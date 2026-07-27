“Situation kann man nicht ausradieren”:Riedlingen: Wie Retter das Zugunglück verarbeiten
von Jasmin Astaki-Bardeh
Vor einem Jahr entgleiste der Regionalexpress 3227 im baden-württembergischen Riedlingen. Drei Menschen starben, 36 wurden verletzt, teils schwer. Wie Helfer das Unglück erlebten.
Für die Betroffenen, die Einsatzkräfte und die Stadt beginnt nach dem Zugunglück in Riedlingen ein Jahr der Aufarbeitung. Auch heute sind die Erinnerungen noch präsent. Stefan Kuc ist Brandmeister bei der Feuerwehr Riedlingen. Der Jahrestag zum Unglück spült die Erinnerungen wieder hoch.
Nach Zugentgleisung: Chaotische Zustände an Unglückstelle
An den 27. Juli 2025 kann er sich noch gut erinnern: Es regnete tagsüber sehr stark, deswegen war er mit seiner Truppe im Einsatz. Als sie zu dem Unglück gerufen wurden, ahnte noch niemand welche Schreckensbilder sie erwarten würden.
Umgestürzte Bäume. Ineinander verkeilte Waggons. Menschen, die nach Hilfe riefen. Dazu Dauerregen. Für Kuc stand zunächst eine Frage im Mittelpunkt: Wie lässt sich in dieser chaotischen Situation schnell ein Überblick gewinnen?
Feuerwehr in Riedlingen bis vier Uhr morgens im Einsatz
Der Einsatz zog sich über Stunden. Nach anderthalb war das Dringlichste geschafft: Alle Menschen waren aus den Zügen befreit worden. Bis vier Uhr morgens war die Feuerwehr jedoch noch im Einsatz, um auszuschließen, ob sich nicht doch noch ein Mensch unter den Zugteilen befand.
Die psychosoziale Notfallstelle war damals im Ort, viele Hilfsorganisationen schnell zur Stelle, um mit Menschen zu sprechen: Fahrgäste und -personal, Angehörige, aber auch Einsatzkräfte.
Eisenbahnunfalluntersuchung: Hangrutsch als Ursache
Während Betroffene das Erlebte verarbeiten mussten, liefen parallel die Ermittlungen zur Unfallursache. Schon schnell nach dem Unglück wurde vermutet, dass ein Hangrutsch die Ursache war. Am Mittwoch hat die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung den Abschlussbericht zur Unfallanalyse vorgestellt:
Der Zug sei mit einer "in den Gleisbereich niedergegangenen Hangmure, die durch ein Starkregenereignis ausgelöst wurde" kollidiert.
Die Staatsanwaltschaft in Ravensburg hatte ein "Todesermittlungsverfahren" eingeleitet. Das sei bei nicht natürlichen Todesursachen üblich. Nun warte man noch auf das geologische Gutachten. Das soll abschließend klären, ob der Hangrutsch vorhersehbar war und ob die Strecke ausreichend gesichert war.
Bürgermeister: Stadtgemeinschaft hat dazugelernt
In Riedlingen versucht Bürgermeister Marcus Schafft (CDU), den Blick nach vorne zu richten. Die Stadtgemeinschaft habe im vergangenen Jahr viel dazugelernt: wie man mit solchen Unglücksmomenten umgeht, was Resilienz bedeutet und wie das Geschehene aktiv aufgearbeitet werden kann. Es habe Kameradschaftsabende gegeben, bei denen man zusammen gegessen und über das Erlebte gesprochen habe. Auch professionelle Hilfe sei breit angeboten worden. Schafft selbst hat ebenfalls dazugelernt:
Stefan Kuc und sein Team wissen das nur zu genau:
Er ist dankbar, dass Anlieger und im Dorf alle zusammengearbeitet haben. Viele Anwohner hätten sich sogar freigenommen, um die Aufräumarbeiten zu unterstützen. Am Ende hätte auch dieser Zusammenhalt geholfen, einen Umgang mit den belastenden Erinnerungen zu finden.
Jasmin Astaki-Bardeh berichtet aus dem ZDF-Studio in Baden-Württemberg.
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