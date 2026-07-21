Blick hinter die Generalsanierung:"Absurd": Was bei der Bahn-Modernisierung schiefläuft
von Sebastian Bellwinkel
Täglich regen Kunden sich über Verspätungen auf, immer wieder gelobt die Bahn Besserung. Dunja Hayali blickt hinter die Kulissen der Generalsanierung und stößt auf "Uralttechnik".
Jedes Jahr nutzen Millionen Menschen die Bahn und sehen in ihr ein praktisches und umweltfreundliches Verkehrsmittel. Eigentlich. Doch ständige Verspätungen nerven immer mehr Reisende. "Ich versuche Bahnfahrten wenn irgend möglich zu vermeiden." Dieser Aussage stimmten in der repräsentativen HUK-Mobilitätsstudie 2026 zuletzt 35 Prozent zu.
Gleichzeitig beteuert Bahnchefin Evelyn Palla: "Ich weiß ja, was wir ändern müssen, damit es besser wird, um dieses Potenzial zu heben, was in dem Unternehmen steckt." Mit welchen Mitteln der Staatskonzern sein marodes Streckennetz "generalsaniert", deckt ZDF-Moderatorin Dunja Hayali in der Dokumentation "Unsere Bahn - geliebt, verflucht - gefährlich?" auf.
Deutsche Bahn: Was bedeutet "kaputtgespart"?
Was sind die Ursachen der vielen Verspätungen, was heißt "kaputtgespart" ganz konkret? Das zeigt ein Blick über die Schulter von Matthias Grün, der seit vielen Jahren ICE steuert.
So erklärt er das Problem, das auch ihn nervt. Weil ständig irgendwo am Gleis gebaut wird oder aber die Substanz so marode ist, dass aus Sicherheitsgründen nicht schneller gefahren werden darf.
Wie gefährlich marode Infrastruktur sein kann, zeigt das Beispiel der Katastrophe von Garmisch, bei der am 3. Juni 2022 fünf Menschen ums Leben kamen. Dort entgleiste ein Regionalzug, weil kaputte Bahnschwellen der Last des Zuges nachgegeben hatten.
Boni für Vorgesetzte, wenn der Zug pünktlich fährt
Aus einem internen Untersuchungsbericht geht hervor, dass der Streckenverantwortliche oftmals Reparaturen nicht ausführen konnte oder verschieben musste, weil kein Geld mehr da war. Zusätzlich lag es daran, dass Vorgesetzte für das Erreichen von Pünktlichkeitszielen Bonuszahlungen erhielten.
"Eigentlich ist für jeden Eisenbahner völlig klar: Sicherheit ist Nummer eins", sagt Bahnexperte Hans Leister, der selbst jahrelang als Regionaldirektor für die Bahn gearbeitet hat. "Aber wenn ein Anreiz geschaffen wird, indem man sagt, du kriegst mehr Geld, wenn die Züge pünktlich fahren, ist es natürlich brandgefährlich, dass man sagt: Okay, drück mal die Augen ein bisschen zu bei technischen Mängeln."
Ein Angehöriger, der bei dem Unglück in Garmisch seine Frau verloren hat, bekam im Gerichtsprozess in Zeugenaussagen mit, was für ein Betriebsklima bei der Bahn herrschte:
Die Bahn beteuert, nach dem Unglück Regularien verschärft und rund zwei Millionen marode Schwellen ausgetauscht zu haben.
Experte: Reparaturen mit uralter Technik
Nun will die Bahn im nächsten Jahrzehnt 40 Hochleistungsstrecken sanieren. Bahnexperte Hans Leister erklärt am Beispiel der Sanierung des Korridors Berlin-Hamburg, die aus seiner Sicht "absurde" Vorgehensweise der Bahn.
Denn an dieser Strecke würden rund 700 Signalanlagen neu aufgestellt - laut Fachmann Leister "Uralttechnik", über 50 Jahre alt! Sie zwingt Lokführer im digitalen Zeitalter dazu, im Vorbeifahren rote und grüne Lämpchen zu erkennen.
Eine offizielle Begründung für diese Art der Sanierung gibt die Bahn nicht. Fachleute wie Hans Leister verweisen auf die Erfahrungen bei der Sanierung der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim, bei der die Strecke mit Alt-Technik und digitaler Technik doppelt ausgerüstet wurde. Das verursachte zusätzliche Kosten und Probleme, weil die technischen Abnahmen aufwändiger seien.
Warum die Bahn bei der Modernisierung nicht schon viel weiter ist und welche Rolle dabei das Verkehrsministerium spielt, deckt die "Am Puls"-Doku "Unsere Bahn: geliebt, verflucht - gefährlich?" mit Dunja Hayali auf - jederzeit abrufbar im ZDF-Streamingportal und zu sehen im ZDF am 21.07.2026 ab 20:15 Uhr.
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