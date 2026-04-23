Bahnfahren verliert für viele Menschen an Verlässlichkeit, so die Mobilitätsstudie der HUK. Aber auch auf der Straße wächst der Frust. Ein Bundesland ist besonders unzufrieden.

Die HUK-Mobilitätsstudie zeigt sinkendes Vertrauen in Bahn und ÖPNV. Viele vermeiden Fahrten wegen Verspätungen oder Ausfällen, während das Auto gewinnt. 23.04.2026 | 0:40 min

Pünktlichkeitsprobleme bei der Bahn sind seit Jahren bekannt, doch sie haben offenbar spürbare Folgen für das Mobilitätsverhalten der Deutschen. Laut der diesjährigen HUK-Mobilitätsstudie versuchen inzwischen 35 Prozent der Befragten, Bahnfahrten "wenn möglich zu vermeiden".

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Die Studie untersucht das Mobilitätsverhalten der Deutschen. Mehr als ein Viertel nimmt demzufolge wichtige Termine grundsätzlich nicht mehr mit der Bahn wahr oder plant Reisen nur noch mit deutlich größeren Zeitpuffern.

Grafik: Deutsche ändern Verhalten wegen unpünktlicher Bahn ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Mehrheit empfindet Bahn als unzuverlässig

Aus wirtschaftlicher Sicht ist das mehr als ein Imageproblem. Mobilität ist ein zentraler Standortfaktor: Wenn Beschäftigte und Unternehmen ihre Wege nicht mehr verlässlich kalkulieren können, steigen Zeit- und Planungskosten.

Entsprechend negativ fällt die Bewertung aus: Nur neun Prozent der Befragten finden, dass sich Bahnfahrten heute verlässlicher planen lassen als noch vor fünf Jahren. Fast jeder Zweite sieht eine deutliche Verschlechterung.

HUK-Mobilitätsstudie 2026 Die HUK-Mobilitätsstudie 2026 basiert auf einer repräsentativen Online-Befragung des Meinungsforschungsunternehmens YouGov. Befragt wurden 4.114 Personen ab 16 Jahren im Zeitraum vom 21. Januar bis 18. Februar 2026. Die Studie wird jährlich durchgeführt und erschien erstmals 2021.



Die HUK-Coburg ist ein großer deutscher Versicherer, der unter anderem Versicherungen für Autos, Haftpflicht und Hausrat anbietet.

Junge zweifeln an der Zukunft der Schiene

Auffällig ist zudem der Blick nach vorn. Gerade junge Menschen bewerten die Bahn als Verkehrsmittel der Zukunft deutlich zurückhaltender als andere Altersgruppen.

Parallel dazu gewinnt das Auto wieder an Bedeutung - quer durch alle Altersgruppen. Auch wenn Mehrfachnennungen möglich waren, gilt das Auto für 76 Prozent als bevorzugtes Verkehrsmittel der Zukunft.

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Strukturelle Probleme statt Einzelfehler

Andreas Knie, Mobilitätsforscher vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, warnt jedoch davor, die Ergebnisse ausschließlich als Abstrafung des Bahnfahrens zu lesen. Entscheidend sei der strukturelle Rahmen, erklärt Knie. "Das Problem ist weniger die einzelne Verspätung, sondern die Wirkung auf Erreichbarkeit und Planungssicherheit: Wenn Wege komplizierter werden, verliert die Bahn an Attraktivität - selbst dann, wenn sie im Einzelfall funktioniert", sagt er.

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Ein zentraler Faktor sei die aktuelle Sanierungspolitik der Bahn, erläutert Knie. Langfristige Sperrungen wichtiger Strecken zwängen viele Nutzer zum Umstieg.

Wenn über Monate zentrale Verbindungen entfallen, suchen sich Menschen Alternativen - und das ist meist das Auto. „ Prof. Andreas Knie, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

Besonders problematisch: Verkehrsentscheidungen seien stark routiniert, ein erzwungener Umstieg werde schnell zur neuen Normalität.

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Frust über Mobilität insgesamt wächst

Dass sich der Unmut nicht nur auf die Bahn oder den ÖPNV beschränkt, sondern auch auf den Straßenverkehr ausweitet, zeigt die regionale Auswertung der Studie. In Nordrhein-Westfalen sagen 57 Prozent der Befragten, die Verlässlichkeit der Zeitplanung für Fahrten insgesamt habe sich in den vergangenen fünf Jahren verschlechtert - der höchste Wert im Bundesvergleich.

Grafik: Menschen in NRW sehen Mobilität besonders kritisch ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Für ein wirtschaftsstarkes, pendlerintensives Bundesland ist das ein deutliches Signal: Mobilitätsprobleme werden als generelle Einschränkung von Alltag und Arbeitswelt wahrgenommen.

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Auto als Ausweichlösung

Dass das Auto davon profitiert, bedeutet aus Sicht von Knie jedoch keine Rückkehr zur automobilen Zufriedenheit.

Die Hinwendung zum Auto ist keine Freude, sondern eine Zwangsfolge fehlender Alternativen. „ Prof. Andreas Knie, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

Auch das Autofahren leide unter maroder Infrastruktur und steigenden Kosten, sagt Knie. Der Frust betreffe inzwischen alle Verkehrsträger.

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Mobilität sollte insgesamt verlässlicher werden

Trotz der wachsenden Enttäuschung zeigt die Studie auch, dass viele Menschen offen für Veränderungen bleiben. HUK-Vorstandsmitglied Jörg Rheinländer sieht darin einen wichtigen Ansatzpunkt: "Die Deutschen sehen den schlechten Zustand der Mobilität, beschränken sich aber nicht aufs Klagen, sondern unterstützen vehement Verbesserungsvorschläge."

Für die Zukunft gehe es deshalb weniger um den Wettbewerb einzelner Verkehrsträger als um die Frage, ob Mobilität insgesamt wieder verlässlich, planbar und alltagstauglich wird - auf der Schiene ebenso wie auf der Straße und im übrigen Verkehrssystem.