zahlen vor:"Blaumachen" kein Grund für Rekordkrankenstand