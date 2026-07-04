Krankschreibung: DIW befürchtet künftig noch mehr Fehlzeiten

Pläne zu Attestpflicht ab Tag eins:DIW: Neue Krankschreibe-Regeln könnten Fehlzeiten erhöhen
Der Plan der Bundesregierung, Krankschreibungen ab dem ersten Krankheitstag zu verlangen, könnte nach hinten losgehen. Davor warnen Ökonomen und Gewerkschaften.
Der Ökonom Daniel Graeber vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erwartet nicht, dass die von Union und SPD geplanten Verschärfungen bei Krankschreibungen den Krankenstand in Deutschland spürbar senken würden.
Eine Attestpflicht ab dem ersten Krankheitstag könnte stattdessen zu mehr Praxisbesuchen führen und Ansteckungsrisiken in Wartezimmern erhöhen.
Fehltage und Telefon-Krankschreibung: Experte sieht keinen Zusammenhang
Einen kausalen Zusammenhang zwischen den hohen Krankenständen der vergangenen Jahre und der seit Ende 2023 möglichen telefonischen Krankschreibung sieht Graeber nicht.
Analysen auf Basis von Daten der Barmer-Krankenkasse geben laut Graeber keine Hinweise auf einen Anstieg der Arbeitsunfähigkeitsfälle durch Telefon- oder Video-Krankschreibungen. Ihr Anteil liege lediglich bei etwa 0,8 bis 1,2 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen.
Wichtiger seien andere Faktoren wie die seit Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) vollständigere Erfassung von Krankmeldungen, starke Infektionswellen und länger andauernde Erkrankungen.
Langzeiterkrankungen verursachen viele Krankheitstage
So hätten 2024 Langzeiterkrankungen von mehr als sechs Wochen rund 40 Prozent aller Fehltage verursacht, obwohl sie nur einen kleinen Anteil der Krankmeldungen ausgemacht hätten. Häufig gehe es dabei um Muskel-Skelett- sowie psychische Erkrankungen. Hier würde gesundheitliche Prävention mehr helfen, so Graeber.
Auch in der Bevölkerung stoßen die Koalitionspläne einer YouGov-Umfrage zufolge eher auf Ablehnung. Demnach sind 59 Prozent der Befragten gegen eine Attestpflicht bereits ab dem ersten Krankheitstag, 31 Prozent begrüßen sie.
Die geplante Abschaffung der telefonischen Krankschreibung für leichtere Erkrankungen lehnen 58 Prozent ab, 33 Prozent befürworten sie. Für die repräsentative Umfrage wurden 6.200 Erwachsene in Deutschland befragt.
DGB fürchtet Auswirkungen auf Produktivität
Kritik kommt auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel warnte in den Funke-Medien, die AU-Pflicht ab dem ersten Tag könne dazu führen, dass Beschäftigte trotz Krankheit arbeiten gingen. Dies habe negative Folgen wie weniger Produktivität und mehr chronische Erkrankungen.
Der Hausärzteverband fordert unterdessen ein Vorgehen gegen Anbieter von Videosprechstunden. Die Bundesvorsitzende des Verbandes, Nicola Buhlinger-Göpfarth, sagte der "Rheinischen Post", die geplanten Änderungen seien "reine Symbolpolitik" und würden weder den Krankenstand senken noch Missbrauch verhindern.
Hausärzte kritisieren Anbieter von Videosprechstunden
Ginge es wirklich darum, Betrug zu bekämpfen, müsse man den "Wildwuchs" bei Videosprechstunden-Anbietern begrenzen, die teils aggressiv mit schnellen Krankschreibungen werben.
Die telefonische Krankschreibung berge dagegen nicht mehr Missbrauchspotenzial als ein Praxisbesuch, da sie daran gebunden sei, dass die Praxis die Patientinnen und Patienten kenne.
Union und SPD hatten sich im Koalitionsausschuss darauf verständigt, Beschäftigte grundsätzlich bereits ab dem ersten Krankheitstag zu einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu verpflichten. Gleichzeitig soll die telefonische Krankschreibung wieder abgeschafft werden. Beide Vorhaben sollen im Gesetzgebungsverfahren noch konkret ausgestaltet werden.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte die Verschärfung damit begründet, die Zahl der Krankentage in Deutschland sei zu hoch. Man könne sich mit "exorbitanten" Krankenständen nicht abfinden.
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